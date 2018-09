Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","shortLead":"Semmi akadálya, hogy a francia gyártó új modellje hazánkban megkapja majd a számos kedvezménnyel járó zöld rendszámot.","id":"20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cecc5067-824c-4a44-a2c1-5f8734df3484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a9f5bd-98fa-4e0b-99ec-d1646d2171e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_uj_hibrid_citroen_c5_aircross_hybrid_50_kilometeres_elektromos_hatotav_akkumulator","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:21","title":"Itt az új hibrid Citroën, amivel 50 kilométert mehetünk elektromosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb29469-4724-46ab-9f70-920aaa4ac1b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig húzódnak a kockázatok.","shortLead":"Az Egyesült Államoktól Nagy-Britanniáig húzódnak a kockázatok.","id":"20180912_Megvan_mi_fekezheti_a_gazdasagi_novekedest_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb29469-4724-46ab-9f70-920aaa4ac1b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41129f04-e045-4179-b745-338f5a5ed671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Megvan_mi_fekezheti_a_gazdasagi_novekedest_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:57","title":"Megvan, mi fékezheti a gazdasági növekedést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szájer szerint a baloldal nem oktathatja ki Magyarországot demokráciából. ","shortLead":"Szájer szerint a baloldal nem oktathatja ki Magyarországot demokráciából. ","id":"20180911_Video_Kommunistazva_intezett_kirohanast_az_EPben_Szajer_Orbant_vedve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a1c2620-c816-4133-863b-4250c6c66452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5f6e56-3dd9-40ae-a731-f11afb4f034a","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_Video_Kommunistazva_intezett_kirohanast_az_EPben_Szajer_Orbant_vedve","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:40","title":"Videó: Kommunistázva intézett kirohanást az EP-ben Szájer Orbánt védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset feltételezhetően nemi erőszak volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset...","id":"20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf532c6-eaaa-4d78-8ed5-1e113f4047f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:00","title":"Legkevesebb 3600 gyereket molesztáltak katolikus papok Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","shortLead":"Az osztrák határ közelsége a megoldás.","id":"20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0155a75f-2fa9-4200-af75-944c41d7dd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568d8be7-6ee2-4b47-8c40-f4b29ea7493f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180911_40_magyar_telepulesen_egy_szal_munkanelkuli_sincs_itt_a_lista","timestamp":"2018. szeptember. 11. 16:49","title":"40 magyar településen egy szál munkanélküli sincs, itt a lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8bf295-8e2f-42ef-8832-f2f26d329692","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű karmester a Guardianben írt véleménycikket a szerdai európai parlamenti szavazás elé.\r

\r

","shortLead":"A világhírű karmester a Guardianben írt véleménycikket a szerdai európai parlamenti szavazás elé.\r

\r

","id":"20180912_Fischer_Adam_egyszerre_osztotta_ki_Orbant_es_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d8bf295-8e2f-42ef-8832-f2f26d329692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e1b121-37a3-4153-9e74-c069e1e10fd3","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Fischer_Adam_egyszerre_osztotta_ki_Orbant_es_Trumpot","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:57","title":"Fischer Ádám egyszerre osztotta ki Orbánt és Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","shortLead":"Kitüntetnék azokat a biztonsági őröket is, akik a helyszínen tartották a tetteseket, amíg a rendőrség megérkezett.","id":"20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f35d53d-5d9b-4516-9703-18bf232978d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202ce029-a87b-4830-90be-a0de2106c6fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_A_fiatal_borasz_meggyilkolasa_volt_az_utolso_csepp_surgosen_javitana_a_kozbiztonsagon_Badacsonytomaj","timestamp":"2018. szeptember. 11. 12:31","title":"A fiatal borász meggyilkolása volt az utolsó csepp, sürgősen javítana a közbiztonságon Badacsonytomaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb318759-f341-4cb5-b198-6688988cfd1a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lát mindent, ami a közéletben történik, de nem szeretné átadni magát a magyar valóságból áradó rosszkedvnek.","shortLead":"Lát mindent, ami a közéletben történik, de nem szeretné átadni magát a magyar valóságból áradó rosszkedvnek.","id":"20180912_Scherer_Peter_Szamomra_a_politika_tul_fajdalmas_terep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb318759-f341-4cb5-b198-6688988cfd1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd355a4-63e7-4bab-a57f-d8a8e8550e5d","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Scherer_Peter_Szamomra_a_politika_tul_fajdalmas_terep","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:15","title":"Scherer Péter: Számomra a politika túl fájdalmas terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]