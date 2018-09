Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Folyamatosan nő az éhezők száma, 821 millió ember éhezett tavaly. Eközben a túlsúlyos felnőttek száma egyre csak növekszik, ma már minden nyolcadik felnőttet érint a világon. ","shortLead":"Folyamatosan nő az éhezők száma, 821 millió ember éhezett tavaly. Eközben a túlsúlyos felnőttek száma egyre csak...","id":"20180911_Minden_kilencedik_ember_ehezik_a_vilagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6724eda-5219-4392-9083-954c06908272","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_Minden_kilencedik_ember_ehezik_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 11. 18:52","title":"Minden kilencedik ember éhezik a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1f1378-c434-413c-ae4a-bb44c3590293","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Manfred Weber már jelezte, kompromisszumkészséget vár Orbánéktól, ennek hiányában nem számíthatnak kedvezményre a részükről.","shortLead":"Manfred Weber már jelezte, kompromisszumkészséget vár Orbánéktól, ennek hiányában nem számíthatnak kedvezményre...","id":"20180910_Az_Europai_Neppart_ujabb_tagja_mondja_nem_allnak_ki_Orbanekert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1f1378-c434-413c-ae4a-bb44c3590293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f67902-9cce-4757-91e4-af2ecf931ba6","keywords":null,"link":"/vilag/20180910_Az_Europai_Neppart_ujabb_tagja_mondja_nem_allnak_ki_Orbanekert","timestamp":"2018. szeptember. 10. 21:38","title":"Az Európai Néppárt újabb tagja mondja, nem állnak ki Orbánékért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","shortLead":"Nem lehet megélni a szőlőtermelésből, inkább kivágják a tőkéket – panaszkodtak.","id":"20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c7d64bf-7af4-493c-9487-4626b7ff3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cfa5892-00f1-41fc-94f1-1732e033ed82","keywords":null,"link":"/kkv/20180911_Ketezer_forintnal_dragabb_bor_kellene_hogy_meg_lehessen_elni_a_szolotermelesbol","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:22","title":"Kétezer forintnál drágább bor kellene, hogy meg lehessen élni a szőlőtermelésből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar kuka szó meglepő módon egy német vállalat nevéből eredeztethető, vázoljuk, hogy pontosan hogyan.","shortLead":"A magyar kuka szó meglepő módon egy német vállalat nevéből eredeztethető, vázoljuk, hogy pontosan hogyan.","id":"20180911_tudja_honnan_ered_a_kukasauto_neve_nem_fogja_kitalalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62454a84-10dd-42cd-ac25-6470535e1b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed2ecc8-645e-4fd3-8f9c-5beca540e7f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180911_tudja_honnan_ered_a_kukasauto_neve_nem_fogja_kitalalni","timestamp":"2018. szeptember. 11. 06:41","title":"Tudja honnan ered a kukásautó neve? Nem fogja kitalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter-vezér nyugalmi pulzusszáma több mint a duplájára ugrott a múlt heti szenátusi meghallgatáson. De nem ez a meglepő.","shortLead":"A Twitter-vezér nyugalmi pulzusszáma több mint a duplájára ugrott a múlt heti szenátusi meghallgatáson. De nem...","id":"20180912_jack_dorsey_szenatusi_meghallgatas_pulzuszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8e47a1-bead-4152-a5f5-da5d993a91d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_jack_dorsey_szenatusi_meghallgatas_pulzuszam","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:03","title":"Sokan meglepődtek, amikor a Twitter-vezér kiposztolta a pulzusszámát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9dace6-7660-4865-9a54-a5af23351c88","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Körülbelül így foglalható össze az új Predator-film. Shane Black, többek között a Halálos fegyver és Az utolsó cserkész írója, a Rendes fickók író-rendezője úgy megtekerte a Ragadozó-franchise-t, hogy szinte kitörte vele a film nyakát. Rengeteg üres karakter, feleslegesen megbonyolított cselekmény, nagy százalékban üresen pukkanó poénpetárdák. De legalább brutális és látványos. Kritika. ","shortLead":"Körülbelül így foglalható össze az új Predator-film. Shane Black, többek között a Halálos fegyver és Az utolsó cserkész...","id":"20180910_Predator_kritika_Mint_amikor_valaki_tulgondolja_a_szombat_estet_pedig_csak_be_kellene_rugni_de_nagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9dace6-7660-4865-9a54-a5af23351c88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ef6f05-dc4f-46e8-965a-a53ce88116d6","keywords":null,"link":"/kultura/20180910_Predator_kritika_Mint_amikor_valaki_tulgondolja_a_szombat_estet_pedig_csak_be_kellene_rugni_de_nagyon","timestamp":"2018. szeptember. 10. 17:30","title":"Mint amikor valaki túlgondolja a szombat estét, pedig csak be kellene rúgni, de nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bd46acf-af02-48af-a518-352d710b9ac8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lezárták a belgrádi Nikola Tesla repülőteret szerda hajnalban, mert az Egypt Air egyik gépének megrongálódtak a kerekei, és a kifutón ragadt. Utasok nem voltak rajta.","shortLead":"Lezárták a belgrádi Nikola Tesla repülőteret szerda hajnalban, mert az Egypt Air egyik gépének megrongálódtak...","id":"20180912_Egy_muszaki_hibas_gep_ragadt_a_kifuton_lezartak_a_belgradi_repteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bd46acf-af02-48af-a518-352d710b9ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7047ded0-f105-4603-ab45-25b6f5655879","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Egy_muszaki_hibas_gep_ragadt_a_kifuton_lezartak_a_belgradi_repteret","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:23","title":"Egy műszaki hibás gép ragadt a kifutón, lezárták a belgrádi repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93caa163-cc6f-4084-a2b0-682b57eee73c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A színésznő-üzletasszonynak rengeteg pénzt kell fizetnie a vásárlók félrevezetéséért. Most egy biztosabb üzletbe vágta a fejszéjét: bútorokat árul.","shortLead":"A színésznő-üzletasszonynak rengeteg pénzt kell fizetnie a vásárlók félrevezetéséért. Most egy biztosabb üzletbe vágta...","id":"20180911_A_vaginatojasokal_befurdott_Paltrow_most_Lenny_Kravitznek_es_Pharellnek_csinal_konkurenciat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93caa163-cc6f-4084-a2b0-682b57eee73c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deeaf502-842e-479e-bc30-ddfb56547fd1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180911_A_vaginatojasokal_befurdott_Paltrow_most_Lenny_Kravitznek_es_Pharellnek_csinal_konkurenciat","timestamp":"2018. szeptember. 11. 11:16","title":"A vaginatojásokkal befürdött, most Lenny Kravitznek és Pharrellnek csinál konkurenciát Gwyneth Paltrow ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]