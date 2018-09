Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Festményekkel igyekszik kifejezni Kulka János azokat a gondolatait, amelyeket 2016-ban elszenvedett stroke-ja miatt nem tud szóban kifejezni.","shortLead":"Festményekkel igyekszik kifejezni Kulka János azokat a gondolatait, amelyeket 2016-ban elszenvedett stroke-ja miatt nem...","id":"20180903_kulka_janos_rtl_klub_portre_interju_stroke_festes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b770c755-0cc2-4163-a340-e606479d097d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecae994-dc06-4729-891c-5d92c3484bd7","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_kulka_janos_rtl_klub_portre_interju_stroke_festes","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:12","title":"Amit nem tud elmondani, lefesti Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","shortLead":"2-2,5 nap alatt egy átlagos szeptemberi egy-másfél havi mennyiségnek megfelelő eső esett. ","id":"20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0007d577-5f9b-4944-b444-fda3e6508dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95867daf-e62d-40c8-b7d6-c7d8b2693092","keywords":null,"link":"/itthon/20180903_extrem_mennyisegu_eso_esett_a_dunantulon","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:10","title":"Extrém mennyiségű eső esett a Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták által áhított alkotmányos vádemelés veszélye. Aminek egyelőre még jogi és politikai akadálya is van.","shortLead":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult Donald Trump amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát...","id":"201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2115c521-ce88-4bab-befa-d3cd448df0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f9b9fb-001d-4e8c-abd9-8efe46b0dee2","keywords":null,"link":"/vilag/201835__trump_gondjai__vadalkuk_sora__politikai_varakozas__dolnek_adominok","timestamp":"2018. szeptember. 02. 15:00","title":"Dőlnek a dominók, és mindegyik súrolja már Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Arénában koncertezik a 46 éves énekes, aki gyereksztárból lett a latin pop nemzetközi ikonja.","shortLead":"Az Arénában koncertezik a 46 éves énekes, aki gyereksztárból lett a latin pop nemzetközi ikonja.","id":"20180904_Ricky_Martinnal_toltheti_a_kedd_estet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d921c4f-9b7b-4f30-9a1a-16635bca2284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1755aff5-1911-41f1-a371-db889be6c3f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180904_Ricky_Martinnal_toltheti_a_kedd_estet","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:48","title":"Ricky Martinnal töltheti a kedd estét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Keresztény állam, hun apácamészárlás – elfér ez mind a mi fazekunkban, és örömmel fogyasztjuk.","shortLead":"Keresztény állam, hun apácamészárlás – elfér ez mind a mi fazekunkban, és örömmel fogyasztjuk.","id":"20180904_Magyar_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9acc5c9-58fc-4cd8-9eb9-2fa5be5ab008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b81e05a-9bd2-4bf2-b157-596ed369a795","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Magyar_osz","timestamp":"2018. szeptember. 04. 09:45","title":"TGM: Magyar ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A latin-amerikai ország gazdasága az utóbbi időben egyre rosszabb állapotba került, de igyekeznek kimászni a gödörből.","shortLead":"A latin-amerikai ország gazdasága az utóbbi időben egyre rosszabb állapotba került, de igyekeznek kimászni a gödörből.","id":"20180903_Megszorito_intezkedeseket_vezet_be_Argentina_az_IMFtalalkozo_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13920d1f-1019-458e-9a72-7e08798ef9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87112b01-00dc-488c-8d34-f22c15aa729f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180903_Megszorito_intezkedeseket_vezet_be_Argentina_az_IMFtalalkozo_elott","timestamp":"2018. szeptember. 03. 07:19","title":"Megszorító intézkedéseket vezet be Argentína az IMF-találkozó előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180903_Visszatert_Orban_hurkas_nadragja_a_kirgizek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=847fa983-bece-4705-a86d-9ef222b29bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb964512-d712-405d-9ec8-fea00a7d4a83","keywords":null,"link":"/elet/20180903_Visszatert_Orban_hurkas_nadragja_a_kirgizek","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:41","title":"Visszatért a hurkás nadrág: Orbán a kirgizeknél is bevetette kedvenc ruhadarabját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a207b4e8-fced-4497-8ecb-e11ab1781cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hittük volna hogy ebben a történetben még ekkora tartalékok vannak.\r

\r

","shortLead":"Nem hittük volna hogy ebben a történetben még ekkora tartalékok vannak.\r

\r

","id":"20180902_MAV_vs_Ketfarkuak_a_teleszart_vecetol_a_szabasminta_terkepig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a207b4e8-fced-4497-8ecb-e11ab1781cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e015eab2-52c3-4a40-9fd4-6299d485cd17","keywords":null,"link":"/itthon/20180902_MAV_vs_Ketfarkuak_a_teleszart_vecetol_a_szabasminta_terkepig","timestamp":"2018. szeptember. 02. 13:32","title":"MÁV vs. Kétfarkúak: a telepiszkított vécétől a szabásminta térképig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]