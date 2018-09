Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","shortLead":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","id":"20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b194d134-c0fa-41eb-93f0-a13a9680ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:27","title":"A TEK is beszállt, elfogták a kámi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Figyelem, spoilerveszély! ","shortLead":"Figyelem, spoilerveszély! ","id":"20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f48c9a-5953-4aad-b257-cfcc1a1f2408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe9a67b-9804-48fe-8109-d303b0997824","keywords":null,"link":"/kultura/20180909_Megint_kiderult_valami_a_Tronok_harca_nyolcadik_evadarol","timestamp":"2018. szeptember. 09. 22:15","title":"Megint kiderült valami a Trónok harca nyolcadik évadáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","shortLead":"Augusztusban 3,4 százalékos volt az infláció.","id":"20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d867f7a-945f-43c2-be29-a11fb689f5e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Nagyot_dragult_a_benzin_es_a_dohany_tovabb_nott_az_inflacio","timestamp":"2018. szeptember. 11. 09:08","title":"Nagyot drágult a benzin és a dohány, tovább nőtt az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókját is kitegyék az épületből. ","shortLead":"Az épület nagy részét még a terézvárosi ingatlanpanama idején szerezték meg, majd a főváros segítette őket hozzá ahhoz...","id":"20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2760dfd-dbd3-4e38-9369-10446cba464a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4440bfa8-5e36-4e29-88ba-5160f03d701b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Garancsiek_csinalnak_szallodat_a_Hello_Baby_Bar_epuletebol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:56","title":"Garancsiék csinálnak szállodát a Hello Baby Bar épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak, használtak, de olykor a tanár is másból tanít. Egy szegedi könyváruházban már pótrendelést is kellett leadni.","shortLead":"Hiába jön az ingyenes tankönyv, inkább megveszik a szülők a boltban. Az iskolától kapott könyvek ugyanis hiányosak...","id":"20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffabef95-053d-44ea-8e79-f96c51605be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e54063e-ce6a-4b89-a3ad-cca8b2e100dc","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Itt_az_ingyen_tankonyv_megis_sokat_koltenek_ra_a_szulok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 07:22","title":"Itt az ingyentankönyv, mégis sokat költenek rá a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"E héten dönt az Európai Parlament az új szerzői jogi irányelvről, amely ellenzői szerint komoly cenzúrát szabadíthat a szabad internetre. A szerzői jogok keményebb internetes érvényesítéséért küzdő támogatói viszont úgy vélik, az elsődleges tartalomelőállítók jogos érdeke az, hogy pénzt lássanak műveik bármilyen feldolgozásából. Egy biztos: ha megszavazzák a javaslatot, mindenképp megváltozik a ma ismert webes rend.","shortLead":"E héten dönt az Európai Parlament az új szerzői jogi irányelvről, amely ellenzői szerint komoly cenzúrát szabadíthat...","id":"20180910_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_celja_hatasa_jogvedok_nyilt_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8854c47-63f4-4fec-b1e4-0759da71f74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd5d9de-a6ba-4222-8150-84f684f22c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_europai_unios_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikk_celja_hatasa_jogvedok_nyilt_internet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:15","title":"Szerdán szavaznak a jogszabályról, amely örökre megváltoztathatja az internetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi beszari és megfelelési kényszeres, aki segghülyén nyilatkozott.\r

\r

","shortLead":"Bereményi Géza szerint a Magyar Idők kultúrkampf-tábornoka szemlátomást hülye. Bayer Zsolt szerint viszont Bereményi...","id":"20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a43a33b-fb0b-4b5c-b40f-21150d056a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f360e85a-66ba-459c-9463-4f8209f3c6c9","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Bayer_Zsolt_Beremenyi_alkoholista_ven_fasznak_tunik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:42","title":"Bayer Zsolt: Bereményi alkoholista vén f*sznak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17636280-b95a-49af-a229-813faa72c856","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"\"Ki a búbánatos franc hozta ide a belga kóklert, miért, és milyen formában vállalja érte a felelősséget?\" - teszi fel a kérdést Georges Leekensszel kapcsolatban Kele János. ","shortLead":"\"Ki a búbánatos franc hozta ide a belga kóklert, miért, és milyen formában vállalja érte a felelősséget?\" - teszi fel...","id":"20180909_Fociszakerto_Vallalja_vegre_az_MLSZ_a_felelosseget_a_finnek_elleni_veresegert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17636280-b95a-49af-a229-813faa72c856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4f03e3-da47-4a27-a64b-f461a8ade182","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Fociszakerto_Vallalja_vegre_az_MLSZ_a_felelosseget_a_finnek_elleni_veresegert","timestamp":"2018. szeptember. 09. 15:51","title":"Fociszakértő: Vállalja végre az MLSZ a felelősséget a finnek elleni vereségért!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]