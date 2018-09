Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5da582be-a190-456e-972b-a7d9bce80ff8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezzel bővítette egyébként is erős hatalmát. ","shortLead":"Ezzel bővítette egyébként is erős hatalmát. ","id":"20180912_Az_allami_vagyonalap_elere_is_magat_nevezte_ki_a_torok_allamfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5da582be-a190-456e-972b-a7d9bce80ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c84096-3fcd-4e83-b316-6a13633a3e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Az_allami_vagyonalap_elere_is_magat_nevezte_ki_a_torok_allamfo","timestamp":"2018. szeptember. 12. 15:12","title":"Az állami vagyonalap élére is magát nevezte ki a török államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8bf295-8e2f-42ef-8832-f2f26d329692","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű karmester a Guardianben írt véleménycikket a szerdai európai parlamenti szavazás elé.\r

\r

","shortLead":"A világhírű karmester a Guardianben írt véleménycikket a szerdai európai parlamenti szavazás elé.\r

\r

","id":"20180912_Fischer_Adam_egyszerre_osztotta_ki_Orbant_es_Trumpot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8bf295-8e2f-42ef-8832-f2f26d329692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e1b121-37a3-4153-9e74-c069e1e10fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Fischer_Adam_egyszerre_osztotta_ki_Orbant_es_Trumpot","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:57","title":"Fischer Ádám egyszerre osztotta ki Orbánt és Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ennek több oka is van.","shortLead":"Ennek több oka is van.","id":"20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc08de7-aab5-412d-8bb3-1f8781426713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3c980d-4a56-4747-b2d5-5575baf028fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Evente_27_ezer_bolt_es_vendeglo_megy_csodbe","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:24","title":"Évente 27 ezer bolt és vendéglő megy csődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai szavazást.","shortLead":"A Jobbik színeiben EP-képviselővé lett, de a párttal azóta már szakított Morvai Krisztina is véleményezte a szerdai...","id":"20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7594f8c7-f736-4af3-bcd9-c9a7a37f4582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf8e4ff-130c-442e-8ada-e4ccf9a909dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Morvai_Krisztina_Nincs_meg_a_ketharmad_a_Sargentinijelentes_elbukott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:46","title":"Morvai Krisztina: Nincs meg a kétharmad, a Sargentini-jelentés elbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23741bec-8eb3-4994-a24a-4fdfda86dfdd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába cseréltek telefonszámot még hónapokkal ezelőtt Márki-Zay Péter és Lázár János, a polgármester csak úgy tudott találkozni a képviselővel, hogy bejelentkezett annak fogadóóráján.","shortLead":"Hiába cseréltek telefonszámot még hónapokkal ezelőtt Márki-Zay Péter és Lázár János, a polgármester csak úgy tudott...","id":"20180913_MarkiZay_Peter_megint_csak_Lazar_fogadooran_fert_hozza_a_kepviselohoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23741bec-8eb3-4994-a24a-4fdfda86dfdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a8a517-0d00-4ff9-a17e-4f86a7f14757","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_MarkiZay_Peter_megint_csak_Lazar_fogadooran_fert_hozza_a_kepviselohoz","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:14","title":"Márki-Zay Péter sorszámot húzott Lázár fogadóórájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bef6d7-d8fa-412f-9638-8d5745179494","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az idei első félévben kétszer annyi lakóingatlant kényszerértékesítettek a magyarországi bankok, mint az előző évek átlaga volt – derül ki a Magyar Nemzeti Bank statisztikáiból.","shortLead":"Az idei első félévben kétszer annyi lakóingatlant kényszerértékesítettek a magyarországi bankok, mint az előző évek...","id":"20180913_Minden_nap_8_csalad_kerul_az_utcara__porognek_a_kenyszerertekesitesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14bef6d7-d8fa-412f-9638-8d5745179494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe8399cd-0d25-4e0f-a94d-fb1270fad0e1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Minden_nap_8_csalad_kerul_az_utcara__porognek_a_kenyszerertekesitesek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:50","title":"Mindennap 8 család kerül az utcára – pörögnek a kényszerértékesítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Fekete-Afrika népessége 970 millióról 2,2 milliárdra növekszik 2050-re az ENSZ becslése szerint. Ennek alapján sokan azt a következtetést vonják le, hogy az onnan induló migránsok elárasztják Európát. Mások nem osztják ezt a véleményt.","shortLead":"Fekete-Afrika népessége 970 millióról 2,2 milliárdra növekszik 2050-re az ENSZ becslése szerint. Ennek alapján sokan...","id":"20180912_Jogos_vagy_eltulzott_a_felelem_az_Europaba_iranyulo_feketeafrikai_migraciotol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e650789a-cc6b-487d-b258-ed96e245473f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764d258e-b862-4e11-8964-35ef71c4fe66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Jogos_vagy_eltulzott_a_felelem_az_Europaba_iranyulo_feketeafrikai_migraciotol","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:32","title":"Jogos vagy eltúlzott a félelem az Európába irányuló fekete-afrikai migrációtól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét jelenti. Tehát: betű szerint az „álmok kereskedőiről” van szó, miközben ténylegesen az ingatlanpiac legbrutálisabb hiénáiról, akik a drogkereskedőkhöz hasonlíthatók.","shortLead":"Van egy francia kifejezés, „les marchands de sommeil”, amely szó szerinti fordításban épp a valóság ellenkezőjét...","id":"20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=888e60b3-c341-4f3d-83b5-0de4c4a406df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"220b7e0d-dd4b-4034-8146-c2b1953e8a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_A_rohado_lakasokat_horror_osszegert_kiado_ingatlanosokra_lecsapnak_Parizsban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:28","title":"A rohadó lakásokat horror összegért kiadó ingatlanosokra lecsapnak Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]