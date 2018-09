Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bb26d1a-4fde-4832-8405-c8438155776e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyelőre a rendőrök se nagyon tudják, mi és hogyan vezethetett Sinead McNamara halálához. Egy biztos: a fiatal nőre kritikus állapotban találtak rá, segíteni azonban már nem tudtak rajta.","shortLead":"Egyelőre a rendőrök se nagyon tudják, mi és hogyan vezethetett Sinead McNamara halálához. Egy biztos: a fiatal nőre...","id":"20180903_Holtan_talaltak_ra_a_20_eves_utazo_bloggerre_egy_mexikoi_milliardos_luxushajojan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bb26d1a-4fde-4832-8405-c8438155776e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de424e38-8ba9-4f5d-b04b-34ea01269d35","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Holtan_talaltak_ra_a_20_eves_utazo_bloggerre_egy_mexikoi_milliardos_luxushajojan","timestamp":"2018. szeptember. 03. 19:13","title":"Holtan találták rá a 20 éves utazó bloggerre egy mexikói milliárdos luxushajóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető lenne, csupán néhány dologra kellene odafigyelnünk.","shortLead":"Nem volt még olyan tanév, amelyik ne indult volna jelentős közlekedési káosszal. Pedig mindez könnyen megelőzhető...","id":"20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ec08407-3ff2-4ddd-947a-94dc1969c63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6fe83a-3ff0-4786-be1a-6791233a626d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180903_iskolakezdes_kozlekedes_dugo_torlodas_autozas_becsongettek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:41","title":"Iskolakezdéshez: 5 tipp, hogy ne legyen káosz a közlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar egészségügy elkötelezett ostorozója sötéten látja a jövőt Zacher Gábor távozása és a kórházban általa ismert állapotok kialakulása után.\r

","shortLead":"Életveszély, ötös számú vágóhíd a Honvédkórházban: Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, szakorvos, a magyar...","id":"20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cd00de1-84c8-4fe3-afb8-9d8bff428d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7f670d-5807-4a67-8463-18f64d4a4b8c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Az_egeszsegugyi_szakerto_szerint_eletveszely_van_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2018. szeptember. 02. 09:36","title":"Az egészségügyi szakértő szerint életveszély van a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"További 3 hónappal meghosszabbította a bíróság hétfőn az előzetesben lévő Czeglédy Csaba letartóztatását, és az is eldőlt, hogy már a korábban felmerült 50 millió forintos óvadék ellenében sem kerülhet szabadlábra.","shortLead":"További 3 hónappal meghosszabbította a bíróság hétfőn az előzetesben lévő Czeglédy Csaba letartóztatását, és az is...","id":"20180903_Meg_3_honapig_benn_tartjak_Czegledy_Csabat_mar_ovadekkal_sem_mehetne_haza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3fa57c3-e2d6-4e54-b4a8-569c77ec985d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa4daad-d0aa-4985-bd9e-e6ee457bfac1","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Meg_3_honapig_benn_tartjak_Czegledy_Csabat_mar_ovadekkal_sem_mehetne_haza","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:57","title":"Még 3 hónapig benn tartják Czeglédy Csabát, már óvadékkal sem mehet haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most is hallani pletykákat.","shortLead":"Októberben rántja le a leplet a Huawei a Mate 20-széria új tagjairól, a teljesítményről és a kinézeről viszont már most...","id":"20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff44c2-be14-4f68-8660-efdb5c5b9464","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_huawei_mate_20_pro_okostelefon_specifikacio_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 18:03","title":"Fotók és adatok: ha tényleg ilyen lesz a Huawei Mate 20 Pro, sokan rákaphatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","shortLead":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","id":"20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8963fca0-a56e-4c0d-b775-03392ada4b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:21","title":"Elkezdte az EP-kampányt a Fidesz, megint csak a bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","shortLead":"Az egészségügyi árak a két és félszeresükre nőttek 2000 óta, de nem csak ezeknél a termékeknél mértek nagy drágulást.","id":"20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0127508-926f-4bd9-8b4b-72a8029d1f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Nalunk_dragult_a_legnagyobbat_az_egeszsegugy_egesz_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:32","title":"Nálunk drágult a legnagyobbat az egészségügy egész Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2","c_author":"Varga Ferenc (Velence)","category":"kultura","description":"Sokakban fog hasonló érzéseket kelteni a Napszállta, mint három évvel ezelőtt a Saul fia. Ugyanolyan makacssággal küzdi magát a célja felé egy különös figura; azonban most egy nő válla fölül figyeljük világot. Jakab Juli hipnotikus tekintetétől nehéz szabadulni, Nemes Jeles László új filmje feldúlja a néző lelkét, de olyan tartalmas élményt nyújt, amiért megéri bevállalni a kellemetlen érzéseket. ","shortLead":"Sokakban fog hasonló érzéseket kelteni a Napszállta, mint három évvel ezelőtt a Saul fia. Ugyanolyan makacssággal küzdi...","id":"20180903_Nemes_Jelesnek_mar_a_mutatvany_elott_tapsolnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9293568a-8ca7-44f6-872d-2f42ea3066f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ad0596-c5ad-49da-83ec-bb3e4ded5330","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Nemes_Jelesnek_mar_a_mutatvany_elott_tapsolnak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 16:00","title":"Már a mutatvány előtt tapsoltak – megnéztük Nemes Jeles új filmjét Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]