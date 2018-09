Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","shortLead":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","id":"20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452533b-8628-426d-8c58-0edf1ed659a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:18","title":"Videó: Egyszerre csapott le a NAV három adócsaló bűnbandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Áprilisban lemondott Orbán Viktor barátja, ezért időközi polgármester-választást tartottak Felcsúton, aminek megvolt az ára.","shortLead":"Áprilisban lemondott Orbán Viktor barátja, ezért időközi polgármester-választást tartottak Felcsúton, aminek megvolt...","id":"20180912_11_millio_forintbol_talaltak_meg_Meszaros_Lorinc_utodjat_Felcsuton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a4cb345-14c1-49b4-95dc-9c283b48bfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37719c33-3d3b-4949-8d1a-e2e3f7b08305","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_11_millio_forintbol_talaltak_meg_Meszaros_Lorinc_utodjat_Felcsuton","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:11","title":"1,1 millió forintból találták meg Mészáros Lőrinc utódját Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését súrolják, ami miatt több év börtönt is kaphat a felelős. ","shortLead":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás...","id":"20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1c087-b1b3-4557-8cf0-e93b8d73af89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:06","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: börtön is lehet a vége a tetemek „elvermelésének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8e814f-2980-488f-91e1-c3ba6f267405","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180913_Bella_Ciao__partizandallal_uzen_Tom_Waits_Trumpnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e8e814f-2980-488f-91e1-c3ba6f267405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef358f5-6f50-426f-9416-fdca0630f7f2","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Bella_Ciao__partizandallal_uzen_Tom_Waits_Trumpnak","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:55","title":"Bella Ciao – partizándallal üzen Tom Waits Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedig szeretett volna. Így a szélsőjobbos jelölt is nyerhet a jövő keddi választásokon.","shortLead":"Pedig szeretett volna. Így a szélsőjobbos jelölt is nyerhet a jövő keddi választásokon.","id":"20180912_Nem_engedte_a_birosag_hogy_a_bortonben_ulo_brazil_elnok_ujraindulhasson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85bc2ea6-c692-44fa-a48e-6b80a6a9e8fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cb0c7-6333-4de7-a64d-42f3e5369855","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Nem_engedte_a_birosag_hogy_a_bortonben_ulo_brazil_elnok_ujraindulhasson","timestamp":"2018. szeptember. 12. 06:09","title":"Nem engedte a bíróság, hogy a börtönben ülő brazil elnök újraindulhasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58ec298e-1b62-48e4-be06-5bdd4c24f428","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mégpedig Guns N’ Roses-pólóban.","shortLead":"Mégpedig Guns N’ Roses-pólóban.","id":"20180913_Schwarzenegger_tekert_egyet_az_Andrassy_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58ec298e-1b62-48e4-be06-5bdd4c24f428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85f83aa0-240c-4418-a88d-6b8bd9d69f8b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Schwarzenegger_tekert_egyet_az_Andrassy_uton","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:11","title":"Schwarzenegger tekert egyet az Andrássy úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","shortLead":"Mind azt szeretnék, hogy az egyetem Budapesten maradjon.","id":"20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63fcaf61-6a85-4a14-abe8-03035ea6407b","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Levelet_irt_22_amerikai_kepviselo_Cornsteinnek_a_CEUugyben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:52","title":"Levelet írt 22 amerikai képviselő Cornsteinnek a CEU-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98ce9126-2dab-40e8-9091-e8112f2f5b95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"82,6 milliárd forintért vitte a NEPI a budai bevásárlóközpontot. ","shortLead":"82,6 milliárd forintért vitte a NEPI a budai bevásárlóközpontot. ","id":"20180913_Eladtak_a_Mammutot_is_delafrikaiak_a_vevok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98ce9126-2dab-40e8-9091-e8112f2f5b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed076271-9f3d-4c27-99af-fe33d7f7b7ae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Eladtak_a_Mammutot_is_delafrikaiak_a_vevok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:47","title":"Eladták a Mammutot is, dél-afrikaiak a vevők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]