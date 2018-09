Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő először rossz várost köszöntött a koncert közben. ","shortLead":"Az énekesnő először rossz várost köszöntött a koncert közben. ","id":"20180903_Komoly_baki_Britney_Spears_elfelejtette_a_koncertjen_hogy_eppen_hol_is_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24c11c7f-84f3-4303-b99a-00e548ded3d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"851c6328-e37b-4dfb-8a80-337fc5e6ca44","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Komoly_baki_Britney_Spears_elfelejtette_a_koncertjen_hogy_eppen_hol_is_van","timestamp":"2018. szeptember. 03. 15:39","title":"Komoly baki: Britney Spears elfelejtette a koncertjén, hogy éppen hol is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"BI","category":"kultura","description":"A Radnóti idén érettségizett diákjainak 41 százalékát felvették külföldre.\r

\r

","shortLead":"A Radnóti idén érettségizett diákjainak 41 százalékát felvették külföldre.\r

\r

","id":"20180903_Irany_a_kulfoldi_egyetem__egyre_tobb_diak_hagyja_itt_az_orszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7709964b-bcf9-43ed-81c7-e13ced320299","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Irany_a_kulfoldi_egyetem__egyre_tobb_diak_hagyja_itt_az_orszagot","timestamp":"2018. szeptember. 03. 13:51","title":"Vannak gimik, ahonnan szinte minden második diák külföldön folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig viszonylag kevés, hivatalos forrásból származó nyilatkozatot hallhattunk az összehajtható okostelefonok érkezése kapcsán, a Samsung mobilokért felelős részlegének vezetője viszont végre határozottnak bizonyult.","shortLead":"Eddig viszonylag kevés, hivatalos forrásból származó nyilatkozatot hallhattunk az összehajtható okostelefonok érkezése...","id":"20180905_samsung_hajlithato_okostelefon_hajlithato_kijelzo_dj_koh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc90ceea-6344-48a7-8771-7bf5aa4ca114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2d17c4-c0a0-48bf-a277-7ff2e0c24bed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_samsung_hajlithato_okostelefon_hajlithato_kijelzo_dj_koh","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:03","title":"Itt az idő, jön a Samsung összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három ember állapota válságos.","shortLead":"Három ember állapota válságos.","id":"20180903_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_lakotelepen_a_sebesultek_kozott_gyerekek_is_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d112acd-279b-4e20-8c95-a787897d07e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180903_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_lakotelepen_a_sebesultek_kozott_gyerekek_is_vannak","timestamp":"2018. szeptember. 03. 12:05","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai lakótelepen, tízen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab40ccd-aef5-4749-aa16-3aff831dd63d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vecsei H. Miklós és Csapó Attila akciójáról videó is készült. ","shortLead":"Vecsei H. Miklós és Csapó Attila akciójáról videó is készült. ","id":"20180903_Sztarszineszek_osztogattak_zsebkonyveket_a_metron_hogy_ne_a_mobilt_nyomkodjak_a_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ab40ccd-aef5-4749-aa16-3aff831dd63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2da5a4bb-66ca-4bbd-8f7b-da6b9a28d0aa","keywords":null,"link":"/kultura/20180903_Sztarszineszek_osztogattak_zsebkonyveket_a_metron_hogy_ne_a_mobilt_nyomkodjak_a_fiatalok","timestamp":"2018. szeptember. 03. 16:00","title":"Sztárszínészek osztogattak zsebkönyveket a metrón, hogy ne a mobilt nyomkodják a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.","shortLead":"Nem tett eleget a pénzmosás elleni előírásoknak a bank, 254 milliárd forintra büntették.","id":"20180904_Gigantikus_buntetest_kapott_az_ING","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df03583e-0a50-440b-baa7-60c0a130d479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6da485b3-4b4c-408a-9407-bf79fd98f7af","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Gigantikus_buntetest_kapott_az_ING","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:28","title":"Gigantikus büntetést kapott az ING","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két motor, egy nagykapacitású akkumulátorcsomag és 400+ lóerő a hangtalan EQC-ben.","shortLead":"A Mercedes kedd este leleplezte első olyan modelljét, melyet a kezdetektől fogva elektromos autónak terveztek. Két...","id":"20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e992c156-1108-435e-95f2-d233519df9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d18a80-003b-4a90-af03-a2af2ca114c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_mercedes_elso_teslarivalis_modellje_beultunk_az_eqc_villanyautoba_akkumulator_wltp_audi_etron","timestamp":"2018. szeptember. 04. 20:19","title":"Itt a Mercedes első Tesla-rivális modellje: beültünk a most leleplezett EQC villanyautóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Mind a gyalogos-, mind a személygépjármű forgalmat felfüggesztették kedden délután Záhonynál, mert az ukrán vámszerv informatikai rendszere meghibásodott.","shortLead":"Mind a gyalogos-, mind a személygépjármű forgalmat felfüggesztették kedden délután Záhonynál, mert az ukrán vámszerv...","id":"20180904_Informatikai_hiba_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c2b3aee-4531-49e6-a2f6-b30ec3b4e3f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a8c9d17-4323-4955-a401-661080db4cf5","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180904_Informatikai_hiba_miatt_szunetel_a_hatarforgalom_Zahonynal","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:05","title":"Informatikai hiba miatt szünetel a határforgalom Záhonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]