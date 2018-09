Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minőségi borok, kézműves sörök és jó közlekedés – így látnak minket külföldről.","shortLead":"Minőségi borok, kézműves sörök és jó közlekedés – így látnak minket külföldről.","id":"20180911_Budapest_is_felkerult_a_BBC_elheto_varosokrol_szolo_listajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3615d3cc-066d-4c29-ac25-dc3a50fcdf50","keywords":null,"link":"/elet/20180911_Budapest_is_felkerult_a_BBC_elheto_varosokrol_szolo_listajara","timestamp":"2018. szeptember. 11. 10:50","title":"Budapest jó példaként került fel a BBC élhető városokról szóló listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","shortLead":"Nyílegyenesen, blokkoló kerekekkel csúszott a szalagkorlátig.","id":"20180910_nurburgring_palyanap_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13728a58-3948-4c57-8825-18cc8e6940d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d68efd-50e1-4b4e-a95a-a6e160624d6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180910_nurburgring_palyanap_baleset","timestamp":"2018. szeptember. 10. 15:26","title":"Videó: újabb hétvégi versenyző robbant bele a Nürburgringen a szalagkorlátba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szép gólokat szerezve 2-1-re nyert Görögország ellen a Nemzetek Ligájában.","id":"20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1e16ca-2c17-4df7-a371-6d7af50af87c","keywords":null,"link":"/sport/20180911_magyar_gorog_gyozelem_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. szeptember. 11. 22:40","title":"Megvan a válogatott első idei győzelme: 2-1 a görögök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","shortLead":"Egy belga egyetemi csapat élőben is megmutatta, hogy milyen egyszerű bejutni és elvinni egy Teslát.","id":"20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69904e6a-5ab9-438c-9b7c-0cf94c0f03bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4e9895-5881-422b-b996-63a624f47bf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tesla_kulcsnelkuli_feltores_biztonsag_lopas","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Fél perc alatt nyitják a Teslákat egy sérülékeny szoftver miatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem működnek, de más adatok arra utalnak, hogy mégis csak zajlik üzletelés.\r

","shortLead":"Indul az újabb NAV-razzia: az adóhatóság olyan vállalkozásokat ellenőriz alaposan, melyek saját bevallásuk szerint nem...","id":"20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f82b274-1ef6-42d8-a0f6-c81c3ccffb38","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180910_Csengofrasz_ennel_az_500_cegnel_fog_kopogtatni_a_NAV","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:46","title":"Csengőfrász: ennél az 500 cégnél fog kopogtatni a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai amerikai tinédzserek gyakran nyomkodják az okostelefonjukat, többségük szinte folyamatosan figyeli a közösségi médiát, és jobban szeretik a szöveges üzengetést, mint a személyes beszélgetést – ez derült ki a Common Sense Media nevű nonprofit szervezet által végzett, az amerikai 13-17 évesek körében reprezentatív felmérésből. A sok szempontból itthoni viszonyok közt is érvényesnek tűnő eredményekkel előálló kutatók azt is megállapították: a kamaszok életére saját érzetük szerint jó hatással van a közösségi média, magabiztosabbnak, kevésbé magányosnak és kevésbé letörtnek érzik magukat.","shortLead":"A mai amerikai tinédzserek gyakran nyomkodják az okostelefonjukat, többségük szinte folyamatosan figyeli a közösségi...","id":"20180911_fiatalok_kozossegi_media_hasznalata_amerikai_tinedzserek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d726491-4aa0-4ef7-beb4-0c19293ce32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff613703-c247-4ad1-a4c8-f8179aafd19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180911_fiatalok_kozossegi_media_hasznalata_amerikai_tinedzserek","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:13","title":"A fiatalok jól tudják, hogy a Facebook és a Snapchat manipulálja őket, de nem szeretnének leszakadni róluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai termelőkkel, akik együtt a globális almalésűrítmény-piac 60%-át adják, és diktálják a világpiaci árakat- írja az Alapblog.","shortLead":"A versenyképtelen, elavult termelési struktúra miatt nem tudnak versenyezni a sokkal hatékonyabb lengyel és kínai...","id":"20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3281301c-1a2a-4aa7-9c65-6a1f678bc5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb478756-dd18-46bb-86ff-f033e5b11941","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180910_Nem_a_gonosz_multi_zsigereli_ki_a_magyar_lealma_termeloket","timestamp":"2018. szeptember. 10. 11:55","title":"Nem a \"gonosz multi\" zsigereli ki a magyar léalmatermelőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta a rendszerbe felkerülő hatalmas tartalommennyiség tisztán tartásáért felel. ","shortLead":"Most először enged komolyabb betekintést saját fejlesztésű mesterséges intelligenciája működésébe a Facebook. A Rosetta...","id":"20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6f52ee-8e66-4615-87df-67648d6cbb31","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_facebook_rosetta_mesterseges_intelligencia_karomkodas_gyuloletbeszed","timestamp":"2018. szeptember. 12. 07:02","title":"Van a Facebooknak egy \"munkatársa”, egész nap csak képeket és videókat néz, 100 ember se tudná lepipálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]