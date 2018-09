Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"072e72b5-430c-4c2f-89c3-c1187980992d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Bournemouth csapatát a labdarúgó Premier League negyedik fordulójában.","shortLead":"A Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Bournemouth csapatát a labdarúgó Premier League negyedik fordulójában.","id":"20180901_A_Vidi_Europaligas_angol_ellenfele_nem_hibazott_a_hazai_bajnoksagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072e72b5-430c-4c2f-89c3-c1187980992d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0178474-ac88-44b5-8567-ba51ccafe8e9","keywords":null,"link":"/sport/20180901_A_Vidi_Europaligas_angol_ellenfele_nem_hibazott_a_hazai_bajnoksagban","timestamp":"2018. szeptember. 01. 18:25","title":"A Vidi Európa-ligás angol ellenfele nem hibázott a hazai bajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","shortLead":"Meleg, de esős idő lesz, akár jégeső is jöhet - folytatódik a csapadékos idő.\r

\r

","id":"20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8beee769-1c01-4bb3-9b56-a0c7098f191d","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Esovel_folytatja_a_szeptember","timestamp":"2018. szeptember. 02. 08:01","title":"Esővel folytatja a szeptember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8afe15ad-ca9b-4d40-869c-67804c36a359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Mission Impossible-hangulatú videót posztolt a Facebookon.\r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök Mission Impossible-hangulatú videót posztolt a Facebookon.\r

\r

","id":"20180902_Orban_es_a_tombolo_elemek_Kirgizisztanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8afe15ad-ca9b-4d40-869c-67804c36a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186b764e-13d1-4796-a286-a35e82148d98","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Orban_es_a_tombolo_elemek_Kirgizisztanban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 14:44","title":"Orbán és a tomboló elemek Kirgizisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679fb8f2-0114-4f53-b51f-fd73962e48c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","shortLead":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","id":"20180903_orban_viktor_koszontes_nomad_vilagjatekok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=679fb8f2-0114-4f53-b51f-fd73962e48c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41400c68-ada4-4283-8c63-61b28bac8d67","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_orban_viktor_koszontes_nomad_vilagjatekok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:02","title":"Orbán megmutatta, hogyan köszöntötték a Nomád Világjátékokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sürgősségi centrum orvosbeosztása komoly hiányosságokról árulkodik.","shortLead":"A sürgősségi centrum orvosbeosztása komoly hiányosságokról árulkodik.","id":"20180902_Tenyleg_nagy_lehet_a_baj_a_Honvedkorhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef8b89-5c8b-4d99-863c-b1360d4fb720","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_Tenyleg_nagy_lehet_a_baj_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 21:34","title":"Tényleg nagy lehet a baj a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely. A Zeneszüret Fesztiválon lépten-nyomon élő klasszikus zenébe botlik majd a járókelő, bármerre is jár a városban - ígérik a szervezők. ","shortLead":"Formabontó fesztivállal várja a Pécsieket, és az oda látogatókat jövő csütörtöktől a baranyai megyeszékhely...","id":"20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9fe1e6b-e9c6-4d72-b2b8-5dbe133fc09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f09a714-0b7a-433c-b717-4bf33c3b87a3","keywords":null,"link":"/kultura/20180901_Zeneszuret_lesz_Pecsett","timestamp":"2018. szeptember. 01. 14:44","title":"Zeneszüret lesz Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején érte el azt az Apple, amit nyilvánosan jegyzett cég még sosem: ezermilliárd dollár fölé nőtt a tőzsdei értéke. A napokban még ennél is gazdagabbá vált a cég, és ehhez elég volt egyetlen bejelentés.","shortLead":"Augusztus elején érte el azt az Apple, amit nyilvánosan jegyzett cég még sosem: ezermilliárd dollár fölé nőtt a tőzsdei...","id":"20180903_apple_reszvenyek_ertekenek_emelkedese_a_szeptember_12i_esemeny_iphone_bejelentes_datuma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5d9b3ca-4cba-402a-8274-d6bcbf1adbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b02729-87a2-4de4-a295-7e8416653ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_apple_reszvenyek_ertekenek_emelkedese_a_szeptember_12i_esemeny_iphone_bejelentes_datuma","timestamp":"2018. szeptember. 03. 11:03","title":"Egyetlen bejelentés hatására gazdagabbá vált az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4495b935-6f3f-44b9-89c9-7a4885ad8798","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öt darab készül belőle, és az ára 150 ezer font lesz darabonként.","shortLead":"Összesen öt darab készül belőle, és az ára 150 ezer font lesz darabonként.","id":"20180903_londoni_taxi_afzal_khan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4495b935-6f3f-44b9-89c9-7a4885ad8798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b9377d-7428-43e1-83e5-035ea82e0a58","keywords":null,"link":"/cegauto/20180903_londoni_taxi_afzal_khan","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:50","title":"Rolls-Royce lett ez a londoni taxi, de az ára is olyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]