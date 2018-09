A 81 éves Redford a filmben elbűvölő modorú bankrablót alakít, akit 60 éves bűnözői pályafutása alatt számtalanszor lecsuktak már, de mindig megszökött a börtönből. A valódi rablóról készült filmet David Lower rendezte, a további szerepekben Sissy Spacek, Danny Glover és Casey Affleck is feltűnik.

"Gyerekkorom óta vonz a törvényen kívüliség, színészként sokszor játszottam ilyen szerepeket, úgyhogy most csak folytattam" – mondta el a Butch Cassidy és a Sundance kölyök sztárja. A színész már augusztusban bejelentette, hogy az Old Manben játszott utoljára, visszavonul a színészettől. Mint hozzátette: több időt akar szánni a festészetre – első szerelmére –, a filmezést pedig rendezőként folytatja.

Az elnök emberei, A nagy balhé és a Távol Afrikától című filmekkel Redford a 70-es, 80-as évek egyik legnagyobb sztárja lett. Színészként sohasem kapott Oscar-díjat, az Átlagemberek című filmjéért rendezőként elnyerte az amerikai filmakadémia díját.

Lowery hangsúlyozta, hogy az Old Man and the Gun "szellemi folytatása" azoknak a filmeknek, amelyek Redfordot sztárrá tették, és ő is a 70-es évek bűnügyi filmjeinek stílusában forgatta a produkciót.