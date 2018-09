Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minőségi borok, kézműves sörök és jó közlekedés – így látnak minket külföldről.","shortLead":"Minőségi borok, kézműves sörök és jó közlekedés – így látnak minket külföldről.","id":"20180911_Budapest_is_felkerult_a_BBC_elheto_varosokrol_szolo_listajara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3615d3cc-066d-4c29-ac25-dc3a50fcdf50","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Budapest_is_felkerult_a_BBC_elheto_varosokrol_szolo_listajara","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:50","title":"Budapest jó példaként került fel a BBC élhető városokról szóló listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Négymilliárd euró beruházási értékű fejlesztést mutatnak be a magyarok Európa legnagyobb ingatlanos kiállításán, Münchenben.","shortLead":"Négymilliárd euró beruházási értékű fejlesztést mutatnak be a magyarok Európa legnagyobb ingatlanos kiállításán...","id":"20180911_Szetepitik_Budapestet_talan_lesz_ujabb_magashaz_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbbd56ad-188c-4688-80a5-41b889f98b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016d5486-a2d9-44ca-bfda-f9a795d72d52","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Szetepitik_Budapestet_talan_lesz_ujabb_magashaz_is","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:37","title":"Szétépítik Budapestet, talán lesz újabb magasház is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez az első alkalom, hogy kormányközeli érdekcsoportok jelentkeztek be a paksi bővítés munkálataira. Ha Mészáros üzlettársa nyer, talajjavítási és szivárgásvédelmi feladatokat láthat el, összesen több mint 40 milliárd forintért.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy kormányközeli érdekcsoportok jelentkeztek be a paksi bővítés munkálataira. Ha Mészáros...","id":"20180910_Meszaros_Lorinc_Paks_II","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e2dab3-2b33-4540-a0f2-d15bfa62e893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Meszaros_Lorinc_Paks_II","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:38","title":"Mészáros Lőrinc üzlettársa is megjelent a Paks II.-pályázatok körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","shortLead":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","id":"20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b194d134-c0fa-41eb-93f0-a13a9680ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:27","title":"A TEK is beszállt, elfogták a kámi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","shortLead":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","id":"20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e9895-5881-422b-b996-63a624f47bf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Fél perc alatt nyitják a Teslákat egy sérülékeny szoftver miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bolygónk egyik legérdekesebb pontját, a déli-sarkvidéket gyakorta vizsgálják a tudósok. Munkájukhoz mostantól egy sokkal részletesebb domborzati térkép is rendelkezésre áll. ","shortLead":"Bolygónk egyik legérdekesebb pontját, a déli-sarkvidéket gyakorta vizsgálják a tudósok. Munkájukhoz mostantól...","id":"20180911_antarktisz_deli_sarkvidek_terkep_topografia_domborzat_muhold_szuperszamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec1a059-ab5e-49ad-9a73-20d804bf0fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826cfc3a-8c5f-46b0-b43c-24527d0ba407","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_antarktisz_deli_sarkvidek_terkep_topografia_domborzat_muhold_szuperszamitogep","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:03","title":"Csináltak egy hatalmas felbontású, 150 000 GB méretű térképet az Antarktiszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0b49e4-5d53-4a10-8c21-25d6dc7c39e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Tripoli déli részén rivális fegyveres csoportok harcoltak az utcán, múlt héten kötöttek tűzszünetet. A mostani merénylet mögött viszont az Iszlám Állam állhat.","shortLead":"Kadhafi elzavarása óta nagy a káosz Líbiában. Tripoli déli részén rivális fegyveres csoportok harcoltak az utcán, múlt...","id":"20180910_Fegyveresek_tortek_be_a_libiai_nemzeti_olajvallalat_szekhelyere__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d0b49e4-5d53-4a10-8c21-25d6dc7c39e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3724fc02-760c-4547-b49c-c3a5ce77cef0","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Fegyveresek_tortek_be_a_libiai_nemzeti_olajvallalat_szekhelyere__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:20","title":"Fegyveresek törtek be a líbiai nemzeti olajvállalat székhelyére – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7331af4-386f-421a-8e99-0f86e90680b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik kocsi letért az útról, majd átment a szembesávba, ez okozta a balesetet. ","shortLead":"Az egyik kocsi letért az útról, majd átment a szembesávba, ez okozta a balesetet. ","id":"20180910_Igy_tortent_a_negy_ember_halalat_kovetelo_baleset_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7331af4-386f-421a-8e99-0f86e90680b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e8421c-75dc-4c2b-814d-2119d50c1429","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_Igy_tortent_a_negy_ember_halalat_kovetelo_baleset_vasarnap","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:15","title":"Így történt a négy ember halálát követelő baleset vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]