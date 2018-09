Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem függesztették fel a Fidesz európai néppárti tagságát, a szerdai szavazáshoz pedig nem adnak utasítást, de Manfred Weber maga igennel fog szavazni a jelentésre. ","shortLead":"Nem függesztették fel a Fidesz európai néppárti tagságát, a szerdai szavazáshoz pedig nem adnak utasítást, de Manfred...","id":"20180911_Sargentinijelentes_A_Neppart_nem_ad_utasitast_a_szavazashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb02b7a-3a08-4fd4-9a4f-e0437e7a97fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Sargentinijelentes_A_Neppart_nem_ad_utasitast_a_szavazashoz","timestamp":"2018. szeptember. 11. 20:49","title":"Sargentini-jelentés: A Néppárt nem ad utasítást a szavazáshoz, de Weber megszavazza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","shortLead":"Borovics Tamást még tiszteletbeli tűzoltóparancsnokká is avatták. ","id":"20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755c2751-086e-47a9-a097-b59ef6f99675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46817b8-9fc3-4a4f-afe4-babbcd55d3d7","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Borovics_Tamas_Totek_Orkeny_Istvan_tuzoltosag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:34","title":"Tót Lajos szerepére készült a színész, kiképzést kapott a tűzoltóságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e37adce-9496-4e1e-8524-f4d07df48d82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2012-es rekord esetszámot ostromolja a tavalyi lakástüzek száma. 2000 óta a legkevesebb tűzeset 2014-ben történt (4784), tavaly viszont 8782 esethez riasztották a tűzoltókat. ","shortLead":"A 2012-es rekord esetszámot ostromolja a tavalyi lakástüzek száma. 2000 óta a legkevesebb tűzeset 2014-ben történt...","id":"20180911_Rekordot_dontogetett_tavaly_a_lakastuzek_szama_de_nem_a_karacsonyfak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e37adce-9496-4e1e-8524-f4d07df48d82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af87a226-8550-4995-91cc-15f9fa155650","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_Rekordot_dontogetett_tavaly_a_lakastuzek_szama_de_nem_a_karacsonyfak_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:23","title":"Rekordot döntögetett tavaly a lakástüzek száma, de nem a karácsonyfák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig szeretett volna. Így a szélsőjobbos jelölt is nyerhet a jövő keddi választásokon.","shortLead":"Pedig szeretett volna. Így a szélsőjobbos jelölt is nyerhet a jövő keddi választásokon.","id":"20180912_Nem_engedte_a_birosag_hogy_a_bortonben_ulo_brazil_elnok_ujraindulhasson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cb0c7-6333-4de7-a64d-42f3e5369855","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Nem_engedte_a_birosag_hogy_a_bortonben_ulo_brazil_elnok_ujraindulhasson","timestamp":"2018. szeptember. 12. 06:09","title":"Nem engedte a bíróság, hogy a börtönben ülő brazil elnök újraindulhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"59 éves volt. ","shortLead":"59 éves volt. ","id":"20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0980262e-9323-41f8-9d63-6b14de9a25fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710f46d-40da-403c-8f4b-e7201457cd32","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Meghalt_Rachid_Taha_zenesz","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:50","title":"Meghalt Rachid Taha zenész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter-vezér nyugalmi pulzusszáma több mint a duplájára ugrott a múlt heti szenátusi meghallgatáson. De nem ez a meglepő.","shortLead":"A Twitter-vezér nyugalmi pulzusszáma több mint a duplájára ugrott a múlt heti szenátusi meghallgatáson. De nem...","id":"20180912_jack_dorsey_szenatusi_meghallgatas_pulzuszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8e47a1-bead-4152-a5f5-da5d993a91d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_jack_dorsey_szenatusi_meghallgatas_pulzuszam","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:03","title":"Sokan meglepődtek, amikor a Twitter-vezér kiposztolta a pulzusszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Végre készült egy lista, amelyben az EU első helyezettje Magyarország.","shortLead":"Végre készült egy lista, amelyben az EU első helyezettje Magyarország.","id":"20180912_Egy_kormany_sem_kolt_annyit_sportra_es_egyhazakra_mint_a_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19711019-cae9-4f7a-a3f9-02796277847b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf04006-7d3c-44e3-ae6d-c1bad874f721","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Egy_kormany_sem_kolt_annyit_sportra_es_egyhazakra_mint_a_magyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:59","title":"Egy kormány sem költ annyit sportra és egyházakra, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rák idén csaknem tíz millió ember halálát okozza, a betegség halálos áldozatainak száma tovább emelkedik a javuló megelőzés és a korai diagnosztizálás ellenére – írták szakértők az Egészségügyi Világszervezet friss jelentésében. Magyarországon szerintük drámaian gyorsan emelkedik a tüdőrákos halálozás a nők körében. ","shortLead":"A rák idén csaknem tíz millió ember halálát okozza, a betegség halálos áldozatainak száma tovább emelkedik a javuló...","id":"20180912_who_nemzetkozi_rakkutatasi_hivatal_statisztikak_tudorak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f9bb5-64ed-484b-acdb-0c142f235a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d01393-cc85-4568-a328-b4249439edf6","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_who_nemzetkozi_rakkutatasi_hivatal_statisztikak_tudorak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:25","title":"Döbbenetes rákstatisztikákat közölt a Nemzetközi Rákkutatási Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]