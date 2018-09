Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy volt a sikere.","shortLead":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy...","id":"20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc20c38a-50a1-421d-b849-8f41a5da5ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:03","title":"Megérkezett az elérhető árú, nem mindennapinak tűnő, androidos Nubia telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0175b854-1b91-4cdb-aaf3-b37f90ea83f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett az első több tízezer menekült a szíriai-török határra, miután a szíriai kormányerők orosz segítséggel megkezdték az utolsó jelentős ellenzéki körzet, Ídlib tartomány ostromát. Az ENSZ humanitárius ügyekkel foglalkozó szervezete, az OCHA szerint a XXI. század legsúlyosabb humanitárius válságát eredményezhetik a harcok.","shortLead":"Megérkezett az első több tízezer menekült a szíriai-török határra, miután a szíriai kormányerők orosz segítséggel...","id":"20180913_Idlib_ostroma_ujabb_menekulthullamot_inditott_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0175b854-1b91-4cdb-aaf3-b37f90ea83f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012c1cc9-08c2-4314-a3e0-27ede37fc3bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Idlib_ostroma_ujabb_menekulthullamot_inditott_be","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:58","title":"Ídlib ostroma újabb menekülthullámot indított be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek a képébe vágta: vitájukban döntsenek a választók 2019 májusában. Csak azt nem árulta el, hogyan szerezne szövetségeseket, hogy szavának a jövőben is súlya legyen az Európai Unióban. A friss HVG Fókuszában az Európai Énpárt.","shortLead":"Orbán Viktor nem barátokat keresett Strasbourgban, hanem a következő harcot, amikor az európai parlamenti képviselőknek...","id":"20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be6052d-852e-422a-a6f3-2fa4efc821ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4169f80f-42ef-4206-b726-7d6a4afaecf2","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Orban_ellenzekbe_vonul_Europaban_vagy_kenytelen_lesz_osszehuzni_magat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 18:18","title":"Orbán ellenzékbe vonul Európában, vagy kénytelen lesz összehúzni magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c","c_author":"","category":"itthon.idojaras","description":"Este sem lesz hideg.","shortLead":"Este sem lesz hideg.","id":"20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d684b622-8022-4889-8c61-37c0446bff8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8ca94-db0d-4fc1-8974-63bb252d07e8","keywords":null,"link":"/idojaras/20180912_Meg_szerdan_is_folytatodik_a_nyar","timestamp":"2018. szeptember. 12. 05:14","title":"Még szerdán is folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csökkenthető-e az iparűzési adó az alvállalkozókra hivatkozva? Ezt a kérdést tette fel egy olvasó az Adózónának.","shortLead":"Csökkenthető-e az iparűzési adó az alvállalkozókra hivatkozva? Ezt a kérdést tette fel egy olvasó az Adózónának.","id":"20180912_Igy_fizethet_kevesebb_adot_aki_alvallalkozoval_dolgozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ecbfff-1ef3-460d-aaef-7180cc93ebb6","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Igy_fizethet_kevesebb_adot_aki_alvallalkozoval_dolgozik","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:01","title":"Így fizethet kevesebb adót, aki alvállalkozóval dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának Brexit-párti tagjai arról tanácskoztak, hogyan tudnák elmozdítani a miniszterelnököt.","shortLead":"A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának Brexit-párti tagjai arról tanácskoztak, hogyan tudnák elmozdítani...","id":"20180912_Partjanak_kemenyvonalas_Brexitparti_tagjai_valtanak_le_Theresa_Mayt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b2b934-9da5-46a8-8da7-ed89028114cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Partjanak_kemenyvonalas_Brexitparti_tagjai_valtanak_le_Theresa_Mayt","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:35","title":"Pártjának keményvonalas Brexit-párti tagjai váltanák le Theresa Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","shortLead":"Ezzel szakadás lehet az olasz kormánypártok között is.","id":"20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4a035e-9968-4a35-9385-851ce38dabb5","keywords":null,"link":"/vilag/20180911_A_Sargentinijelentes_es_Orban_miatt_szakithat_egymassal_Salvini_es_az_Ot_Csillag_Mozgalom","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:46","title":"A Sargentini-jelentés és Orbán miatt szakíthat egymással Salvini és az Öt Csillag Mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62ca062-faee-43b1-b2b6-1311d08e1c25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Semmilyen fontos szerve nem sérült meg, pedig nem sokon múlt. ","shortLead":"Semmilyen fontos szerve nem sérült meg, pedig nem sokon múlt. ","id":"20180912_Kutya_baja_a_fiunak_akinek_15_centis_husnyars_szurta_at_a_fejet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d62ca062-faee-43b1-b2b6-1311d08e1c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d627abe5-6aff-4dc5-8ffc-88d5f3ad95ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Kutya_baja_a_fiunak_akinek_15_centis_husnyars_szurta_at_a_fejet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 20:55","title":"Kutya baja a fiúnak, akinek 15 centis húsnyárs szúrta át a fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]