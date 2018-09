Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8f824de-59b5-48ca-8a3a-4bdeed1e0f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BM Személyre szabott Ügyintézési Felületén az erkölcsi bizonyítvány igénylésétől kezdve a külföldi letelepedés bejelentéséig egy sor dolgot elintézhet.","shortLead":"A BM Személyre szabott Ügyintézési Felületén az erkölcsi bizonyítvány igénylésétől kezdve a külföldi letelepedés...","id":"20180907_A_Belugyminiszteriumhoz_tartozo_ugyet_intezne_Az_interneten_keresztul_is_megteheti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f824de-59b5-48ca-8a3a-4bdeed1e0f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe0c4a10-d926-4f09-bab0-87ecfaa2e8da","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Belugyminiszteriumhoz_tartozo_ugyet_intezne_Az_interneten_keresztul_is_megteheti","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:40","title":"A Belügyminisztériumhoz tartozó ügyet intézne? Az interneten keresztül is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85339ac-0902-4418-bf6e-9e223c5c9000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz a szívéhez kapott, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása elleni kampánya lyukra futhat, mivel figyelmen kívül hagyhatják Strasbourgban a számításnál a tartózkodásokat. A hvg.hu előkereste a paragrafust, amire mindkét fél hivatkozhat. Most a szakbizottságnál van a kérdés.","shortLead":"A Fidesz a szívéhez kapott, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása elleni kampánya lyukra futhat, mivel figyelmen kívül...","id":"20180907_Ami_Deutsch_Tamas_szamara_csalas_az_benne_van_az_EP_szabalyzataban_es_most_ertelmezni_probaljak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a85339ac-0902-4418-bf6e-9e223c5c9000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbefc37-e898-46a2-ba57-664aad0e0199","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Ami_Deutsch_Tamas_szamara_csalas_az_benne_van_az_EP_szabalyzataban_es_most_ertelmezni_probaljak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:47","title":"Ami Deutsch Tamás számára csalás, az benne van az EP szabályzatában, és most értelmezni próbálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","shortLead":"A Jeep sofőrje megpróbálta megelőzni az előtte haladó autót, ez azonban nem úgy sült el, ahogy szerette volna.","id":"20180907_jeep_cherokee_baleset_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19db2da8-b848-4eb6-8ace-73f49f2b493a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f45867-7ab0-4bc0-b0c6-0a9c80fefb86","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_jeep_cherokee_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 04:01","title":"Az összkerékhajtás sem mentette meg ezt a Jeepet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bírája 30 napra rendelte el Sz. Gáborné letartóztatását.","id":"20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1426536a-1e7b-47e0-892c-29ec9cdf4901","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Villamgyorsan_letartoztattak_a_csengeri_orokosnot","timestamp":"2018. szeptember. 07. 17:20","title":"Villámgyorsan letartóztatták a csengeri örökösnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80bfbbd-be0c-42f3-a7c6-cabe5ee72a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki még augusztus 31. előtt vett jegyet, az még ingyen viheti magával a nagyobb kézipoggyászát is. ","id":"20180907_Tett_egy_engedmenyt_az_utasoknak_a_Ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c80bfbbd-be0c-42f3-a7c6-cabe5ee72a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05172499-105b-4d6f-84aa-9cc8c6351158","keywords":null,"link":"/kkv/20180907_Tett_egy_engedmenyt_az_utasoknak_a_Ryanair","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:41","title":"Tett egy engedményt az utasoknak a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5adbef-4344-4c60-b40f-8e47e388ec1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyilatkozott az Oscar-díjas rendező, miután új filmje kapta a kritikusok díját a velencei filmfesztiválon. ","id":"20180907_Nemes_Jeles_Laszlo_Nagy_orom_ez_a_dij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca5adbef-4344-4c60-b40f-8e47e388ec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9365dded-cad5-4888-bbb1-4c6e127402a2","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_Nemes_Jeles_Laszlo_Nagy_orom_ez_a_dij","timestamp":"2018. szeptember. 07. 21:30","title":"Nemes Jeles László: Nagy öröm ez a díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autós rovatunk egy felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István.","shortLead":"Autós rovatunk egy felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és...","id":"20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14165f-e33b-44fd-819a-ae94d24a0a3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:41","title":"Talán a BMW-gyár érkezését üdvözlik Tiborczék a szép X3-assal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67664b78-7e18-4cd3-9f69-2d75234bcd1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár már nagypapakorú, Paul McCartney még mindig ugyanazt váltja ki a rajongókból, mint huszonévesen: sikítást. 