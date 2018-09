Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás elnöke maga a polgármester, a hulladékgazdálkodással megbízott cég felügyelőbizottságának tagjai között pedig két ceglédi fideszes önkormányzati képviselő van, a szemét mégis sokszor napokig áll a konténerekben.","shortLead":"Az önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás elnöke maga a polgármester, a hulladékgazdálkodással megbízott cég...","id":"20180912_Jokora_nyereseggel_zart_megsem_tudja_megoldani_a_szemetszallitast_a_cegledi_fideszes_polgarmester_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aca464e8-80f4-4693-bdf3-7cdc29a2357d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19cdfecd-4edb-4018-b5f0-f557df6a2fa2","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Jokora_nyereseggel_zart_megsem_tudja_megoldani_a_szemetszallitast_a_cegledi_fideszes_polgarmester_cege","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:00","title":"Jókora nyereséggel zárt, mégsem tudja megoldani a szemétszállítást a ceglédi fideszes polgármester cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3a61430-4db8-4c8e-bc47-a49d16656733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy az izgalom a tech-világban, holnap mutatják be ugyanis az új iPhone-okat. Nem meglepő, hogy sorra érkeznek az időnként egymásnak ellentmondó hírek.","shortLead":"Nagy az izgalom a tech-világban, holnap mutatják be ugyanis az új iPhone-okat. Nem meglepő, hogy sorra érkeznek...","id":"20180911_uj_iphone_2018_neve_iphone_xy_xc_xr_xs_plus_max","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3a61430-4db8-4c8e-bc47-a49d16656733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54af169c-bf94-4183-af68-88c34f69b462","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_uj_iphone_2018_neve_iphone_xy_xc_xr_xs_plus_max","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:03","title":"Máris itt az újabb tipp az olcsó iPhone nevére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait – közölte a New York-i igazságügyi orvosszakértői hivatal.","shortLead":"Újfajta DNS-elemző eljárás segít azonosítani a 2001. szeptember 11-i terrortámadások áldozatainak földi maradványait –...","id":"20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43d4569b-e65f-494d-bc6b-0d18ce7fff6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b73638c-f578-425f-97ea-84df613f9bfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_szeptember_11_911_terrortamadas_aldozatai_azonositas_new_york","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:03","title":"9/11: újfajta DNS-elemzést vetnek be 1000+ halott maradványainak azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kiderült, és a kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi letelepedési engedélyhez. Ez pedig azt is jelenti, hogy az orosz titkosszolgálat vezetőjét kapásból le kellene váltani.","shortLead":"Kiderült, és a kormány sem tagadta, hogy több magasrangú orosz állampolgár, vagy hozzátartozóik jutottak magyarországi...","id":"20180911_Belebukhat_az_orosz_titkosszolgalat_vezetoje_a_magyarorszagi_letelepedesi_kotvenyekezesbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022b0a4c-f9c3-44c6-8f5f-e626c9c25b8a","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Belebukhat_az_orosz_titkosszolgalat_vezetoje_a_magyarorszagi_letelepedesi_kotvenyekezesbe","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:09","title":"Belebukhat az orosz titkosszolgálat vezetője a magyarországi letelepedési kötvényezésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c","c_author":"","category":"itthon.idojaras","description":"Este sem lesz hideg.","shortLead":"Este sem lesz hideg.","id":"20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8ca94-db0d-4fc1-8974-63bb252d07e8","keywords":null,"link":"/idojaras/20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:14","title":"Még szerdán is folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","shortLead":"110 centiméterről 120 centiméterre nő a nyári időszakban a tó szabályozott vízszintje.","id":"20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1096d-0a27-4dd8-8469-b576ed09e98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e0f73c-02d5-4e4a-98ec-3e2bd7ed81b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_Megemelik_a_Balaton_nyari_vizszintjet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:50","title":"Megemelik a Balaton nyári vízszintjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjra nevező bizottság döntése értelmében Magyarországot a 2018. évi „legjobb idegen nyelvű film” kategóriában Nemes Jeles László Napszállta című filmje képviseli.","shortLead":"Az Oscar-díjra nevező bizottság döntése értelmében Magyarországot a 2018. évi „legjobb idegen nyelvű film” kategóriában...","id":"20180911_Napszallta_Oscar_2019_Nemes_Jeles_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b1d5c49-94c8-4f9a-a5da-c62a5878196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64db8a5c-ba82-40bc-8c37-d4147152544b","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Napszallta_Oscar_2019_Nemes_Jeles_Laszlo","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:01","title":"Eldőlt: a Napszálltát nevezzük az Oscarra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évtizeddel a KEK megszüntetése után megpróbálkozik az UEFA még egy kupasorozattal.","shortLead":"Két évtizeddel a KEK megszüntetése után megpróbálkozik az UEFA még egy kupasorozattal.","id":"20180911_Nem_eleg_a_BL_es_az_EL_meg_egy_europai_kupasorozat_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca62f4ad-ea23-49bc-b573-0fdf2c8129e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbb7cc1-a4f2-40b8-9ee7-391f44ecca39","keywords":null,"link":"/sport/20180911_Nem_eleg_a_BL_es_az_EL_meg_egy_europai_kupasorozat_johet","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:26","title":"Nem elég a BL és az EL, még egy európai kupasorozat jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]