Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f06097f8-7c86-4e95-8fb2-c18fcaab3e23","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A török titkosszolgálat otthonukban törte rájuk az ajtót, egyiküket pedig munkahelyéről vitték el.","shortLead":"A török titkosszolgálat otthonukban törte rájuk az ajtót, egyiküket pedig munkahelyéről vitték el.","id":"20180906_Orizetbe_vettek_hat_gulenistat_Moldovaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f06097f8-7c86-4e95-8fb2-c18fcaab3e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50877f7-21cf-4c12-b2d1-b31e0e9a278e","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Orizetbe_vettek_hat_gulenistat_Moldovaban","timestamp":"2018. szeptember. 06. 21:38","title":"Őrizetbe vettek hat gülenistát Moldovában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Henry Cavill kapta a Netflix gyártásában készülő új sorozat, a The Witcher főszerepét. ","shortLead":"Henry Cavill kapta a Netflix gyártásában készülő új sorozat, a The Witcher főszerepét. ","id":"20180905_Palyat_modosit_Superman_szornyvadasznak_all_a_Netflixen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62293cb8-e103-467e-b9ee-3a2ab01e65ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd3c297-54c1-4eba-a304-956f8877cbc9","keywords":null,"link":"/kultura/20180905_Palyat_modosit_Superman_szornyvadasznak_all_a_Netflixen","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:44","title":"Pályát módosít Superman: szörnyvadásznak áll a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor magyar kormányfő pártjának, a Fidesznek – jelentette ki egy szerdai tévéinterjúban Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) európai parlamenti frakcióvezetője, aki aznap jelentette be, hogy elindul az EPP csúcsjelölti tisztségéért.","shortLead":"Ki fognak állni az európai uniós alapjogokért, és e tekintetben \"semmilyen engedményt\" nem fognak tenni Orbán Viktor...","id":"20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28ccc87-1ff3-4322-9847-d58f24ccbe77","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_manfred_weber_orban_viktor_fidesz_europai_neppart_ceu","timestamp":"2018. szeptember. 06. 09:48","title":"Egyértelmű üzenetet küldött Orbánnak a néppárti frakcióvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2bdc192-7c14-4134-9225-6f49175270b9","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A kormány rendszeresen kinyilvánítja, hogy akkora tanári béremelés még a rendszerváltás óta nem volt, mint az utóbbi években. De ez nem igaz. Ez sem.\r

\r

","shortLead":"A kormány rendszeresen kinyilvánítja, hogy akkora tanári béremelés még a rendszerváltás óta nem volt, mint az utóbbi...","id":"20180906_Tenyleg_nem_volt_meg_ekkora_pedagogus_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2bdc192-7c14-4134-9225-6f49175270b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"225232c9-e100-4cef-848c-919da76125df","keywords":null,"link":"/kultura/20180906_Tenyleg_nem_volt_meg_ekkora_pedagogus_beremeles","timestamp":"2018. szeptember. 06. 12:25","title":"Tényleg nem volt még ekkora pedagógus-béremelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A NAV közleményében most a hosszú távú lakáskiadás szabályait tisztázta.","shortLead":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben...","id":"20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68fa4f6-a611-4d28-ab22-156fd8a3d52f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Adott néhány tippet a NAV, hogyan fizessünk az albérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit hatóságok Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot gyanúsították meg a Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya, Julija Szkripal tavaszi angliai megmérgezésével.","shortLead":"A brit hatóságok Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot gyanúsították meg a Szergej Szkripal egykori orosz-brit...","id":"20180905_moszkva_nem_ismeri_a_novicsokos_tamadas_gyanusitottjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad12f4db-4185-4ecc-affa-7b41ef842c1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4dfe94-14ac-484d-86a8-bb4179267f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_moszkva_nem_ismeri_a_novicsokos_tamadas_gyanusitottjait","timestamp":"2018. szeptember. 05. 15:57","title":"Moszkvának nem mond semmit az idegmérges támadással gyanúsított oroszok neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","shortLead":"Több mint három év telt el a baleset óta, most sikerült pontot tenni az ügy végére. ","id":"20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c478434e-a120-4d46-8bf8-24db5ff16269","keywords":null,"link":"/elet/20180905_Rekasi_Karoly_baleset_birosag_itelet_dontes","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:47","title":"Döntött a bíróság Rékasi Károly balesetének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert a nagy esőzések miatt több patak is megáradt.","shortLead":"A napokban több mint hatvan embernek szóltak, hogy hagyja el otthonát ideiglenesen Székesfehérvár külterületein, mert...","id":"20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab7c519-5e81-4fac-aba6-9ef0e68a0314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf733f-603a-416b-8f86-bbd01e7bed78","keywords":null,"link":"/itthon/20180906_Tobb_tucat_embernek_kellett_elhagynia_otthonat_Szekesfehervaron_a_megaradt_patakok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 06. 06:55","title":"Több tucat embernek kellett elhagynia otthonát Székesfehérváron a megáradt patakok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]