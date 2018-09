Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c6a1e9-a682-4f00-a3d9-f5a778c18d86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette a Snapdragon Wear 3100-at, viselhető eszközökbe szánt lapkakészletét.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette a Snapdragon Wear 3100-at, viselhető eszközökbe szánt lapkakészletét.","id":"20180912_qualcomm_snapdragon_wear_3100_lapkakeszlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c6a1e9-a682-4f00-a3d9-f5a778c18d86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40e4a58-0e7a-45e3-a710-6f46f03fe975","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_qualcomm_snapdragon_wear_3100_lapkakeszlet","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:03","title":"Bejelentették az új Qualcomm-chipet, nem akárkik kapják meg először","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is elkísérte. A bemutató apropója az volt, hogy felavatták a helyi gördeszkapályát.","shortLead":"A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán ezúttal a Zala megyei Rédicsen mutatta be trükkjeit, ahova az államtitkár is...","id":"20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dbb0d35-1bc7-4239-81cd-db3d01ad7e12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49c95d-1496-430e-8627-bee5dc56d060","keywords":null,"link":"/elet/20180912_Az_orszag_leglazabb_plebanosaval_avatott_fel_egy_skateparkot_Novak_Katalin__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:54","title":"Az ország leglazább plébánosával avatott fel egy skateparkot Novák Katalin – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Sargentini-jelentés elfogadásának estéjén hosszabb riportot közölt Magyarországról a közszolgálati német ZDF külpolitikai műsora. A nézők megtudhatták, hogy Orbán Viktor mögött állni kifizetődő, és a magyar választó sokszor alulinformált.","shortLead":"A Sargentini-jelentés elfogadásának estéjén hosszabb riportot közölt Magyarországról a közszolgálati német ZDF...","id":"20180913_Bemutatkoztunk_a_nemet_teveben_a_magyar_falun_azt_hiszik_valodi_atombombat_dob_rank_az_EP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d3cc0cf-fa5d-44a1-b1ed-8cf5d91d424c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec58a3-b2d3-4c32-95bd-284526ce4081","keywords":null,"link":"/elet/20180913_Bemutatkoztunk_a_nemet_teveben_a_magyar_falun_azt_hiszik_valodi_atombombat_dob_rank_az_EP","timestamp":"2018. szeptember. 13. 10:16","title":"Bemutatkoztunk a német tévében: a magyar faluban azt hiszik, atombombát dob ránk az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","shortLead":"Hetven tonna műanyag granulátumot, BMW-ket és több millió forint készpénzt foglalt le a NAV.","id":"20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04d2d5e-c973-4b78-8174-3ad331f27a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d452533b-8628-426d-8c58-0edf1ed659a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Video_egyszerre_csapott_le_a_NAV_harom_adocsalo_bunbandara","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:18","title":"Videó: Egyszerre csapott le a NAV három adócsaló bűnbandára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c852b699-8cdc-45dd-8c84-23d7c0b439a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csökkenthető-e az iparűzési adó az alvállalkozókra hivatkozva? Ezt a kérdést tette fel egy olvasó az Adózónának.","shortLead":"Csökkenthető-e az iparűzési adó az alvállalkozókra hivatkozva? A pláza tulajdonosa a német ECE vállalat, ők fejlesztik majd az óbudai plázát is.","shortLead":"68 millió eurós hitelt nyújtott a pbb Deutsche Pfandbriefbank az Árkád Szeged refinanszírozására. A pláza tulajdonosa...","id":"20180912_22_milliard_forint_hitelt_kellett_kernie_a_szegedi_plaza_tulajdonosanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983fd191-0bca-4231-95d7-79980c9ea57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639e3c90-5ab3-491e-9fc5-296f4e5ac8dc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180912_22_milliard_forint_hitelt_kellett_kernie_a_szegedi_plaza_tulajdonosanak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 09:46","title":"22 milliárd forint hitelt kellett kérnie a szegedi pláza tulajdonosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]