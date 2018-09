Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss jelentésében. A cél az esetleges földönkívüli életformák felkutatása.","shortLead":"Több pénzért még nagyobb távcsöveket kell építenie az amerikai űrhivatalnak – áll az amerikai tudományos akadémia friss...","id":"20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c64142-ac33-4def-9dbf-6b29d3b5eee2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_nasa_feladatai_amerikai_tudomanyos_akademia_jelentese_urtavcso_nagy_teleszkopok_urkutatas_elet_a_foldon_kivul_foldonkivuliek","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:02","title":"20 éven belül választ kaphatunk arra, vannak-e földönkívüliek – ígéri az új NASA-jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505650cc-8208-4817-b5cb-74f1c0329c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franciaországban hagyomány, hogy a sportminiszteri funkcióra sikeres sportelőélettel rendelkező személyiségeket neveznek ki. Volt már a gallok földjén az utóbbi években miniszter a sikeres rögbikapitány, egy fantasztikus atléta és egy kardvívó is. De ők mind férfiak voltak. ","shortLead":"Franciaországban hagyomány, hogy a sportminiszteri funkcióra sikeres sportelőélettel rendelkező személyiségeket...","id":"20180906_Az_adohivatal_kozbeszurt_a_franciaknal_ez_is_eleg_volt_az_olimpiai_bajnokbol_lett_politikus_lemondasahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=505650cc-8208-4817-b5cb-74f1c0329c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a498cf36-aa89-4b64-ada7-493508dcb7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Az_adohivatal_kozbeszurt_a_franciaknal_ez_is_eleg_volt_az_olimpiai_bajnokbol_lett_politikus_lemondasahoz","timestamp":"2018. szeptember. 06. 13:05","title":"Az adóhivatal közbeszúrt, a franciáknál ez is elég volt az olimpiai bajnokból lett politikus lemondásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031e4a12-6386-436e-8772-41fee7d5b873","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Még mindig ritkán igénylik vissza a másik EU-országban történt tartózkodással kapcsolatos számlák ÁFÁ-ját a hazai cégek, helyette inkább bruttó költséget könyvelnek. A magyar vállalatok többségét elsősorban a vélt adminisztrációs terhek tartják vissza, mivel nincsenek tisztában azzal, hogy a belföldön letelepedett adóalany már több éve a magyar adóhatósághoz egy elektronikusan benyújtott kérelem segítségével, díjmentesen igényelheti vissza ezt az áfát.","shortLead":"Még mindig ritkán igénylik vissza a másik EU-országban történt tartózkodással kapcsolatos számlák ÁFÁ-ját a hazai...","id":"20180906_Ezert_bukjak_be_a_magyar_cegek_a_kulfoldi_afat__kevesebb_mint_egy_honap_maradt_a_visszaigenylesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=031e4a12-6386-436e-8772-41fee7d5b873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6bbdc6-11d0-48e0-aca7-cc466ba78693","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180906_Ezert_bukjak_be_a_magyar_cegek_a_kulfoldi_afat__kevesebb_mint_egy_honap_maradt_a_visszaigenylesere","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:10","title":"Ezért bukják be a magyar cégek a külföldi áfát - kevesebb mint egy hónap maradt a visszaigénylésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban, arra nem válaszolt. ","shortLead":"A belügyminiszter szerint minden jogszerű, ami a határon történik, de hogy hogy lehetett eddig eljutni a jogalkotásban...","id":"20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74b4c29-f7dd-40fc-a722-6bdd29a8229a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fa9e8c-ecc5-4d6d-aa9e-a8955cd80bd3","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Pinter_szerint_megfelel_a_jogszabalyoknak_a_menedekkerok_eheztetese","timestamp":"2018. szeptember. 06. 19:05","title":"Pintér szerint megfelel a jogszabályoknak a menedékkérők éheztetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc százalék körüli növekedést vártak a szakértők, ehhez képest 3,9 százalékot mért a KSH.","shortLead":"Nyolc százalék körüli növekedést vártak a szakértők, ehhez képest 3,9 százalékot mért a KSH.","id":"20180906_Szabadsagra_mentek_az_autogyarak_dolgozoi_es_bezuhant_a_magyar_ipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b20f9b37-f65a-411b-a2fc-967749dcacb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af22a35-e9a1-44a0-8a54-e24ddd52b6da","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Szabadsagra_mentek_az_autogyarak_dolgozoi_es_bezuhant_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:52","title":"Szabadságra mentek az autógyárak dolgozói, és bezuhant a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példa nélküli az EU-ban, ahogy a genderszak ellehetetlenítésével a magyar kormány sérti az egyetemi és az akadémiai autonómiát, hasonló csak Oroszországban és Törökországban fordul elő.","shortLead":"Példa nélküli az EU-ban, ahogy a genderszak ellehetetlenítésével a magyar kormány sérti az egyetemi és az akadémiai...","id":"20180906_Guardian_komoly_politikai_nyomas_alatt_allnak_a_magyar_egyetemek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e340694b-4d82-4c9f-9214-405a0e7d547d","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Guardian_komoly_politikai_nyomas_alatt_allnak_a_magyar_egyetemek","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:15","title":"Guardian: Komoly politikai nyomás alatt állnak a magyar egyetemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f135f15-627f-43f0-97f4-131e88ce41b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Értesülésünk szerint felmondták a szerződést.","shortLead":"Értesülésünk szerint felmondták a szerződést.","id":"20180907_Matolcsyeknak_megsem_jo_a_heti_valaszos_Borokai_lanyanak_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f135f15-627f-43f0-97f4-131e88ce41b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51735a91-44fa-4d56-9698-7812f4d32e91","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Matolcsyeknak_megsem_jo_a_heti_valaszos_Borokai_lanyanak_cege","timestamp":"2018. szeptember. 07. 15:35","title":"Matolcsyéknak mégsem jó a Heti Válasz-os Borókai lányának cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai, a német, a francia és a kanadai kormány szerint a Szergej Szkripal és lánya elleni támadással gyanúsított két férfi az orosz katonai hírszerzés ügynöke.","shortLead":"Az amerikai, a német, a francia és a kanadai kormány szerint a Szergej Szkripal és lánya elleni támadással gyanúsított...","id":"20180906_Tobb_orszag_vezetoje_is_biztos_benne_hogy_az_orosz_kormany_engedelyezte_a_Novicsoktamadast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2777da6-859a-4a74-bd5f-d75dc78b55b5","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Tobb_orszag_vezetoje_is_biztos_benne_hogy_az_orosz_kormany_engedelyezte_a_Novicsoktamadast","timestamp":"2018. szeptember. 06. 18:43","title":"Több ország vezetője is biztos benne, hogy az orosz kormány engedélyezte a Novicsok-támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]