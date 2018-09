Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ehhez jól meg kell majd dolgozni: az oktatás, a munkahelyek minőségét javítani kell, több erős magyar vállalkozásra van szükség és növelni kéne a béreket is Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára szerint.","shortLead":"Ehhez jól meg kell majd dolgozni: az oktatás, a munkahelyek minőségét javítani kell, több erős magyar vállalkozásra van...","id":"20180908_A_kormany_celja_hogy_2030ra_Magyarorszag_Europa_egyik_legelhetobb_orszaga_legyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911080f2-756e-4ddd-9114-5b4cc32a5e93","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_A_kormany_celja_hogy_2030ra_Magyarorszag_Europa_egyik_legelhetobb_orszaga_legyen","timestamp":"2018. szeptember. 08. 16:34","title":"A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország Európa egyik legélhetőbb országa legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","shortLead":"A rendőrség bejelentette, hogy meggyanúsítottak valakit. ","id":"20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f9285-6346-48cc-8bed-d3db860ed7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1199555-5dd2-4190-b7f8-84f47a42ac64","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_soroksari_futono_gyanusitott_rendorseg_ferj","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:15","title":"A meggyilkolt futónő férje biztos abban, hogy megvan a tettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c73a4b-2297-42f5-a41c-632996e73a91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen elkövető felkutatásában.\r

","shortLead":"A győri rendőrök a lakosság segítségét kérik az ismeretlen elkövető felkutatásában.\r

","id":"20180908_Bbbakocsis_no_utott_meg_egy_buszsofort_keresik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c73a4b-2297-42f5-a41c-632996e73a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51851c8d-03c6-45fc-bb67-dc76831cd7c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180908_Bbbakocsis_no_utott_meg_egy_buszsofort_keresik","timestamp":"2018. szeptember. 08. 09:43","title":"Babakocsis nő ütött meg egy buszsofőrt, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","shortLead":"Hittudományi kart, valamint óvodapedagógus- és tanítóképzést is akarnak indítani. ","id":"20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cfa5a71-16f8-493e-bf03-97834ababd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ce3681-6285-48d8-a33b-4f223028c2e6","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_A_Baross_utcaban_terjeszkedik_az_EMIH_egyeteme","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:12","title":"A Baross utcában terjeszkedik az EMIH egyeteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fordulat következett be az öt évvel ezelőtt meggyilkolt soroksári futónő ügyében. ","shortLead":"Fordulat következett be az öt évvel ezelőtt meggyilkolt soroksári futónő ügyében. ","id":"20180907_Meggyanusitottak_valakit_az_ot_evvel_ezelotti_soroksari_gyilkossag_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c6cba2c-5b99-49a6-9828-60d49aeeb777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5e8b1e-1b5a-41cf-bee1-35f94f0b4436","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Meggyanusitottak_valakit_az_ot_evvel_ezelotti_soroksari_gyilkossag_ugyeben","timestamp":"2018. szeptember. 07. 14:12","title":"Meggyanúsítottak valakit az öt évvel ezelőtti soroksári gyilkosság ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75cf3583-9c9b-4bb4-bc71-567f4512ee95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A dietetikus szerint így nincs meg a szükséges energialöket, és nehéz jól teljesíteni az iskolában. ","shortLead":"A dietetikus szerint így nincs meg a szükséges energialöket, és nehéz jól teljesíteni az iskolában. ","id":"20180909_A_magyar_gyerekek_negyede_egyaltalan_nem_reggelizik_pedig_fontos_lenne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75cf3583-9c9b-4bb4-bc71-567f4512ee95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6375213-1aa4-45a2-8e27-328c24f18d6f","keywords":null,"link":"/elet/20180909_A_magyar_gyerekek_negyede_egyaltalan_nem_reggelizik_pedig_fontos_lenne","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:46","title":"A magyar gyerekek negyede egyáltalán nem reggelizik, pedig fontos lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4769d47-9e89-4444-97b1-fb63202e7857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közoktatás megjavításáért dolgozó Hívatlanul csoport tette közzé a Facebook-oldalán azt a térképet, amelyen az összes alternatív és alternatív-jellegű iskolát, illetve iskola-jellegű tanulócsoportot is feltüntették, így téve kereshetővé azokat. ","shortLead":"A közoktatás megjavításáért dolgozó Hívatlanul csoport tette közzé a Facebook-oldalán azt a térképet, amelyen az összes...","id":"20180907_Egy_terkepen_a_magyarorszagi_alternativ_iskolak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4769d47-9e89-4444-97b1-fb63202e7857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29009859-3212-425f-8e09-1b20759f261f","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Egy_terkepen_a_magyarorszagi_alternativ_iskolak","timestamp":"2018. szeptember. 07. 18:39","title":"Egy térképen a magyarországi alternatív iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni az átnézésért.","shortLead":"Az olyan autókat, mint a Bugatti Veyron, ritkán látni szerelőnél. Ha viszont odakerül, egy kisebb vagyont kell fizetni...","id":"20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea293a8e-8561-42c0-9bee-8d28496f2f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd96884b-132c-48fe-8056-41f769f8e0c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_bugatti_veyron_olajcsere_szervizeles_szervizkoltseg","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:36","title":"Videó: Annyiba kerül a Bugatti Veyron olajcseréje, mint egy új autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]