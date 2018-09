Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","shortLead":"Kellemetlen szagú gáz terjeng az épületben.","id":"20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea92360d-9d24-4f7e-9ca9-744c1e076c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd61862-b2fc-4923-97b6-c9f11c175d75","keywords":null,"link":"/kkv/20180905_kiuritik_a_becsi_uti_tesco_aruhazat","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:31","title":"Kiürítették a Bécsi úti Tesco áruházat, gáz árasztotta el az épületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956e470d-9a5e-4fe9-9c13-fdb76c1893f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A körülmények ne tévesszék meg, igen jól felszerelt ingatlanról van szó.","shortLead":"A körülmények ne tévesszék meg, igen jól felszerelt ingatlanról van szó.","id":"20180907_Van_folos_55_millioja_Vehet_belole_egy_fold_alatti_hazat_Csomoron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=956e470d-9a5e-4fe9-9c13-fdb76c1893f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666b4f7a-a4ea-40bf-ad76-50e589bdd93d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180907_Van_folos_55_millioja_Vehet_belole_egy_fold_alatti_hazat_Csomoron","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:59","title":"Van fölös 55 milliója? Vehet belőle egy föld alatti(!) házat Csömörön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki korábban a Nemzeti Nyomozó Irodánál is dolgozott. ","shortLead":"Az Átlátszó úgy tudja, a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának egy osztályvezetőjét vették őrizetbe, aki...","id":"20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a512ae1-5ba4-4fc9-b62a-e80bc1d13cdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Hivatali_vesztegetes_miatt_vittek_el_bilincsben_egy_NAVos_vezetot","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:18","title":"Hivatali vesztegetés miatt vittek el bilincsben egy NAV-os vezetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","shortLead":"Nagy az öröm, mivel harmincegy éve nem született tapír Budapesten. ","id":"20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=930dcff0-9bf1-4b7d-b5cf-51c7ee09fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81669a7-46fa-404b-9484-367fcaa55622","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Cukin_botladozik_a_most_szuletett_tapirbebi_a_Fovarosi_Allatkertben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:18","title":"Cukin botladozik a most született tapírbébi a Fővárosi Állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efd04b28-7e38-43ba-9443-ba87a85fa213","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Magyar Vízilabda Szövetség következő elnöke Vári Attila lehet.","shortLead":"A Magyar Vízilabda Szövetség következő elnöke Vári Attila lehet.","id":"20180905_hivatalosan_is_lemondott_kemeny_denes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efd04b28-7e38-43ba-9443-ba87a85fa213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9be4424-6429-4ab4-84a3-b26d9b90ef2b","keywords":null,"link":"/sport/20180905_hivatalosan_is_lemondott_kemeny_denes","timestamp":"2018. szeptember. 05. 17:01","title":"Hivatalosan is lemondott Kemény Dénes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, az alkotók a legkézenfekvőbb megoldást választották. ","shortLead":"Igen, az alkotók a legkézenfekvőbb megoldást választották. ","id":"20180905_House_of_Cards_Kartyavar_Kevin_Spacey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=999bbc98-ec58-4328-92f0-3756081cf211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8ee018-44bc-4260-9135-a0a812b11136","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_House_of_Cards_Kartyavar_Kevin_Spacey","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:28","title":"Ne legyenek kétségei afelől, hogyan írják ki Kevin Spacey-t a Kártyavárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e544031b-5a43-40fd-9dcd-a2ff33fcaabf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter még augusztus 29-én elmondta, az országának álláspontja, hogy nem finanszíroznak olyan országokat a 2020-27 közötti uniós ciklusban, melyek nyíltan semmibe veszik az uniós alapelveket.","shortLead":"Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter még augusztus 29-én elmondta, az országának álláspontja, hogy nem...","id":"20180905_Francia_kulugyminiszter_Nem_akarunk_tobbet_fizetni_Magyarorszagnak_es_Lengyelorszagnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e544031b-5a43-40fd-9dcd-a2ff33fcaabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b9c6bb-b22a-4468-9eff-1d90a1eb51a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180905_Francia_kulugyminiszter_Nem_akarunk_tobbet_fizetni_Magyarorszagnak_es_Lengyelorszagnak","timestamp":"2018. szeptember. 05. 22:04","title":"Francia külügyminiszter: Nem akarunk többet fizetni Magyarországnak és Lengyelországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","shortLead":"A Fiat 500-asból az Abarth munkatársai kihozták a maximumot, a legerősebb új 595-ös modell 180 lóerős.","id":"20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea873f67-fcc4-44f3-be18-cea478f9b6e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c3cd05-f9e0-4f54-94d3-98705c6f9192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180906_zsebraketak_megerkeztek_az_uj_abarth_595os_apro_fiat_sportautok","timestamp":"2018. szeptember. 06. 11:21","title":"Zsebrakéták: megérkeztek az új Abarth 595-ös apró Fiat sportautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]