A 26 éves rapper, teljes nevén Malcolm James McCormick 14 éves korában kezdett el rappelni, 2011-ben jelent meg első albuma, amely az amerikai zenei listák élén is szerepelt. 2014 óta a The Warner Bros. lemezkiadóval volt szerződése, olyan sztárokkal dolgozott együtt mint Kedrick Lamar és Pharrell Williams. A zenélés mellett producerként dolgozott és saját reality-műsora is volt az MTV2 csatornán. Negyedik, Swimming című lemezét augusztus elején adta ki, turnéra is indult volna vele – írja a BBC.

Miller korábban Ariana Grande barátja volt, 2012 óta több dalban együtt is dolgoztak, a rapper pedig fellépett a manchesteri robbantás emlékére szervezett tavalyi One Love Manchester koncerten is az énekesnővel. A szakításukról szóló hírek nemrég járták be a sajtót.

A rapper régóta nyíltan beszélt függőségeiről. A múlt hónapban vádat emeltek ellene, miután májusban bódító szerek hatása alatt vezetett és részese volt egy cserbenhagyásos balesetnek. Grande ezután nyilatkozott "mérgező kapcsolatuk" befejezéséről, mivel Miller rajongói őt hibáztatták a letartóztatásáért.

"Nem vagyok bébiszitter, anya, egyetlen nőnek sem kellene úgy éreznie, hogy annak kell lennie" – írta a közösség oldalán. Azt is jelezte, hogy évek óta próbált segíteni Millernek abban, hogy tiszta maradjon, és imádkozott azért, hogy sikerüljön felülkerekednie a problémáin.

Miller a halála előtti utolsó tweetjeiben a jövő hónapban kezdődő észak-amerikai turnéját hirdette.