[{"available":true,"c_guid":"679fb8f2-0114-4f53-b51f-fd73962e48c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","shortLead":"Ha kíváncsi lett volna, milyen egy ilyen esemény megnyitója, most megtudhatja.","id":"20180903_orban_viktor_koszontes_nomad_vilagjatekok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=679fb8f2-0114-4f53-b51f-fd73962e48c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41400c68-ada4-4283-8c63-61b28bac8d67","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_orban_viktor_koszontes_nomad_vilagjatekok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:02","title":"Orbán megmutatta, hogyan köszöntötték a Nomád Világjátékokon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti Múzeumban. A televíziós híradások tanúsága szerint leégett a múzeum történelmi épületének szinte egésze.","shortLead":"A vasárnap este fellobbanó lángok a kiállított tárgyak nagy részét felemészthették a Rio de Janeiró-i brazil Nemzeti...","id":"20180903_tuzvesz_tombolt_a_brazil_nemzeti_muzeumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0dac271b-524b-4f86-9449-89c4cf22de49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0eb1c36-72cc-41c6-bdc2-05547cd92ba0","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_tuzvesz_tombolt_a_brazil_nemzeti_muzeumban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 05:19","title":"Tűzvész tombolt a brazil Nemzeti Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff6f820f-9efb-463a-9e79-9a3ea4b034ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalábbis egyelőre. Gent városa fellebbez.","id":"20180902_Megis_pancsolhatnak_burkiniben_a_belgak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff6f820f-9efb-463a-9e79-9a3ea4b034ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08ed5ba-5c32-44bf-9cbe-df3be235fc8b","keywords":null,"link":"/vilag/20180902_Megis_pancsolhatnak_burkiniben_a_belgak","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:30","title":"Mégis pancsolhatnak burkiniben a belgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f04cb2-f1a7-4333-8727-1d4f1bbee57d","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Kinek negyvenfelé, kinek jóval később, eltarthat egy évtizedig, vagy lezajlik néhány év alatt, egyeseknél erős tünetekkel, a szerencsésebbeknél alig észrevehetően. Önt vajon érintik már a változókor tünetei? Tesztünkből kiderül.","shortLead":"Kinek negyvenfelé, kinek jóval később, eltarthat egy évtizedig, vagy lezajlik néhány év alatt, egyeseknél erős...","id":"remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4f04cb2-f1a7-4333-8727-1d4f1bbee57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36283219-c731-4588-a68a-2bb5021bab06","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20180817_Ez_mar_az","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:23","title":"Ez már az? – Tesztelje, vajon érintik-e már a változókor tünetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a8596c05-f963-457b-9652-325bf597616d","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c","c_author":"Windisch Judit - Balla István","category":"itthon","description":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek felmentése megszűnik. A tanárokat nem készítették fel az új helyzetre, így ebből még sok probléma lehet. A szülők képviselője máshogy látja: az eddigi visszajelzések alapján abban bízik, ha osztályozni kell a gyereket, odafigyel majd rá is a tanár. Most szólunk: az ingyentankönyv csak kölcsönben van, ne érje meglepetés év végén, mikor megkapja a számlát.","shortLead":"Egy nagy vihart kavart változás lesz a legfontosabb idén: bizonyos magatartásbeli, beilleszkedési zavaros gyerekek...","id":"20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=231def29-98f8-43d8-bf98-d8fcda168e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84f3486e-fda5-4103-ac57-21b778dc0ac0","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_tanevkezdes_diak_tanar_nat_valtozas","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:30","title":"Most kiderül, kit dobnak le a Taigetoszról – indul az új tanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2579908d-4a3e-43f6-a7b1-ffb5707fe069","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20180902_Uj_magyar_szolas_csorgatja_a_nyalat_mint_Bill_Clinton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2579908d-4a3e-43f6-a7b1-ffb5707fe069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7997b711-9183-4959-ab0c-4ec429337d78","keywords":null,"link":"/kultura/20180902_Uj_magyar_szolas_csorgatja_a_nyalat_mint_Bill_Clinton","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:20","title":"Új magyar szólás: csorgatja a nyálát, mint Bill Clinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dúl a kultúrharc a szülinapi zsűrok teürletén is: az EU-s forrásokból létesülő NépmesePontokban kéne a kormány szerint szülinapi zsúrokat rendezni, nem a gyorséttermekben, játszóházakban.\r

