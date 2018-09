Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","shortLead":"Gégekanülje miatt nem tudott beszélni, ráadásul fulladásos rohama volt.","id":"20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a36146-9024-4865-b7eb-6793e2673f33","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Csak_kopogassal_tudott_kommunikalni_a_segelyhivoval_egy_bajba_jutott_Fejer_megyei_no","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:37","title":"Csak kopogással tudott kommunikálni a segélyhívó operátorával egy bajba jutott Fejér megyei nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7c2a39-5e5e-42f2-8e27-f583f3d43576","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már múlt héten megjósoltuk, de most bekövetkezett: a bírónak visszatérő korábbi NVB-elnök, Patyi András a testületben még megtartott tagságáról is lemondott. Formálisan ezt a hétfő délutáni ülésen veszi tudomásul a Nemzeti Választási Bizottság.","shortLead":"Már múlt héten megjósoltuk, de most bekövetkezett: a bírónak visszatérő korábbi NVB-elnök, Patyi András a testületben...","id":"20180903_Beadta_lemondasat_a_birsagkiraly_Patyi_vegleg_bucsut_int_az_NVBnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d7c2a39-5e5e-42f2-8e27-f583f3d43576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1b610e-d288-4a5c-ae16-f948a3868768","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Beadta_lemondasat_a_birsagkiraly_Patyi_vegleg_bucsut_int_az_NVBnek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 09:04","title":"Beadta lemondását a bírságbajnok: Patyi végleg búcsút int az NVB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954ee006-9810-42ea-ade5-643f1cecf5e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felbukkant egy érdekes, óraszerű koncepcióeszköz, amely nem okosóra, hanem egy viselhető okostelefon. Bemutatkozott a Nubia Alpha.","shortLead":"Felbukkant egy érdekes, óraszerű koncepcióeszköz, amely nem okosóra, hanem egy viselhető okostelefon. Bemutatkozott...","id":"20180904_zte_nubia_alpha_csuklon_hordhato_okostelefon_flexibilis_kijelzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954ee006-9810-42ea-ade5-643f1cecf5e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df9727a-ff80-4aa8-8665-81d94505a3cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_zte_nubia_alpha_csuklon_hordhato_okostelefon_flexibilis_kijelzo","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:03","title":"Okostelefon, melyet a csuklóján hordhat: itt a Nubia meglepő újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is, aki a mai napig aktív Call of Duty játékos. Ráadásul a jobbak közül való.","shortLead":"Attól, hogy valaki látássérült, még nem kell feladnia kedvenc időtöltését. Ezt bizonyítja egy vak tinédzser esete is...","id":"20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed04b248-daff-44d1-ab2c-d9b69bafed86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e4899f-7a90-4a15-903c-3ec2ee6842e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180902_vak_latasserult_videojatek_call_of_duty_playstation_4","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:13","title":"Teljesen vak, mégis jobban videojátékozik, mint a legtöbb jól látó ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","shortLead":"Nemcsak az iskolákban, a kampányguruk laborjában is becsengettek.","id":"20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7271bd44-3f1d-4d7f-aeda-102cce282f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8963fca0-a56e-4c0d-b775-03392ada4b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_Elkezdte_az_EPkampanyt_a_Fidesz_megint_csak_a_bevandorlok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:21","title":"Elkezdte az EP-kampányt a Fidesz, megint csak a bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormánypárti Magyar Idők azt írja, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) azt kéri Orbán Viktortól, hogy vegye fontolóra a vasárnapi boltzár újbóli elrendelését.","shortLead":"A kormánypárti Magyar Idők azt írja, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) azt kéri Orbán Viktortól...","id":"20180903_vasarnapi_boltzar_fkdsz_munkaerohiany_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd6c1d1f-72e9-4f70-91a4-af4002016932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9229197-add2-4021-8096-749ce8a84def","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_vasarnapi_boltzar_fkdsz_munkaerohiany_orban_viktor","timestamp":"2018. szeptember. 03. 06:26","title":"Vasárnapi boltzárért lobbiznak Orbánnál a munkaerőhiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","shortLead":"Az adósságfék szabályait megsértő bankokat büntette az MNB.","id":"20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=403563e6-b786-4438-8819-a937585d2ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228fa09d-8777-4cc0-a5d2-ffd6aa8dd76e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Het_bank_es_takarek_sem_vette_komolyan_az_adossagfeket_buntetett_az_MNB","timestamp":"2018. szeptember. 03. 10:46","title":"Hét bank és takarék sem vette komolyan az adósságféket, büntetett az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hazugság és félrevezetés - ez a pakisztáni politika. Így írt az Egyesült Államok elnöke szövetségeséről, akitől most az USA megvon 300 millió dolláros támogatást.","shortLead":"Hazugság és félrevezetés - ez a pakisztáni politika. Így írt az Egyesült Államok elnöke szövetségeséről, akitől most...","id":"20180902_Trump_beintett_Pakisztannak_elvett_toluk_300_millio_dollart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1aa4a5f-5121-4fb1-9095-64fc8bdfe1d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b9abb8-04c3-4de0-addc-c0c01740658c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180902_Trump_beintett_Pakisztannak_elvett_toluk_300_millio_dollart","timestamp":"2018. szeptember. 02. 11:59","title":"Trump beintett Pakisztánnak, elvett tőlük 300 millió dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]