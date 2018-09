Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás rendjének megsértését súrolják, ami miatt több év börtönt is kaphat a felelős. ","shortLead":"A vizsgálatok éppen csak elkezdődtek, de a szakértő szerint az állati hullák „elvermelése” a hulladékgazdálkodás...","id":"20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3996e63-4b5f-42a0-9c13-5614bdb49c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd1c087-b1b3-4557-8cf0-e93b8d73af89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Tiszafoldvari_sertes_horror_Borton_is_lehet_a_vege_a_tetemek_elvermelesenek","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:06","title":"Tiszaföldvári sertéshorror: börtön is lehet a vége a tetemek „elvermelésének”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"vilag","description":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása még nem a \"nukleáris opció\", mert aligha fog konkrét eredményekre jutni a 2019. májusi európai parlamenti választásokig. Mégis messzemenő következményei vannak, és fordulópontnak tekinthető Magyarország és az Európai Unió 2010 utáni kapcsolatrendszerében, hiszen előrevetíti a Fidesz és az Európai Néppárt (EPP) tényleges szakításának lehetőségét. Az EPP által eddig biztosított védelem hiánya pedig könnyen vezethet az Orbán-kormány újabb elmarasztalásához és akár szankciókhoz is a jövőben. Vélemény.

","shortLead":"A 7. cikk szerinti eljárás megindítása még nem a \"nukleáris opció\", mert aligha fog konkrét eredményekre jutni a 2019...","id":"20180913_europai_unio_europai_parlament_sargentini_jelentes_magyarorszag_fidesz_7_cikkely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79871489-deec-484d-9171-f5da27a4042a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0ac458-8fec-4677-9a5a-e7e5c10abbf5","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_europai_unio_europai_parlament_sargentini_jelentes_magyarorszag_fidesz_7_cikkely","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:30","title":"A Sargentini-jelentés elfogadása alapjaiban rendezi át a Fidesz és Magyarország európai pozícióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe156995-2adc-42b7-a668-ef0889c86849","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Óriási a különbség Európa nyugati és keleti fele között, Magyarországon egyedül Budapest nincs a leszakadók között.","shortLead":"Óriási a különbség Európa nyugati és keleti fele között, Magyarországon egyedül Budapest nincs a leszakadók között.","id":"20180913_Ot_abra_amely_mutatja_mennyire_leszakadunk_NyugatEuropatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe156995-2adc-42b7-a668-ef0889c86849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e419fa-c273-4fb8-bec3-088b365de23d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_Ot_abra_amely_mutatja_mennyire_leszakadunk_NyugatEuropatol","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:46","title":"Öt ábra, amely mutatja, mennyire leszakadunk Nyugat-Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának Brexit-párti tagjai arról tanácskoztak, hogyan tudnák elmozdítani a miniszterelnököt.","shortLead":"A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának Brexit-párti tagjai arról tanácskoztak, hogyan tudnák elmozdítani...","id":"20180912_Partjanak_kemenyvonalas_Brexitparti_tagjai_valtanak_le_Theresa_Mayt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b2b934-9da5-46a8-8da7-ed89028114cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_Partjanak_kemenyvonalas_Brexitparti_tagjai_valtanak_le_Theresa_Mayt","timestamp":"2018. szeptember. 12. 10:35","title":"Pártjának keményvonalas Brexit-párti tagjai váltanák le Theresa Mayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset feltételezhetően nemi erőszak volt.","shortLead":"Az áldozatok többsége fiú, több mint felük még nem töltötte be a 13. életévét, amikor bántalmazták. Minden hatodik eset...","id":"20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3537cb7f-2619-4eb0-979d-380be27b326f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf532c6-eaaa-4d78-8ed5-1e113f4047f0","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_legkevesebb_3600_gyereket_molesztaltak_katolikus_papok_nemetorszagban","timestamp":"2018. szeptember. 13. 06:00","title":"Legkevesebb 3600 gyereket molesztáltak katolikus papok Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca6a32b-178e-4e95-b02a-d049a4656a0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Remek dolog a kísérletezgetés, de az ebben a videóban szereplő járgány kapásból életképtelennek tűnik.","shortLead":"Remek dolog a kísérletezgetés, de az ebben a videóban szereplő járgány kapásból életképtelennek tűnik.","id":"20180912_mar_megint_az_oroszok_ilyen_egy_rugos_kereku_lada_video_komfort_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ca6a32b-178e-4e95-b02a-d049a4656a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92dc43e-c53c-4e94-9314-ff30741a89c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180912_mar_megint_az_oroszok_ilyen_egy_rugos_kereku_lada_video_komfort_biztonsag","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:21","title":"Már megint az oroszok: ilyen egy rugós kerekű Lada – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra sem tudunk lemondani a dohányzásról és az alkoholról, ami nagy kockázatot jelent. ","shortLead":"A szervezet szerint a várható élettartam ugyan emelkedett, de nagyon az eltérések az egyes országok között, és továbbra...","id":"20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565936bf-1fc7-47db-aef9-e5251a65d8c0","keywords":null,"link":"/elet/20180912_WHO_Egyre_tovabb_elnek_az_europaiak","timestamp":"2018. szeptember. 12. 08:29","title":"WHO: Egyre tovább élnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b14e70f-d3d9-4091-bcba-c69c4b7bedb7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"\"Nem csak a szemetek tudnak magyarul.\" Vélemény.","shortLead":"\"Nem csak a szemetek tudnak magyarul.\" Vélemény.","id":"20180913_Nem_az_en_nevemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b14e70f-d3d9-4091-bcba-c69c4b7bedb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60578f7a-810f-4665-82f2-f1435f784a69","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Nem_az_en_nevemben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:49","title":"Tóta W.: Magyarország nem vádlott, hanem áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]