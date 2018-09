Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","shortLead":"A német Caravanboat társaság elsőre két ellentétesnek tűnő dolgot próbált összehozni: egy lakókocsit, egy hajóval.","id":"20180909_Caravanboat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a1dd03c-4b72-4a5c-80ed-55f2ee8b3316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fb789e-8fa7-40d1-bd69-03dfa9f86898","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_Caravanboat","timestamp":"2018. szeptember. 09. 10:11","title":"Kicsit drága, de nagyon menő egy ilyen kétéltű lakókocsi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon figyelnie kell, milyen dokumentumokat ad be.","shortLead":"Az is igazolhatja a biztosításban töltött idejét, aki nem szerepel a társadalombiztosítási nyilvántartásban, de nagyon...","id":"20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=351995ef-7d71-4278-9d73-47d1557d64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"778dd47c-51bc-4aad-8b3a-0b7243dfd74a","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_A_nyugdij_is_veszelybe_kerulhet_ha_a_volt_munkahelyen_elkevertek_a_papirokat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:09","title":"A nyugdíj is veszélybe kerülhet, ha a volt munkahelyen elkeverték a papírokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói bevásárlóközpontban. Az eseményt a National Geographic Photo Ark természetfotó kiállítás alkalmából rendezték meg, és a veszélyeztetett fajok megvédésére kívánták felhívni vele a figyelmet. ","shortLead":"150 ezer kockából, 50 óra alatt rakta össze Lego-jegesmedvéjét az olasz Riccardo Zangelmi egy milánói...","id":"20180910_lego_jegesmedve_milano","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a1ac9ba-f4f5-4e62-be3b-52ccae4721fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264324b6-7eca-4822-a6e3-3c0395d6ffa7","keywords":null,"link":"/elet/20180910_lego_jegesmedve_milano","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:07","title":"Ezen a videón 150 ezer Lego kockából raknak össze egy jegesmedvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy busz hajtott az árokba Lébénynél.","shortLead":"Egy busz hajtott az árokba Lébénynél.","id":"20180909_14_ember_serult_meg_az_M1esen_egy_buszbalesetben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e534dfd6-2e68-4858-ae1f-2722366663ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9197694c-c92f-403f-95ff-f90e4c785920","keywords":null,"link":"/cegauto/20180909_14_ember_serult_meg_az_M1esen_egy_buszbalesetben","timestamp":"2018. szeptember. 09. 07:25","title":"14 ember sérült meg az M1-esen egy buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18091602-ae96-4359-b389-4578ad7d3c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vicces, amikor valaki egy iPhone-t használva ecsetelgeti egy androidos telefon előnyeit. A napokban egy indiai színésznő tette ezt.","shortLead":"Vicces, amikor valaki egy iPhone-t használva ecsetelgeti egy androidos telefon előnyeit. A napokban egy indiai...","id":"20180910_anushka_sharma_iphone_twitter_google_pixel_2xl_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18091602-ae96-4359-b389-4578ad7d3c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349f479b-152c-4afe-bcaf-467cc8fe2a62","keywords":null,"link":"/tudomany/20180910_anushka_sharma_iphone_twitter_google_pixel_2xl_kamera","timestamp":"2018. szeptember. 10. 06:03","title":"Vicces: iPhone-ról dicséri a színésznő a Google-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az augusztus 20-án kitüntetett demográfus, Demény Pál szerint a gendertanulmányoknak aligha van közük a születésszám-csökkenéshez. Szerinte hatékony családpolitikával növelni kell a születések számát, és így hosszabb távon meg kell állítani a népességfogyást, ahelyett hogy bevándorlók számára nyitott kapukkal próbálnánk pótolni a fogyó népességet.","shortLead":"Az augusztus 20-án kitüntetett demográfus, Demény Pál szerint a gendertanulmányoknak aligha van közük...","id":"201836_demeny_pal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ba3db3-b3f6-46bf-8c06-6b48c67db194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d05bad9-2c02-4011-adec-2ba7bbf6cd8e","keywords":null,"link":"/itthon/201836_demeny_pal","timestamp":"2018. szeptember. 09. 17:30","title":"Demény Pál: Ha a jelenlegi demográfiai értékek maradnak, ötven év múlva Európa felismerhetetlenné válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István.","shortLead":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és...","id":"20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14165f-e33b-44fd-819a-ae94d24a0a3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:41","title":"Talán a BMW-gyár érkezését üdvözlik Tiborczék a szép X3-assal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami iskolákból.","shortLead":"A Szülői Hang csoport online kérdőívet készített, hogy kiderüljön, ténylegesen hány pedagógus hiányzik az állami...","id":"20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21d67647-7177-44d0-828b-19a4dac139e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaeb7fc8-37e1-420e-a484-61f3d12f2f4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_a_szulok_segitsegevel_online_merik_fel_a_tanarhianyt","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:41","title":"A szülők segítségével mérik fel a tanárhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]