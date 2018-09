Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez az első alkalom, hogy kormányközeli érdekcsoportok jelentkeztek be a paksi bővítés munkálataira. Ha Mészáros üzlettársa nyer, talajjavítási és szivárgásvédelmi feladatokat láthat el, összesen több mint 40 milliárd forintért.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy kormányközeli érdekcsoportok jelentkeztek be a paksi bővítés munkálataira. Ha Mészáros...","id":"20180910_Meszaros_Lorinc_Paks_II","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e2dab3-2b33-4540-a0f2-d15bfa62e893","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Meszaros_Lorinc_Paks_II","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:38","title":"Mészáros Lőrinc üzlettársa is megjelent a Paks II.-pályázatok körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","shortLead":"Huszonéves férfi a hétfői támadás feltételezett elkövetője.","id":"20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b194d134-c0fa-41eb-93f0-a13a9680ac8d","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_a_tek_is_beszallt_elfogtak_a_kami_lovoldozot","timestamp":"2018. szeptember. 11. 07:27","title":"A TEK is beszállt, elfogták a kámi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235a9453-df28-41bc-a9d0-8b2fd7ae4f85","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Dominique Strauss-Kahn egykori francia pénzügyminiszter 2007 és 2011 között állt a Nemzetközi Valutaalap élén. Vagyis pontosan akkor, amikor a nagy pénzügyi válság végigsöpört az egész világon. Sokan nevének kezdőbetűi alapján DSK-ként emlegetik.","shortLead":"Dominique Strauss-Kahn egykori francia pénzügyminiszter 2007 és 2011 között állt a Nemzetközi Valutaalap élén. Vagyis...","id":"20180910_A_szexbotranyaba_belebukott_DSK_a_vilaggazdasag_valsagturo_kepessege_miatt_aggodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=235a9453-df28-41bc-a9d0-8b2fd7ae4f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb92e0af-8c84-4b62-8a70-fcc06bd87c09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_A_szexbotranyaba_belebukott_DSK_a_vilaggazdasag_valsagturo_kepessege_miatt_aggodik","timestamp":"2018. szeptember. 10. 13:19","title":"A szexbotrányába belebukott DSK a világgazdaság válságtűrő képessége miatt aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek halhat éhen, ha a nemzetközi szervezetek nem tesznek valamit a kiskorúak megmentése érdekében. ","shortLead":"Egyre inkább elfogadott fegyvernek számít a polgári lakosság kiéheztetése, s az év végéig több mint félmillió gyermek...","id":"20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31eac4d3-163b-4f3e-9e30-137b9e8d50e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a7ad30-f69f-4fe5-ab7d-64ae9f719e0b","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Felmillio_gyerek_halhat_meg_az_iden_a_fegyverkent_hasznalt_eheztetesben","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:56","title":"Félmillió gyerek halhat meg az idén a fegyverként használt éheztetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9dace6-7660-4865-9a54-a5af23351c88","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Körülbelül így foglalható össze az új Predator-film. Shane Black, többek között a Halálos fegyver és Az utolsó cserkész írója, a Rendes fickók író-rendezője úgy megtekerte a Ragadozó-franchise-t, hogy szinte kitörte vele a film nyakát. Rengeteg üres karakter, feleslegesen megbonyolított cselekmény, nagy százalékban üresen pukkanó poénpetárdák. De legalább brutális és látványos. Kritika. ","shortLead":"Körülbelül így foglalható össze az új Predator-film. Shane Black, többek között a Halálos fegyver és Az utolsó cserkész...","id":"20180910_Predator_kritika_Mint_amikor_valaki_tulgondolja_a_szombat_estet_pedig_csak_be_kellene_rugni_de_nagyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9dace6-7660-4865-9a54-a5af23351c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ef6f05-dc4f-46e8-965a-a53ce88116d6","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Predator_kritika_Mint_amikor_valaki_tulgondolja_a_szombat_estet_pedig_csak_be_kellene_rugni_de_nagyon","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:30","title":"Mint amikor valaki túlgondolja a szombat estét, pedig csak be kellene rúgni, de nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eljön az ideje a búcsúnak is – írta ki Twitter-oldalára Judith Sargentini, aki nem jelölteti újra magát az Európai Parlament képviselőjének, így 2019 májusával megválik a strasbourgi testülettől.","shortLead":"Eljön az ideje a búcsúnak is – írta ki Twitter-oldalára Judith Sargentini, aki nem jelölteti újra magát az Európai...","id":"20180910_Sargentini_bejelentette_abbahagyja_tavozik_az_Europai_Parlamentbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3207791-42bf-4fe3-977a-565eef30760e","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Sargentini_bejelentette_abbahagyja_tavozik_az_Europai_Parlamentbol","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:56","title":"Sargentini bejelentette: abbahagyja, távozik az Európai Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f96dc31-792a-4da1-9247-1e1392f128c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök nem ígért, csak vádolt.","shortLead":"A magyar miniszterelnök nem ígért, csak vádolt.","id":"20180911_Itt_megnezheti_Orban_teljes_beszedet_a_Sargentinijelentes_vitajaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f96dc31-792a-4da1-9247-1e1392f128c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adedf08-7ce6-41f5-9cca-b69cbb9ae154","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Itt_megnezheti_Orban_teljes_beszedet_a_Sargentinijelentes_vitajaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 11. 15:52","title":"Itt megnézheti Orbán teljes beszédét a Sargentini-jelentés vitájában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVB elfogadta az ezt kérelmező aláírásokat, most kikérik az MTA véleményét, majd a parlamentnek kell döntenie erről. ","shortLead":"Az NVB elfogadta az ezt kérelmező aláírásokat, most kikérik az MTA véleményét, majd a parlamentnek kell döntenie erről. ","id":"20180911_Allam_altal_elismert_kisebbseg_lehet_az_orosz_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d376ac-e152-4403-929a-165452a29287","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Allam_altal_elismert_kisebbseg_lehet_az_orosz_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 11. 19:05","title":"Állam által elismert kisebbség lehet az orosz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]