Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5bf366e-aa9a-410e-a1ec-95ab99fe5267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint minden jogellenesen történt, pedig másodfokon találtak hiányosságokat az intézkedés ügyében.","shortLead":"A rendőrség szerint minden jogellenesen történt, pedig másodfokon találtak hiányosságokat az intézkedés ügyében.","id":"20180913_nemutatott_a_rendoroknek_hetekre_bezartak_a_pszichiatriara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5bf366e-aa9a-410e-a1ec-95ab99fe5267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbd2955-0b3f-457a-a30d-bc1ab430c58a","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_nemutatott_a_rendoroknek_hetekre_bezartak_a_pszichiatriara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:03","title":"Bemutatott a rendőröknek, hetekre bezárták a pszichiátriára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2736d29-d47d-4b6d-866a-687ac9b07e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A MÁS Stúdió alapítói, Gulyás Bálint és Mészáros Orsolya idén nyári esküvőjükhöz acélból hegesztettek egy esküvői kápolnát. Most a rangos Dezeen mutatta be az alkotást.","shortLead":"A MÁS Stúdió alapítói, Gulyás Bálint és Mészáros Orsolya idén nyári esküvőjükhöz acélból hegesztettek egy esküvői...","id":"20180913_Megterveztek_a_sajat_eskuvoi_kapolnajukat_nemzetkozi_designmagazinba_kerult_a_magyar_par","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2736d29-d47d-4b6d-866a-687ac9b07e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2fa34a-019e-4220-8ac7-e81b3ea3ff02","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Megterveztek_a_sajat_eskuvoi_kapolnajukat_nemzetkozi_designmagazinba_kerult_a_magyar_par","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:03","title":"Megtervezték a saját esküvői kápolnájukat, nemzetközi designmagazinba került a magyar pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű esőt hoz Észak- és Dél-Karolina állam területére. Már vannak olyan térségek, ahol néhány óra alatt harminc centiméternyi eső esett. Már százezer otthonban nincs áram, s gyilkos villámáradások alakulhatnak ki. Közben a Távol-Keleten egy újabb szupertájfun gyűjt erőt, amelyben közel 300 kilométeres sebességű széllökések is lehetnek. Megérkeztek az első videók is. ","shortLead":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű...","id":"20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6731133c-6c37-4d99-802c-d9fd2fa4d0bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:10","title":"Elérte az amerikai partokat a pusztító Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55adb5a-97e0-44f1-b042-3fd5e029cb78","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint nem követeltek háromezer emberéletet a tavalyi Puerto Rico-i hurrikánok, ellenségei csak azért beszélnek ennyi áldozatról, hogy rossz színben tüntessék fel őt. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint nem követeltek háromezer emberéletet a tavalyi Puerto Rico-i hurrikánok, ellenségei...","id":"20180913_Trump_alternativ_valosaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f55adb5a-97e0-44f1-b042-3fd5e029cb78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffbeeb0-814e-4abb-916a-990306d1174c","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Trump_alternativ_valosaga","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:47","title":"Trump alternatív valósága: azt is jobban tudja, hányan haltak meg Puerto Ricóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d4b486-fa86-482a-86aa-64309884799a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Áll a bál a főváros V. kerületében, a Bástya utcai óvoda udvaráért folyik a harc egy befektető és az önkormányzat között. A harc vesztesei egyelőre a gyerekek.\r

\r

","shortLead":"Áll a bál a főváros V. kerületében, a Bástya utcai óvoda udvaráért folyik a harc egy befektető és az önkormányzat...","id":"20180912_belvaros_ovodaudvar_botrany_onkormanyzat_kisajatitas_befekteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4d4b486-fa86-482a-86aa-64309884799a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ae36b79-c804-4bdf-b957-61a5414889c4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_belvaros_ovodaudvar_botrany_onkormanyzat_kisajatitas_befekteto","timestamp":"2018. szeptember. 12. 12:21","title":"Belvárosi óvodaudvar-botrány: \"A csúnya bácsi elvette tőlünk az udvart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23741bec-8eb3-4994-a24a-4fdfda86dfdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába cseréltek telefonszámot még hónapokkal ezelőtt Márki-Zay Péter és Lázár János, a polgármester csak úgy tudott találkozni a képviselővel, hogy bejelentkezett annak fogadóóráján.","shortLead":"Hiába cseréltek telefonszámot még hónapokkal ezelőtt Márki-Zay Péter és Lázár János, a polgármester csak úgy tudott...","id":"20180913_MarkiZay_Peter_megint_csak_Lazar_fogadooran_fert_hozza_a_kepviselohoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23741bec-8eb3-4994-a24a-4fdfda86dfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a8a517-0d00-4ff9-a17e-4f86a7f14757","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_MarkiZay_Peter_megint_csak_Lazar_fogadooran_fert_hozza_a_kepviselohoz","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:14","title":"Márki-Zay Péter sorszámot húzott Lázár fogadóórájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött. Egyéniben Földházi negyedik, Kovács hatodik, Alekszejev 14. lett.","shortLead":"Földházi Zsófia, Kovács Sarolta és Alekszejev Tamara a mexikóvárosi világbajnokság női hagyományos versenyében győzött...","id":"20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39df33fe-7ab7-42cc-b419-6162b33ee5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967882ba-cef1-49b3-b16a-926a8148705f","keywords":null,"link":"/sport/20180913_vilagbajnok_a_noi_ottusacsapat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:37","title":"Világbajnok a női öttusacsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d33bc9-796e-4179-acf5-4636563c1bfd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szerencsés japán nemsokára a BFS űrhajó fedélzetéről csodálhatja meg az égitestet.","shortLead":"Egy szerencsés japán nemsokára a BFS űrhajó fedélzetéről csodálhatja meg az égitestet.","id":"20180914_Nemsokara_egy_ismeretlen_urturistat_visz_fel_az_urbe_a_SpaceX","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d33bc9-796e-4179-acf5-4636563c1bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe62c79-7ddd-47ed-80bd-4b57dc535739","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_Nemsokara_egy_ismeretlen_urturistat_visz_fel_az_urbe_a_SpaceX","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:43","title":"Nemsokára egy ismeretlen űrturistának mutatja meg a Holdat közvetlen közelről a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]