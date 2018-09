Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fd7c58e-2dba-4c55-8fb8-86f3738b3cb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Arts & Culture nevű alkalmazásában arcképünk alapján kereshetünk rá arra, melyik művészeti alkotásra hasonlítunk. A mókás funkció eddig csak a tengerentúlon működött, mostantól azonban a magyarok is használhatják. ","shortLead":"A Google Arts & Culture nevű alkalmazásában arcképünk alapján kereshetünk rá arra, melyik művészeti alkotásra...","id":"20180905_google_arts_and_culture_google_art_selfie_szelfi_fotozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7c58e-2dba-4c55-8fb8-86f3738b3cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1200381a-b37c-43da-8c0f-e7eaadb520c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_google_arts_and_culture_google_art_selfie_szelfi_fotozas","timestamp":"2018. szeptember. 05. 11:03","title":"Már a magyarok is kipróbálhatják a Google művészi szelfizőjét, amire több sztár is rákattant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb16cfae-7504-47d9-9d12-66dfcdc048a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tizenhárom hónapnyi veszteglés után a Larsen-C selfjégről leszakadt hatalmas jéghegy déli vége jelentősen elmozdult, a parttal eddig párhuzamos tömb most nagyjából derékszögnyit fordult el. Szakértők szerint a déli félteke közelgő nyara is segítheti az előrelátható északi irányú sodródást.","shortLead":"Tizenhárom hónapnyi veszteglés után a Larsen-C selfjégről leszakadt hatalmas jéghegy déli vége jelentősen elmozdult...","id":"20180905_antarktiszrol_leszakadt_jeghegy_larsen_c_jegself_a68_a68_b","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb16cfae-7504-47d9-9d12-66dfcdc048a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a0629b-3f98-4133-bfa1-d9eb58f24056","keywords":null,"link":"/tudomany/20180905_antarktiszrol_leszakadt_jeghegy_larsen_c_jegself_a68_a68_b","timestamp":"2018. szeptember. 05. 19:03","title":"Mozgásba lendült az Antarktiszról tavaly leszakadt gigászi jéghegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6133f0bf-b521-4c3e-805c-c5af2f688702","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok már 11 halálesetről tudnak.","shortLead":"A hatóságok már 11 halálesetről tudnak.","id":"20180905_Nott_a_Japanban_pusztito_tajfun_aldozatainak_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6133f0bf-b521-4c3e-805c-c5af2f688702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738a3325-2a85-4ce8-a84b-4b62a5942cb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Nott_a_Japanban_pusztito_tajfun_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. szeptember. 05. 09:14","title":"Nőtt a Japánban pusztító tájfun áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f26dd9-2f10-4cdb-8b55-8e7d5324b686","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Nemcsak azért érdemes írásba foglalni a lakásbérleti szerződést, mert a jogszabályok értelmében kötelező. Hanem azért, mert vita esetén a bérbeadó kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülhet, mint a bérlője. A feketézéssel pedig milliós adóhatósági bírságot is kockáztat az ingatlanát kiadó tulajdonos.","shortLead":"Nemcsak azért érdemes írásba foglalni a lakásbérleti szerződést, mert a jogszabályok értelmében kötelező. Hanem azért...","id":"mokk_20180904_Rafazhat_ha_trukkozik_irjon_szerzodest_lakasa_kiadasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f26dd9-2f10-4cdb-8b55-8e7d5324b686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d341973b-6bca-4234-a89d-e36a30ef39d1","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180904_Rafazhat_ha_trukkozik_irjon_szerzodest_lakasa_kiadasarol","timestamp":"2018. szeptember. 05. 07:30","title":"Ráfázhat, ha trükközik, írjon szerződést lakása kiadásáról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak, fizethetnek.","shortLead":"Az olasz városban megtiltották a turistáknak, hogy az ebédjüket vagy vacsorájukat az utcán költsék el. Ha lebuknak...","id":"20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73a07351-efe6-4c95-a012-6fb747dc6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76be913-dde4-4754-8091-ea7006adfc1e","keywords":null,"link":"/elet/20180906_nagy_birsagot_kaphat_aki_az_utcan_eszik_firenzeben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:27","title":"Nagy bírságot kaphat, aki az utcán eszik Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő tárgyalás zajlott a Szegedi Vadasparkban a helyi Fideszhez köthető vállalkozók által uniós pénzből felépített virtuális játszótér ügyében. A vád szerint az elnyert pénz töredékét költötték el valójában a vádlottak, ráadásul, még pénzt is mostak.","shortLead":"Láthatatlan tintával írt vallomás, virtuális zsiráfok, amelyeket csak kevesen láttak. Fordulatokban nem szűkölködő...","id":"20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa8371c8-4fc8-4ab3-844e-7b92b4c9af67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1880c59-cfd9-4636-9b28-c4014df59be7","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Szegedi_Vadasparki_jatszoter_ugy_Eltuno_tintaval_irt_vallomas_is_felbukkant","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:45","title":"Szegedi Vadasparki játszótér ügy: Eltűnő tintával írt vallomás is felbukkant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Macron azt hangoztatta egy sajtótájékoztatón, hogy nem lehet egyszerre a Merkelt és Orbánt is támogatni. ","shortLead":"Macron azt hangoztatta egy sajtótájékoztatón, hogy nem lehet egyszerre a Merkelt és Orbánt is támogatni. ","id":"20180906_Macron_A_Neppartnak_valasztania_kell_Merkel_es_Orban_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf1f464-6e64-427f-965b-3c41eb0c4cfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779740e6-4c2e-4d37-9985-63ee5fe6928a","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Macron_A_Neppartnak_valasztania_kell_Merkel_es_Orban_kozott","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:07","title":"Macron: A Néppártnak választania kell Merkel és Orbán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban több mint harmincan eltűntek, 120-ra teszik a sérültek számát. Egy atomerőmű áramellátása is leállt, majd' 3 millió háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"Tájfun, nagy esőzések után erős földrengés rázta meg Japánt csütörtök hajnalban. A rengés okozta földcsuszamlásokban...","id":"20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9110b4cd-6206-4da4-afdb-fd3a0427eee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed1667-b3b3-4d6a-abb4-180f841a0c0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Eros_foldrenges_volt_Japanban_legalabb_30an_eltuntek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:52","title":"Erős földrengés volt Japánban, legalább 30-an eltűntek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]