Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6508eb3e-6683-43c5-9ec0-4bf8dfa32aae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket” – állítja Filippov Gábor a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid...","id":"20180905_Filippov_A_Fidesz_politikaja_a_konfliktuson_alapul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6508eb3e-6683-43c5-9ec0-4bf8dfa32aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3183f35b-a3c3-473d-8d79-71fbe4bf2fe0","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Filippov_A_Fidesz_politikaja_a_konfliktuson_alapul","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:29","title":"Filippov: A Fidesz politikája a konfliktuson alapul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7084310a-c061-4867-a0c0-a9e6443c2aa5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Módosított frontrésszel és tisztább működésű dízelmotorokkal támad a népszerű kompakt modell ráncfelvarrt kivitele.","shortLead":"Módosított frontrésszel és tisztább működésű dízelmotorokkal támad a népszerű kompakt modell ráncfelvarrt kivitele.","id":"20180906_gyorsan_megujult_a_koreai_golf_itt_a_felfrissitett_hyundai_i30_dizelmotor_smartstream_facelift","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7084310a-c061-4867-a0c0-a9e6443c2aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e65411-35b2-4cb0-a998-cdb4529d3892","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_gyorsan_megujult_a_koreai_golf_itt_a_felfrissitett_hyundai_i30_dizelmotor_smartstream_facelift","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:21","title":"Gyorsan megújult a koreai Golf: itt a felfrissített Hyundai i30","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ügyvédje szerint gyomorpanaszok miatt vitték be Sz. Gábornét.","shortLead":"A nő ügyvédje szerint gyomorpanaszok miatt vitték be Sz. Gábornét.","id":"20180905_Rosszul_lett_a_fogdan_korhazba_vittek_a_csengeri_orokosnot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d986bc-f133-4ed2-a29e-cffd43d8e519","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Rosszul_lett_a_fogdan_korhazba_vittek_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:24","title":"Rosszul lett a fogdán, kórházba vitték a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német EU-biztos felel az új költségvetésért.","shortLead":"A német EU-biztos felel az új költségvetésért.","id":"20180905_Gunther_Oettinger_Magyarorszag_halalos_veszelyt_jelent_az_EUra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef778c88-45fa-4a82-ba4e-8ff75ee2b348&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5077bce-c8de-41a3-8650-069c78be524c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Gunther_Oettinger_Magyarorszag_halalos_veszelyt_jelent_az_EUra","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:08","title":"Günther Oettinger: Magyarország halálos veszélyt jelent az EU-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34348bab-381c-4be0-91fa-cd7f7bf3da22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövőre nem lehetne pluszpénzt felvenni a túlórák után, csak szabadságként vehetik ki azt a rendvédelmi dolgozók. Ezért félő, hogy működésképtelenné válik a büntetés-végrehajtás is, mondta a szakszervezet főtitkára.","shortLead":"Jövőre nem lehetne pluszpénzt felvenni a túlórák után, csak szabadságként vehetik ki azt a rendvédelmi dolgozók. Ezért...","id":"20180906_Komoly_gondok_lehetnek_a_buntetesvegrehajtasban_is_a_tulorak_eltorlese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34348bab-381c-4be0-91fa-cd7f7bf3da22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ce72a-fa6b-41b4-9684-16bd37baef97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180906_Komoly_gondok_lehetnek_a_buntetesvegrehajtasban_is_a_tulorak_eltorlese_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:09","title":"Komoly gondok lehetnek a büntetés-végrehajtásban is a ki nem fizetett túlórák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Émilien, a béna rendőr és Daniel, a marseille-i taxis ezzel üldözte a „japókat”.","shortLead":"Émilien, a béna rendőr és Daniel, a marseille-i taxis ezzel üldözte a „japókat”.","id":"20180906_Elado_a_Taxi_filmbol_az_eredeti_taxi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02da1252-f5d3-4b07-b4f3-61ec606cb274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02dd5288-697c-490f-9f73-91dead142795","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Elado_a_Taxi_filmbol_az_eredeti_taxi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:36","title":"Eladó a Taxi filmből az a taxi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd04b28-7e38-43ba-9443-ba87a85fa213","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Vízilabda Szövetség következő elnöke Vári Attila lehet.","shortLead":"A Magyar Vízilabda Szövetség következő elnöke Vári Attila lehet.","id":"20180905_hivatalosan_is_lemondott_kemeny_denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efd04b28-7e38-43ba-9443-ba87a85fa213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9be4424-6429-4ab4-84a3-b26d9b90ef2b","keywords":null,"link":"/sport/20180905_hivatalosan_is_lemondott_kemeny_denes","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:01","title":"Hivatalosan is lemondott Kemény Dénes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapest Borfesztivál 27. alkalommal várja a borbarátokat a Budai Várba, ahol mától vasárnap estig több mint 150 hazai és külföldi kiállító több ezer borát kóstolhatják. Reflektorfényben a balatoni borászatok.","shortLead":"A Budapest Borfesztivál 27. alkalommal várja a borbarátokat a Budai Várba, ahol mától vasárnap estig több mint 150...","id":"20180906_A_Balaton_a_Varba_koltozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65cc7923-d974-4ec8-81e1-7f409306cfd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cd3e41-8880-4597-aa63-df9909e6637a","keywords":null,"link":"/elet/20180906_A_Balaton_a_Varba_koltozott","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:57","title":"A Balaton a Várba költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]