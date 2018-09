Október közepén mutatja be a magyar HBO az eddigi legsikeresebb szériájának, az Aranyéletnek a befejező évadját, és egy négyrészes sajtóvetítést követően nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy az eddig is izgalmas női karakterek még összetettebbek lettek a sorozat utolsó fejezetére. Az Aranyélet azon ritka magyar televíziós termékek közé tartozik ugyanis, ahol a női szereplők sokrétűek – például egyszerre utálatosak és szimpatikusak –, nem kétdimenziós alakokként, mintegy mutatós kiegészítőkként pakolták őket oda a férfi főszereplők mellé. Hiszen, ahogy a sorozatban a manipulatív államtitkár Boros Zsuzsát alakító Fullajtár Andrea mondja:

egy forgatókönyv el is bukik, ha nincsenek benne határozott, jól kidolgozott nőalakok.

Ez a cikk ezért most kizárólag róluk szól. Az Aranyélet ösztönösen is azt a nemzetközi sorozatok szintjén megfigyelhető girl power vonalat követi, amelynek jeles képviselői A szolgálólány meséje, a szintén HBO-s Hatalmas kis hazugságok, vagy a Csajok is. Mindez még úgy is igaz a Dyga Zsombor és Mátyássy Áron által rendezett sorozatra, hogy nem kimondottan a női karakterek a főszereplők (hanem ugye egy teljes család), és többségük tényleg inkább ellenszenves, mint rokonszenves figura. „Azt szeretik benne a nézők, hogy lehet utálni őt” – mondja Ónodi Eszter az általa megformált Miklósi Jankáról.

Az akaraterős, a céljukért (legyen az nemes vagy alattomos) a végsőkig küzdeni képes női szereplők megalkotása az elejétől fogva egyértelmű volt a sorozat szellemi atyjaként is aposztrofált kreatív producer, Krigler Gábor számára. „Engem lánynak vártak a szüleim, úgyhogy én eleve nagyon nőies lelkületű vagyok – indokolja. – Ezenfelül van két kislányom is, akiktől mindennap sokat tanulok. Talán mindezért nagyon szeretek női karaktereket írni, nők fejével gondolkodni. Amikor eldöntöttem, hogy megcsinálom ezt a sorozatot, akkor az írók közül legelőször a Tasit (Tasnádi István – a szerk.) és a Zomborácz Virágot hívtam fel, azt hiszem, tudat alatt is azt akartam, hogy legyen a sorozatban egy erős férfi és egy erős női perspektíva.”

Balról jobbra: Závorszky Anna gyártási producer, Döbrösi Laura, Staub Viktória, Ónodi Eszter, Bakonyi Csilla, Fullajtár Andrea, Danis Lídia © HBO / Sághy Tímea

Lady Macbeth a magyar valóságban

A nők közül egyértelműen Ónodi Eszter alakítása lett az évek során az egyik legemlékezetesebb. Mellékes infó, hogy Závorszky Anna, az HBO gyártási producere szerint az Európa-szerte is forgalmazott sorozat Miklósi Jankája nemcsak itthon, de a spanyolok körében is óriási sikert arat, „imádják kint Jankát”.

Nem véletlenül, hiszen nagy ívet járt be az évadok során a karaktere: Miklósi Janka – Ónodi jellemzésével élve – egy „intrikus, pénzhajhász, megveszekedett asszonyállatként, egy sátánfajzatként” vonult be a kis hazai sorozattörténelembe, a színésznek és a forgatókönyvíróknak mégis sikerült annyira árnyalniuk a figurát, hogy a 3. évadra ez a „hideg ribanc” (ez már Krigler minősítése) némi szimpátiát váltson ki belőlünk. A sorozatban Jakab Erika rendőrhadnagyot alakító Danis Lídia szerint Miklósi Janka által emelkedett az Aranyélet shakespeare-i magasságokba, szerinte a Miklósi feleség, akinek mostanra már vér is tapad a kezéhez, nem más, mint Lady Macbeth, csak éppen a magyar viszonyok között.

Tényleg Lady Macbeth lenne? © Reviczky Zsolt

Miklósi Janka motivációját a második évadban értettük meg valamelyest, amikor kiderült róla, hogy nehéz gyerekkora volt, szóval a pénzsóvárságát nem az anyatejjel együtt szívta magába. Ugyanennek az évadnak a végén (aki nem látta volna, annak erős spoiler) Janka megölte Endre bát (Anger Zsolt), ami Ónodi Eszter szerint az egész harmadik évadban kihat majd a nő életére.

„Volt nekünk, színészeknek egy megbeszélésünk az alkotói csapattal, amely során elmondhattuk, hogy szerintük merre felé fejlődik a karakterünk. Én azt mondtam, hogy Hollós Endre meggyilkolása nagyon fontos állomás Janka életében, ahonnan kétféle úton lehet tovább haladni. A nő vagy még cinikusabb lesz, és pszichopataként törtet a totális hatalom felé, meg sem áll, teszem azt, az államelnökségig, vagy egyszerűen összeomlik a teher súlya alatt, megtér, mondjuk, krisnás lesz, esetleg felmerül benne az öngyilkosság gondolata. Volt is egy két hét, amikor az írók maguk is azt gondolták, hogy Jankának meg kell halnia” – mondja.

Annyit elárulhatunk, hogy szerencsére ez utóbbi ötletet, legalábbis az új évad első néhány részében, biztosan elvetették a készítők, de ettől még – többek között egy váratlan politikai karrier miatt – nem lesz Janka számára gyaloggalopp a folytatás. Ahogy Ónodinak sem volt az: saját bevallása szerint az 5. résztől kezdődtek számára az igazi színészi kihívások, az utolsó epizódok forgatásán pedig olyan dolgokat kellett művelnie, amit eddig kamera előtt, de színpadon sem csinált még soha. El nem tudjuk képzelni, hogy mi lehet ez egy olyan színész esetében, aki már több mint 20 éve van a pályán.

Egy nő nem engedheti meg magának, hogy naiv maradjon

A Miklósi család másik női tagjáról, Miráról már az első évad után kiderült, hogy a nézőknek nem annyira fekszik a stréber, naiv, jókislány karakter. „Volt egy ilyen közhangulat vele kapcsolatban, hogy ő a legidegesítőbb szereplő, mert irritáló, hogy annyira cuki meg jó fej. Aki állandóan jót akar, az böki a csőrét az embereknek, mert az eleve gyanús” – mondja ezt Döbrösi Laura az általa alakított Miklósi lányról.

Így lett Mirából a 3. évadra az egyik legbevállalósabb szereplő; erős igazságérzete, a szüleinek totális megvetése és a lázadó tinédzserlélek együttes keveréke sarkallja őt egyre merészebb tettekre a folytatásban. Lesz például Mirának egy vágás nélkül felvett látványos akciójelenete, amelyre Döbrösit egy komplett kaszkadőrcsapat készítette fel egy falmászóteremben, és nem spoilerezünk túl nagyot, ha eláruljuk, hogy a szülei ellen áskálódó Mirát ebben az évadban nyírják le kopaszra is.

Döbrösi Laura új haja. © Reviczky Zsolt

„Sok mindent az Aranyéletben csináltam először kamera előtt. Ebben volt életem első intim jelenete, életemben először kellett filmen pisilést játszanom, és hát a hajamat is a sorozatnak köszönhetően vágtuk le. Mirának lesz egy nagyobb pálfordulása a harmadik évadban, és én javasoltam az alkotóknak, hogy ehhez passzolna a kopaszság. Világ életemben hosszú hajú csaj voltam, de van egy bakancslistám, és azon bizony rajta volt a leborotvált fej. Hát mikor és hol máskor nyírjuk le a hajam, ha nem az Aranyéletben, ahol itt van a szívem, lelkem, testem immáron három éve?”

A harmadik évad durva és sötét fordulatokat tartalmaz Mira számára, „fokozatosan jön rá, hogy ez a világ már nem olyan szép és jó, ahogy hitte, és ahogy ragad rá a világ szennye, úgy fog egyre többet hibázni is”.

Döbrösi szerint Mira, Janka, a Fullajtár alakította politikus, valamint Jakab Erika karakterein át ragadható meg a sorozat egyik legfontosabb állítása is.

Lehet-e egy nő gyenge ebben a mai világban? Szerintem az Aranyéletből az derül ki, hogy egy nő nem engedheti meg magának, hogy naiv maradjon. Holott nem minden nő születik karakánnak, erősnek, hogy secperc alatt le tudja rendezni a férfiakat, sokaknak ehhez kicsit el kell rontaniuk magukat. Az Aranyélet női szereplői többségében azért olyanok, amilyenek, mert bántalmazták őket fiatalon. Úgy tűnik, minden erős nő mögött ott áll egy bántott kislány.

A bosszú soha nem vezet igazságszolgáltatáshoz

Megáll Döbrösi tétele a folytatásban visszaköszönő mellékszereplők esetében is. A második évadban csupán néhány alkalommal láthattuk, de a harmadik évadban annál fontosabb szerepet fog kapni Jakab Erika, akitől a hideg futkos a hátunkon, amikor csak megpillantjuk. Szerencsére a készítők belőle is kicsikarnak majd valami emberit a folytatásban, összetettebb kapcsolata lesz Mirával és reményeink szerint egy villanásra megláthatjuk majd a „bántott kislányt” is a Hollós Endre ügyében nyomozó rendőrhadnagy mögött.

Danis Lídia rendőrjelmez nélkül sokkal kedvesebb. © Reviczky Zsolt

Annak idején merész – és utólag kiderült, hogy tökéletes – választás volt a készítők részéről, hogy a mindenre elszánt, dominatípus Jakab Erika szerepét a tatabányai Jászai Mari Színház színészére, Danis Lídiára osztották, mert jellemét tekintve talán senki sem áll távolabb az erősen maszkulin és erőszakos rendőrnőtől, mint éppen Danis Lídia. „Semmi közöm Jakab Erikához, és az általa képviselt durvasághoz” – mondja a színész. „Mindig is azt vallottam, hogy egy szerepet el tudsz játszani mackónadrágban is, ha megvan benned a lényeg, de Jakab Erika figurája számomra nem ilyen. Erőteljes játék kellett ahhoz, hogy megjelenítsem őt, és hihetetlen, de nagyon sokat segített az, amikor belebújtam a TEK-es mellénybe vagy a fekete sztreccsnadrágba és tűsarkúba. Ezekben automatikusan kihúzza magát az ember, ha nem lennék színész, akkor sem tudtam volna ezekben másként, csak Jakab Erikaként létezni.”

Hozzá hasonlóan, az első és második évadban csupán néhány röpke jelentre megmutatott Boros Zsuzsa (Fullajtár Andrea) fajsúlyosabb alakítója lesz a cselekményeknek a folytatásban. Ő gyakorlatilag „főgonoszként” és klasszikus politikusi archetípusként mozgatja majd a Dunakanyar legnagyobb korrupciós ügyében a háttérből a szálakat. A befolyását vidéken kiterjesztő államtitkár megalkotásához annak idején Krigler Gáborék egy politológus segítségét is kikérték, de hiába. A nők előfordulási aránya a magyar politikában, kiváltképp a kormányoldalon, annyira gyászosan alacsony, hogy kénytelenek voltak saját kútfőből létrehozni Boros Zsuzsát.

Főgonosz a sorozatban, de imádjuk. © Reviczky Zsolt

A végeredmény így is meggyőző lett, kaptunk egy bosszúra szomjazó szélsőjobbos államtitkár asszonyt, aki nem mellesleg összetört szívű anya is egyben. „Az ő története leginkább onnan fejthető majd fel, hogy anyaként képtelen túllépni azon, hogy a fiát brutálisan meggyilkolták az előző évadban, innentől kezdve már nem tud tiszta fejjel gondolkodni. Hogy mit tesz, azt pedig a nézetei determinálják, és most itt a szélsőjobbos ideológiára gondolok. Eszerint vannak a bűnösök, akiknek bűnhődniük kell, és vannak a jó fej revizionisták, a jó fej szélsőjobbosok. Igazságot akar a gyerekével kapcsolatban, de a kettős világképe alapján bosszúban gondolkodik. Márpedig a bosszú soha nem vezet igazságszolgáltatáshoz” – mondja a szerepéről Fullajtár Andrea.

Észrevétlenül csúszni át a megalkuvásba

A harmadik évaddal két új színésznő is csatlakozik a sorozathoz. Gáll Bianka szerepében Németh Lala helyett ezúttal a 21 éves Staub Viktóriát láthatjuk, akinek köszönhetően a korábbinál egy jóval vagányabb Biankát kapunk. A lány teljesen bele van zúgva a Miklósi-gengsztergyerekbe, Márkba (Olasz Renátó), lakókocsiban élnek, autólopásból keresik a pénzt, nagy álmokat szövögetnek együtt, és minden balhéban benne vannak. Afféle Bonnie és Clyde tini kiadásban.

Staub Viktória, a szereplőgárda legfiatalabb tagja. © Reviczky Zsolt

Staubnak bőven kijutott az akcióból, mert a forgatások során verekednie kellett, rendőrök elől menekült, és szerepe szerint erősen rá kellett csúsznia a drogokra is. A Színműn most harmadéves Staubot a szerepre osztályfőnöke, Pelsőczy Réka készítette fel, házi feladata pedig a drogos filmek bemagolása volt. A Kifutó a semmibe, a Trainspotting, a Rekviem egy álomért adták a szellemi táplálékot a belőtt tini karakteréhez.

Hozzá hasonlóan új szereplő a sorozatban Bakonyi Csilla is, aki szintén a Jászai Mari Színház színésze. Az általa alakított Barbara eltökélt vidéki oknyomozó újságíróként repül rá a Miklósi család korrupciógyanús ingatlanberuházására a Dunakanyarban.

Bakonyi Csilla megpróbálja feltárni a Dunakanyar legnagyobb korrupciós ügyét. Sikerül neki? © Reviczky Zsolt

Bakonyi szerint „Barbara azt a középkorú szinglit testesíti meg, akinek van önálló élete, saját háza, munkája, ellenben a párkapcsolatait valamiért mindig elcseszi”. Szerintünk ő az egyetlen karakter a sorozatban, akinek az elszántsága hamar, már az első részeknél alábbhagy, sajnos ő a tökéletes – és a magyar valóságból jól ismert – példa arra, „hogy az ember milyen nagy elánnal akar az igazság mellett kiállni, és mégis milyen észrevétlenül csúszik át a megalkuvásba”.



Nők a háttérben Nemcsak a szereplőgárdában találunk remek nőket, hanem a stábban is. Míg a film alkotói a harmadik évadban kivétel nélkül férfiak (forgatókönyvírók – Vancsik Péter, Tasnádi István, Vanicsek Olivér, rendezők – Mátyássy Áron, Dyga Zsombor), addig a gyártási oldalon szinte csak nőket találunk. Závorszky Anna gyártási producer mellett Angyalosy Eszter forgatókönyv-fejlesztő és a gyártó Laokoon Filmgrouptól Fodor Judit és Stalter Judit vettek részt a sorozat elkészítésében.

