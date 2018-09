Egy Ricky Martin kaliberű popsztárnál, akinél a showműsor forgatókönyve az első másodperctől kezdve az utolsó utáni másodpercig ki van találva, és aki sokszázadjára adja már elő minden egyes slágerét, a mindent eldöntő kérdés az, hogy mennyire tudja újra és újra élettel megtölteni az évek alatt megszilárdult sémákat, és a rutin nem megy-e a pillanat rovására. Ebből következik az is, hogy tud-e kapcsolódni a közönségéhez, ha pedig tud, akkor ez a kapcsolódás mikor történik meg. Láttunk már sztárt a Papp László Sportaréna színpadán, aki tisztességesen végigzongorázta ugyan a tőle elvárt repertoárt, de semmilyen szinten nem reagált az előtte álló embertömeg aktuális hangulatára, feltűnően teljesen mindegy volt neki, hogy Budapesten vagy éppen Torontóban játszik, és ettől a hozzáállástól a közönség csak egy valami nem lesz: hálás. A koncert pedig - mondani sem kell - unalmassá válik.

Ricky Martinnál az első négy szám után még mi is úgy éreztük, hogy a tisztes távolból - a színpad közepén felhúzott állványon - magát produkáló énekes is ugyanilyen halott, lélektelen haknit fog csinálni. Eleve több mint fél órát késett, majd rögtön elsütötte az egyik legnagyobb slágerét, a Maríát - ezzel lépte át 1995-ben a nemzetközi rádiók ingerküszöbét -, de a dalra a koncert végére valószínűleg alig emlékezetett már valaki; annyira gyorsan és laposan darálta el a számot mintegy bemelegítésként.

Az énekes és a közönség közötti mágikus kapcsolat valamikor csak az ötödik szám környékén jött létre, amikor a szinte dalról dalra ruhát cserélő Puerto Rico-i popistenség leereszkedett a magaslatról, és aranyló selyemköntösében belibbent a színpad elejére. Megjelent az arcán egy spontán teliszájas mosoly - valószínűleg érzékelte, hogy az outfit megtette hatását -, majd végre szólt néhány szót a közönséghez. Magyarul köszönt, de angolul folytatta, és a köntöshöz illően nem riadt vissza a szentimentális megnyilvánulásoktól: “ezen az estén tiétek a szívem”, “azt akarom, hogy érezzétek magatokat szabadnak”, és “azt akarom, hogy repüljetek”. Majd szárnyakat adott a lírai Vuelve című számmal.

Aki azért jött el kedd este az Arénába, hogy Ricky Martin összes nagy, a kilencvenes évek végén és a kétezres évek elején megjelentetett, a rádiókban és az MTV utolsó aranykorában agyonjátszott slágerét hallja, annak nem kellett csalódnia. A 46 éves Ricky Martin végigtáncolta a másfélórás műsort, a már 12 évesen a Meduno fiúegyüttesben alaposan begyakorolt, a nők sikoltozását autamtikusan kiváltó, később védjegyévé vált csipőriszálással együtt. A mögötte álló hét-nyolc fős, rézfúvósokkal kiegészült zenekar eljátszotta többek között a 2006-os Grammy-díjas MTV Unplugged albumról a visszafogott Tu Recuerdót, egy korábbi lemezéről a forró hangulatú, salsás She Bangst, miközben félmeztelen férfi és fehérneműre vetkőzőtt női táncosok rázták magukat a háttérben.

Első angol nyelvű, emblematikus, 1999-es lemezéről is hallottunk bőven örökzöldeket. Szólt a Shake Your Bon-Bon, ráadásban konfettiesőben lehetett tombolni minden idők legsikeresebb focivébé-himnuszára, és a koncert felénél végre megszólalt a Livin’ La Vida Loca is. Ez a szám annak idején öt egymást követő héten át vezette a Billboard Hot 100-as listáját, ez volt az első Ricky Martin-dal, amely a briteknél is a slágerlisták legelső helyére került, és nem túlzás azt állítani, hogy a latin pop ennek a számnak és a The Cup Of Life/La Copa De La Vidának köszönhetően kezdett bele globális diadalmenetébe. Biztosan vagyunk benne, hogy nem egy olyan ember volt a koncerten, aki csak emiatt a két dal miatt vásárolt jegyet.

Ricky Martin izzadtsága

Ricky Martint annak idején már a Meduno együttesbe (ez volt tulajdonképpen a latin-amerikai Jackson 5) is azért vették fel a nyolcvanas évek közepén, hogy ő legyen a banda ügyeletes szépfiúja. Aztán ez a szépfiú-imidzs a szólókarrierje során a szívdöglesztő macsó latino imidzsévé érett, az egész Ricky Martin jelenség erre erősen heteró képre épült. A keddi koncertet látva pedig azt kell, hogy mondjuk, hogy a 2010-es coming out ide vagy oda (az énekes idén januárban férjhez is ment ): ez a női szívekre apelláló brand még mindig működik. Szexuális irányultságtól függetlenül jól áll neki a szívdöglesztő szerep, igaz, érezhetően visszafogottabb lett az előadásmódja. Elmaradt például a női táncosokhoz való dörgölőzés (nem úgy, mint itt), és a koncert közben valahogy a színpadra felkeveredett két magyar rajongó (hogy a dolog mennyire volt spontán, azt nem tudtuk megítélni) homlokára is nagyon szolidan, két kedves puszit adott.

Ricky Martin a lemezeladásait tekintve (bár ehhez viszonyítani ma már kicsit olyan, mint az inflációt nem figyelembe venni az árak összehasonlításakor) az ezredforduló környékén volt a csúcson, a buli kedd este mégsem a Livin’ La Vida Loca alatt robbant fel (itt megjegyeznénk, hogy szégyellheti is magát a közönség, amiért az állandó telefonos videózás miatt egyszerűen elfelejtett táncolni a számra). Hanem a 2016-os Vente Pa’ Ca és a 2015-ös La Mordidita reggaeton-utánérzések indították be nagyon a közönséget.

Ekkor vált olyanná a buli, amilyenné válnia kellett: egy észbontó Ricky Martin-féle fiesztává, amihez a zenészek is egytől-egyig kitettek magukért. Ricky Martin még mindig tudja, hogy kell a túlfűtött latin hangulatot csúcsra járatni, mert a leghangosabb női sikolyok akkor hangzottak el, amikor izzadt testét végigtörölte egy pólóval, majd a ruhadarabot behajította a tömegbe. Valaki tehát mostanra már saját bőrén érezheti Ricky Martin izzadtságát, ha akarja.

Az énekes a show végén egy csokrot és egy magyar zászlót is kapott ajéndékba, ekkorra már a közönség annyira belejött a bulizásba, hogy vélhetően hajnalig is ropta volna - hála a Por Arriba, Por Abajo hosszan fokozott örömzenéjének. Aznap végül nemcsak az énekes adta oda a szívét a közönségnek, de a közönség is teljes szívvel adta magát oda Ricky Martinnak.

És ennyi érzelgősség pont belefér.