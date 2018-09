Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc880561-f790-41fa-87c5-826d0243d7bd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Maximum 30 millió forintból készülne el a CÖF négy kisfilmje, mondja az Üvegtigris producere, aki most épp annyiból forgat nagyjátékfilmet, amennyibe a négy kisfilm került. Vagy a CÖF-nél volt túlárazás, vagy a TV2-csoport húzta le a kormánypárti civileket csúnyán.\r

\r

","shortLead":"Maximum 30 millió forintból készülne el a CÖF négy kisfilmje, mondja az Üvegtigris producere, aki most épp annyiból...","id":"20180912_cof_coka_reklamfilmek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc880561-f790-41fa-87c5-826d0243d7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841eab20-05fb-4c86-a6e3-47bc666d8e78","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_cof_coka_reklamfilmek","timestamp":"2018. szeptember. 12. 06:00","title":"Töredékéből kihozná a TV2-n sugárzott CÖF kisfilmeket a sztárproducer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","shortLead":"Az ügyhöz az Orbán családnak dolgozó ügyvédi irodának is köze van.","id":"20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44eb0f62-8d18-49cf-830e-79505d5f2eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12905b72-048e-4f26-a28f-c53945ba6951","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Eppen_a_Zsolnayak_maradhatnak_reszveny_nelkul_a_Zsolnaygyarban","timestamp":"2018. szeptember. 10. 14:27","title":"Éppen a Zsolnayak maradhatnak részvény nélkül a Zsolnay-gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c5fe12-ce8b-4b70-a9b7-bfa30f0f0e90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cég biztonsági őre elvitt egy Ford Transitot, belehajtott egy autómosó pénzváltó automatájába, elvitte a benne lévő pénzkazettát, és ha már, a járművet is megtartotta, sőt, fel is tankolta egy benzinkútnál, majd fizetés nélkül elhajtott. A rendőrök még aznap elkapták.","shortLead":"A cég biztonsági őre elvitt egy Ford Transitot, belehajtott egy autómosó pénzváltó automatájába, elvitte a benne lévő...","id":"20180912_Ellopott_egy_kisteherautot_feltankolta_majd_kirabolt_vele_egy_automosot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5c5fe12-ce8b-4b70-a9b7-bfa30f0f0e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a4525b-b6e4-4913-b489-5ea67182b920","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_Ellopott_egy_kisteherautot_feltankolta_majd_kirabolt_vele_egy_automosot","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:52","title":"Ellopott egy kisteherautót, feltankolta, majd kirabolt vele egy autómosót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És vannak még ötleteik.","shortLead":"És vannak még ötleteik.","id":"20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7896aeba-2a1b-4b0b-8f72-9f69c59e7f19","keywords":null,"link":"/kkv/20180910_Oligarchakepzest_indit_a_Kutya_Part","timestamp":"2018. szeptember. 10. 16:05","title":"Csütörtökön indul a kutyapárt oligarchaképzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennek több oka is van.","shortLead":"Ennek több oka is van.","id":"20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3c980d-4a56-4747-b2d5-5575baf028fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:24","title":"Évente 27 ezer bolt és vendéglő megy csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584a1c00-9697-4352-b802-153ee4ce9086","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kanadai Új-Skócia autópályája mellett egy egészen furcsa közlekedési tábla tűnt fel, ami nemcsak megfejthetetlen, de balesetveszélyes is.","shortLead":"A kanadai Új-Skócia autópályája mellett egy egészen furcsa közlekedési tábla tűnt fel, ami nemcsak megfejthetetlen, de...","id":"20180912_kozlekedesi_tabla_kanada","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=584a1c00-9697-4352-b802-153ee4ce9086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d4f65-be33-4921-8e91-2e4897926fa2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_kozlekedesi_tabla_kanada","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:21","title":"A nap képe: ilyen közlekedési táblát még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriási az elvándorlás néhány cégnél, pedig lenne munkaerő, ha megfizetnék.","shortLead":"Óriási az elvándorlás néhány cégnél, pedig lenne munkaerő, ha megfizetnék.","id":"20180911_Bajban_a_gyarak_szaz_dolgozobol_negyven_hamar_elmenekul_a_munkahelyerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d06b0b9-0cf5-42a7-97d7-44a8611fcde3","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Bajban_a_gyarak_szaz_dolgozobol_negyven_hamar_elmenekul_a_munkahelyerol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:50","title":"Bajban a gyárak, száz dolgozóból negyven hamar elmenekül a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit nemi erőszak és szeméremsértés miatt is keresik, európai elfogatóparancs kiadását és egymillió forintos nyomravezetői díjat is elrendelt a rendőrség.","shortLead":"A férfit nemi erőszak és szeméremsértés miatt is keresik, európai elfogatóparancs kiadását és egymillió forintos...","id":"20180910_Egymillio_forintot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=805797af-cdef-4dba-bb03-2dcfbf79fc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24ddd6-10b0-47ce-bbc8-02bf087567ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180910_Egymillio_forintot","timestamp":"2018. szeptember. 10. 22:14","title":"Egymillió forintotos nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség az afgán férfira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]