[{"available":true,"c_guid":"7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A 22 éves Amar-Aïssa Ouraci egy hónapig a nagyfőnök jobbkeze lesz. Részt vesz az igazgatótanács minden tanácskozásán és együtt utazik az első számú vezetővel – külföldre is. CEO for One Month – ez a program neve az Egyesült Államokban, ahonnan importálták Franciaországba. ","shortLead":"A 22 éves Amar-Aïssa Ouraci egy hónapig a nagyfőnök jobbkeze lesz. Részt vesz az igazgatótanács minden tanácskozásán és...","id":"20180906_Egy_honapra_megtettek_topmenedzsernek_a_bevandorlo_csalad_egyetemista_fiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7472f7c1-a8e3-4c4e-a141-baa28ca3e227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb90038-26e0-4bed-968c-35b04de53821","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Egy_honapra_megtettek_topmenedzsernek_a_bevandorlo_csalad_egyetemista_fiat","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:09","title":"Egy hónapra megtették topmenedzsernek a bevándorló család egyetemista fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőröknek 20 méterről el kell tudniuk olvasni egy rendszámtáblát, ha ez nem sikerül, nincs kegyelem.","shortLead":"A sofőröknek 20 méterről el kell tudniuk olvasni egy rendszámtáblát, ha ez nem sikerül, nincs kegyelem.","id":"20180906_Azonnal_elveszik_a_jogositvanyat_NagyBritanniaban_ha_nem_lat_jol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b981a55a-7238-4059-9cd3-32129ad9fe96","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_Azonnal_elveszik_a_jogositvanyat_NagyBritanniaban_ha_nem_lat_jol","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:49","title":"Azonnal elveszik a jogosítványát Nagy-Britanniában, ha nem lát jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke korábban diktátornak nevezte Orbán Viktort.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke korábban diktátornak nevezte Orbán Viktort.","id":"20180907_Mar_Juncker_is_szabadulna_a_Fidesztol_az_Europai_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8bbc20-e449-43b1-9dd9-2df0cb00abeb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_Mar_Juncker_is_szabadulna_a_Fidesztol_az_Europai_Neppartban","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:43","title":"Már Juncker is szabadulna a Fidesztől az Európai Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Európában százezer emberből átlagosan 13-an vetnek önkezűleg véget az életüknek, Magyarországon ez a szám most 16,9, de 2005-ben még 25,9 volt. Tény, hogy sokat ledolgoztunk a hátrányból, de bőven van még dolga a szakembereknek és a társadalomnak is. Jön az öngyilkosság megelőzésének világnapja, ebből az alkalomból beszélgettünk Németh Attilával, a Nyírő Gyula OPAI főigazgatójával. ","shortLead":"Európában százezer emberből átlagosan 13-an vetnek önkezűleg véget az életüknek, Magyarországon ez a szám most 16,9, de...","id":"20180907_Az_ongyilkos_nem_meghalni_akar_hanem_maskepp_elni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c94151d7-f231-42e8-aa0c-ec4868b0e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78106719-4281-490c-8a07-da07b34d0304","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Az_ongyilkos_nem_meghalni_akar_hanem_maskepp_elni","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:51","title":"Az öngyilkos nem meghalni akar, hanem másképp élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent földre. Ehhez pedig egy világklasszis helyen építettek egy olasz ízlést célzó, de mégiscsak nagyon amerikai üzletet, melyet nemes egyszerűséggel a világ legszebb Starbucksának titulálnak. \r

","shortLead":"Az egész Starbucks-láncot az olasz kávékultúra inspirálta, de csak most, 47 év után merték betenni a lábukat a szent...","id":"20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0201b28-c44e-4af8-8d11-575cb8e572ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0925f95e-d0c6-4cae-ba1b-8ae78cbf0f7d","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Ez_egy_szinhaz_es_a_baristak_a_szineszek__elkepeszto_helyen_nyilt_meg_a_vilag_legszebb_Starbucksa","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:54","title":"\"Ez egy színház, és a baristák a színészek\" – elképesztő helyen nyílt meg a világ legszebb Starbucksa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tervek szerint az Emmitől az innovációs tárcához, onnan pedig egy közalapítványhoz kerülne az intézmény fenntartása.","shortLead":"A tervek szerint az Emmitől az innovációs tárcához, onnan pedig egy közalapítványhoz kerülne az intézmény fenntartása.","id":"20180907_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80439bcf-5fa2-4000-a2aa-d38c66d07238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf233e8-e11a-4e7a-874f-a70f250b14f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Maganegyetem_lehet_a_Corvinus","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:46","title":"Magánegyetem lehet a Corvinus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52396c1-2ae9-4890-8f1c-790576afea9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökre és péntekre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az intézmény igazgatója.","shortLead":"Csütörtökre és péntekre rendkívüli tanítási szünetet rendelt el az intézmény igazgatója.","id":"20180905_nem_lesz_tanitas_az_atazott_falu_egri_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a52396c1-2ae9-4890-8f1c-790576afea9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43a2e5a-5733-42b0-9ab5-94d97a11b573","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_nem_lesz_tanitas_az_atazott_falu_egri_iskolaban","timestamp":"2018. szeptember. 05. 21:42","title":"Nem lesz tanítás az átázott falú egri iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívül sok vért vesztett, és ezért életveszélyes állapotban került a kórházba a megkéselt Jair Bolsonaro szélsőjobboldali brazil elnökjelölt – közölték az orvosai, miután hosszadalmas, de sikeres műtéttel sikerült stabilizálniuk a politikus állapotát.","shortLead":"Rendkívül sok vért vesztett, és ezért életveszélyes állapotban került a kórházba a megkéselt Jair Bolsonaro...","id":"20180907_megkeseltek_a_brazil_elnokjeloltet_egy_kampanyesemenyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6727fbf0-f040-40e2-be5f-0c1facf7b48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34e1c91-76b6-4e9f-b81e-0311c8b99ddf","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_megkeseltek_a_brazil_elnokjeloltet_egy_kampanyesemenyen","timestamp":"2018. szeptember. 07. 05:41","title":"Megkéselték a brazil elnökjelöltet egy kampányeseményen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]