Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo), amelynek étrendjét nagyjából 60 százalékban tengeri fű teszi ki.","shortLead":"A világ első ismert mindenevő cápafajaként azonosították amerikai kutatók a kerekfejű pörölycápát (Sphyrna tiburo...","id":"20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2abdbc64-ddae-4c1d-baf1-e42e9bcbdd4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f884f1c8-457b-45f6-b14c-6bbf51a31dcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_talaltak_egy_capat_ami_fuvet_is_eszik","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:25","title":"Ilyen még nem volt: találtak egy cápát, ami füvet is eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több villamosjárat kimarad. ","shortLead":"Több villamosjárat kimarad. ","id":"20180905_Villamos_es_szemelyauto_karambolozott_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe8097a2-f4fc-4d50-87c9-55a383ed0b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67fb1d8-cd6d-4e53-a0e4-9eb3bbd2cde0","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Villamos_es_szemelyauto_karambolozott_a_Nagy_Lajos_kiraly_utjan","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:58","title":"Villamos és személyautó karambolozott a Nagy Lajos király útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak a felhasznált tartalmak után.","shortLead":"A francia AFP, a német DPA és a brit Press Association is úgy látja, hogy a nagyvállalatok keveset fizetnek a sajtónak...","id":"20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5eda946-0922-4cec-9f6a-adbb1c07b903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e9d637-c6f7-470c-8036-23612bd9509f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_Kiakadt_tobb_europai_hirugynokseg_azon_hogy_a_Facebook_es_a_Google_ingyen_hasznalja_fel_anyagaikat","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:30","title":"Kiakadt több európai hírügynökség azon, hogy a Facebook és a Google ingyen használja fel anyagaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mit tehetnek a cégek, hogy magukhoz csábítsák és megtartsák a digitális világban jártas, élményekre és szabadságra vágyó fiatal munkavállalókat? Összegyűjtöttünk néhány hatékony módszert.","shortLead":"Mit tehetnek a cégek, hogy magukhoz csábítsák és megtartsák a digitális világban jártas, élményekre és szabadságra...","id":"20180904_Hogyan_csabitsuk_magunkhoz_a_fiatal_es_tehetseges_munkaerot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbcff27-b625-4ebc-a039-72cf23a16197","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180904_Hogyan_csabitsuk_magunkhoz_a_fiatal_es_tehetseges_munkaerot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:15","title":"Hogyan csábítsuk magunkhoz a fiatal és tehetséges munkaerőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a8a56-6293-4d37-bf4e-cf3701f9722c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lemerültünk a petíciók világába.","shortLead":"Lemerültünk a petíciók világába.","id":"20180905_A_Csiki_Sor_es_a_godolloi_fagyis_is_jobban_erdekli_a_magyarokat_mint_Sargentini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a8a56-6293-4d37-bf4e-cf3701f9722c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0845e5-78d6-4f5c-b4b1-661e0a884224","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_A_Csiki_Sor_es_a_godolloi_fagyis_is_jobban_erdekli_a_magyarokat_mint_Sargentini","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:09","title":"A Csíki Sör és a gödöllői fagyis is jobban érdekli a magyarokat, mint Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kósa Lajossal üzletelő Sz. Gábornét a svájci hatóságok kedden adták át a magyar rendőröknek, akik rögtön őrizetbe vették.","shortLead":"A Kósa Lajossal üzletelő Sz. Gábornét a svájci hatóságok kedden adták át a magyar rendőröknek, akik rögtön őrizetbe...","id":"20180905_Hazahoztak_a_csengeri_orokosnot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191723c4-004a-4234-b240-30dd5296e393","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Hazahoztak_a_csengeri_orokosnot__video","timestamp":"2018. szeptember. 05. 05:40","title":"Hazahozták a csengeri örökösnőt - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az egészségügyi rendszer miatt nyugtalankodik a magyarok többsége.","shortLead":"Az Ipsos legutóbbi felmérése szerint az egészségügyi rendszer miatt nyugtalankodik a magyarok többsége.","id":"20180904_Szamok_is_bizonyitjak_a_magyarok_nagyon_aggodnak_az_egeszsegugy_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04180aa-ac2a-48e4-841e-1102b8c0ec24","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szamok_is_bizonyitjak_a_magyarok_nagyon_aggodnak_az_egeszsegugy_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 04. 10:46","title":"Számok is bizonyítják: a magyarok nagyon aggódnak az egészségügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem elég a felújítás, baleset is nehezíti a közlekedést.","shortLead":"Nem elég a felújítás, baleset is nehezíti a közlekedést.","id":"20180904_Ritka_szerencses_aki_ma_Csepel_felol_be_tud_jutni_idoben_a_belvarosba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc3bc3e9-8ff7-4252-b99a-bc646d81db20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a0e4db-aee8-4e12-b199-6926819afeb2","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Ritka_szerencses_aki_ma_Csepel_felol_be_tud_jutni_idoben_a_belvarosba","timestamp":"2018. szeptember. 04. 08:27","title":"Ritka szerencsés, aki ma Csepel felől be tud jutni időben a belvárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]