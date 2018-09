Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havonta 450 ezer forintot fizet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárcavezető személyes videósának. ","shortLead":"Havonta 450 ezer forintot fizet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tárcavezető személyes videósának. ","id":"20180906_sajat_videos_kasler_miklos_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c25a4ba-8364-41f0-90ed-68e3f3b8812c","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_sajat_videos_kasler_miklos_emmi","timestamp":"2018. szeptember. 06. 10:54","title":"Káslernek saját videósa van, mindenhová követi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pusztai-Csató Adrienn független polgármester volt Szentistvánon, négy éve jókora fölénnyel verte a Fidesz helyi emberét. Most munkát is csak kínkeservesen sikerült találnia. És nem azért, mert nem ért semmihez.","shortLead":"Pusztai-Csató Adrienn független polgármester volt Szentistvánon, négy éve jókora fölénnyel verte a Fidesz helyi...","id":"20180906_Nehez_expolgarmesterkent_ervenyesulni_ha_az_ember_nem_tagja_a_NERnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=250157de-a255-433d-a01f-ef49a2498547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ef2453-67c4-42bc-8363-c1d35c58e930","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Nehez_expolgarmesterkent_ervenyesulni_ha_az_ember_nem_tagja_a_NERnek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:26","title":"Nehéz expolgármesterként érvényesülni, ha az ember nem tagja a NER-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás szerint az amerikai felhasználók 26 százaléka letörölte az appot a telefonjáról, mert elegük lett belőle. ","shortLead":"Ha Mark Zuckerbergék nem is kommunikálják ezt, egyértelmű hatása van a Facebook sorozatos botrányainak. Egy új kutatás...","id":"20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddedca6-0c79-445e-8f70-66d87b5a0cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180906_facebook_felhasznaloi_szam_alkalmazas_torles_cambridge_analytica_adatgyujtes_pew_research_center_adatvedelem","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:33","title":"4-ből 1 amerikainak nagyon elege lett a Facebookból, törölték telefonjukról az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is teremtsen ahhoz, miért követel helyet magának a mézesbödön mellett. L. Simon László fel is vázolt egyet.","shortLead":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is...","id":"20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c57fc-0929-4c23-9600-e2f67513ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:00","title":"Kultúrkampf: a könyvek is a kormány célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola diákjait a tanévnyitón – számolt be a Népszava.","shortLead":"Földre terített felmosórongyok, átvizesedett falak és omladozó vakolat várta az egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola...","id":"20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12dab1ba-e368-4e6d-b9cf-ab1018329a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2836df-4c0d-423a-86a3-c1b0c902c3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Vizes_falak_omladozo_vakolat__katasztrofalis_allapotok_egy_egri_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 08:08","title":"Vizes falak, omladozó vakolat – katasztrofális állapotok egy egri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b3c028-1dc0-43aa-bf41-5de654b9ae4e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az alváshiány rossz hatással van a memóriára és az ítélőképességre. Felmerül a kérdés: vajon mi történik az agyunkban alvás közben?","shortLead":"Az alváshiány rossz hatással van a memóriára és az ítélőképességre. Felmerül a kérdés: vajon mi történik az agyunkban...","id":"20180906_Milyen_hatassal_van_az_alvas_a_memoriankra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95b3c028-1dc0-43aa-bf41-5de654b9ae4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d9d752-ba51-4c1e-9de4-81c2b03c303b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180906_Milyen_hatassal_van_az_alvas_a_memoriankra","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:15","title":"Milyen hatással van az alvás a memóriánkra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","shortLead":"Nem is kisebb név, mint a Zagato-műhely jegyezte a terméket. Most eladó egy példány belőle.","id":"20180905_zagato_zele_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4acaa2a0-77ac-4221-9f1e-db49559b238c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374ceb36-8d16-4da8-aa9f-3a538526cf37","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_zagato_zele_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ilyen elektromos minyonautójuk is volt az olaszoknak a 70-es években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8aa8e82-4ed6-4d7e-b6a2-c26784d455d5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180905_Marabu_FekNyuz_Ha_penzt_adsz_rokon_vagy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8aa8e82-4ed6-4d7e-b6a2-c26784d455d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9169801-e9e7-45ef-afc0-73d6f6840b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Marabu_FekNyuz_Ha_penzt_adsz_rokon_vagy","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:00","title":"Marabu FékNyúz: Van pénzed? Rokon vagy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]