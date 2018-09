Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","shortLead":"A férfi a kanadai partoknál ugrott a hideg vízbe vasárnap, azóta nagy erőkkel keresik, de nem találják. ","id":"20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc635947-bef1-4d10-9d5a-2ae754ad18c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e6c8c8a-109a-4007-9387-80f2b0dfb9c1","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Oceanjarorol_vetette_a_tengerbe_magat_egy_nemet_popsztar","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:21","title":"Óceánjáróról vetette a tengerbe magát egy német popsztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","shortLead":"Elektromos vezetékekkel ellátott sztrádaszakaszt hoznak létre Bergamo közelében az áramszedős kamionoknak.","id":"20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d27265e4-74b1-478a-9293-3cf0ac46bb5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d89cc005-c1a4-4779-a8b0-502a4a96706a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_bergamo_elektromos_autopalya_kamionok_aramszedo_a35_brebemi_ehighway","timestamp":"2018. szeptember. 10. 10:18","title":"Ne lepődjön meg, ha troliszerű kamionokkal találkozik Olaszországban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adószámát törölték, és végrehajtás is indult ellene.","shortLead":"Adószámát törölték, és végrehajtás is indult ellene.","id":"20180910_Megroggyant_az_egyeuros_bolthalozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb21ba40-47f2-4d73-aa98-e40d37bf1b61","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Megroggyant_az_egyeuros_bolthalozat","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:03","title":"Megroggyant az egyeurós bolthálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254ece53-8c6e-4e23-b2c3-cd8a745dc391","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cuarón intim, önéletrajzi ihletésű drámája, a Roma című filmje kapta meg a 75. velencei nemzetközi filmfesztivál fődíját. Nemes Jeles László szombaton végül nem kapott díjat, de az előző napon odaítélt kritikusok díjával így is boldogan jöhet haza. ","shortLead":"Cuarón intim, önéletrajzi ihletésű drámája, a Roma című filmje kapta meg a 75. velencei nemzetközi filmfesztivál...","id":"20180908_Alfonso_Cuarone_a_velencei_Arany_Oroszlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=254ece53-8c6e-4e23-b2c3-cd8a745dc391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38078043-4177-415e-b669-86423458f096","keywords":null,"link":"/kultura/20180908_Alfonso_Cuarone_a_velencei_Arany_Oroszlan","timestamp":"2018. szeptember. 08. 20:32","title":"Alfonso Cuarón filmje kapta a velencei Arany Oroszlánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","shortLead":"Az atléta maga számolt be arról, hogy már otthonában lábadozik az eset után.","id":"20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3cd7fa6-866a-46f9-91e2-c7f1b0472f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1515a3fc-2ba1-4863-94ee-e0a235119ccf","keywords":null,"link":"/sport/20180909_Strokeot_kapott_a_negyszeres_olimpiai_bajnok_futo_Michael_Johnson","timestamp":"2018. szeptember. 09. 13:12","title":"Mini stroke-ot kapott a négyszeres olimpiai bajnok sprinter, Michael Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34401f61-483e-4c8f-82f5-236e27600755","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre csak egy TV2-ős munkája biztos.","shortLead":"Egyelőre csak egy TV2-ős munkája biztos.","id":"20180910_Tatar_Csilla_otthagyta_a_koztevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34401f61-483e-4c8f-82f5-236e27600755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a026e30-40c7-47c4-b49a-8dadb0fdc27c","keywords":null,"link":"/elet/20180910_Tatar_Csilla_otthagyta_a_koztevet","timestamp":"2018. szeptember. 10. 09:03","title":"Tatár Csilla otthagyta a köztévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077c6bf1-8839-4dc8-9970-b1465b6a0e09","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"2019-ben kerül majd adásba a Mindenki rendezőjének tévéfilmje. ","shortLead":"2019-ben kerül majd adásba a Mindenki rendezőjének tévéfilmje. ","id":"20180910_Az_otvenes_evekben_fog_jatszodni_az_Oscardijas_Deak_Kristof_uj_filmje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=077c6bf1-8839-4dc8-9970-b1465b6a0e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc37491-5306-409c-adb2-3701904dfa22","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Az_otvenes_evekben_fog_jatszodni_az_Oscardijas_Deak_Kristof_uj_filmje","timestamp":"2018. szeptember. 10. 12:59","title":"Az ötvenes években fog játszódni az Oscar-díjas Deák Kristóf új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]