[{"available":true,"c_guid":"e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy volt a sikere.","shortLead":"Európába is megérkezett a kínai Nubia gamer telefonja, amely az Indiegogón mutatkozott be annak idején, és igen nagy...","id":"20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e97c6334-0cf2-4aef-b1fb-7e734ab50135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc20c38a-50a1-421d-b849-8f41a5da5ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_nubia_red_magic_gamer_telefon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 13:03","title":"Megérkezett az elérhető árú, nem mindennapinak tűnő, androidos Nubia telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött az újabb Ryanair-sztrájk Németországban.","shortLead":"Megkezdődött az újabb Ryanair-sztrájk Németországban.","id":"20180912_Csaknem_minden_masodik_jaratat_torolte_az_ir_diszkont_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1549dd1-448d-44d9-8ac5-d2e797102d01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Csaknem_minden_masodik_jaratat_torolte_az_ir_diszkont_legitarsasag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:59","title":"Csaknem minden második járatát törölte az ír diszkont légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy sokaknak tetszene, ha egy eseti, egyszeri oda-vissza autópályázás miatt, nem kellene tíznapos matricát kifizetni.","shortLead":"Az biztos, hogy sokaknak tetszene, ha egy eseti, egyszeri oda-vissza autópályázás miatt, nem kellene tíznapos matricát...","id":"20180912_egynapos_autopalya_matrica_dragul_10_napos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4b6668-226a-44a5-abea-f2dc53377d7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_egynapos_autopalya_matrica_dragul_10_napos","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:25","title":"Drágul a 10 napos matrica, felvetődött megint, miért nincs egynapos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operettszínház jelenlegi vezetője, Lőrinczy György nyerte el a társulat bizalmát.","shortLead":"Az Operettszínház jelenlegi vezetője, Lőrinczy György nyerte el a társulat bizalmát.","id":"20180911_Kerenyi_Miklos_Gabor_visszalepett_az_operettszinhazi_szavazas_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435912a0-67bd-4797-9b45-517702248ab5","keywords":null,"link":"/kultura/20180911_Kerenyi_Miklos_Gabor_visszalepett_az_operettszinhazi_szavazas_elott","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:11","title":"Kerényi Miklós Gábor visszalépett az operettszínházi szavazás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca6a32b-178e-4e95-b02a-d049a4656a0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek dolog a kísérletezgetés, de az ebben a videóban szereplő járgány kapásból életképtelennek tűnik.","shortLead":"Remek dolog a kísérletezgetés, de az ebben a videóban szereplő járgány kapásból életképtelennek tűnik.","id":"20180912_mar_megint_az_oroszok_ilyen_egy_rugos_kereku_lada_video_komfort_biztonsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ca6a32b-178e-4e95-b02a-d049a4656a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92dc43e-c53c-4e94-9314-ff30741a89c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_mar_megint_az_oroszok_ilyen_egy_rugos_kereku_lada_video_komfort_biztonsag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:21","title":"Már megint az oroszok: ilyen egy rugós kerekű Lada – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Közel öt évig dolgoztak együtt. ","shortLead":"Közel öt évig dolgoztak együtt. ","id":"20180913_Megvalik_edzojetol_Babos_Timea","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c5c13-157f-485a-83f1-f78cbd952f75","keywords":null,"link":"/sport/20180913_Megvalik_edzojetol_Babos_Timea","timestamp":"2018. szeptember. 13. 09:58","title":"Megválik edzőjétől Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6c67958-c5cc-4ddf-b16c-f5bb84866d5e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"David Duchovny február 11-én a MOM Sportban ad koncertet.\r

\r

","shortLead":"David Duchovny február 11-én a MOM Sportban ad koncertet.\r

\r

","id":"20180912_Az_Xaktak_fougynoke_koncertet_ad_Budapesten_a_zenekaraval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6c67958-c5cc-4ddf-b16c-f5bb84866d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ddcc97-8adf-4b47-beec-a38937fea8e8","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Az_Xaktak_fougynoke_koncertet_ad_Budapesten_a_zenekaraval","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:33","title":"Az X-akták főügynöke koncertet ad Budapesten a zenekarával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","shortLead":"A Sargentini-jelentésről szóló vita és szavazás előtt véleményt mondott a politológus.","id":"20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f87ca415-8356-4e76-8ea5-d6649aed6ae1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb3ffa9-de1d-489b-a129-0033762e59e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_torok_gabor_sargentini_jelentes_fidesz_europai_neppart","timestamp":"2018. szeptember. 11. 14:27","title":"Török Gábor: Ha meglesz a kétharmad, Orbánék nem maradhatnak a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]