Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen üríteni a Nemzetközi Űrállomást.","shortLead":"Az orosz űrkutatási hivatal szerint az amerikaiak azt akarták elérni, hogy az oxigén szivárgása miatt ki kelljen...","id":"20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=193065de-a1fc-421a-9ef5-39a157005529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ac5bb5-f1b0-4bb8-b221-5aeeecae37ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20180912_Amerikai_urhajosokat_gyanusitanak_azzal_hogy_megfurtak_a_Szojuz_urhajo_burkolatat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Az oroszok amerikai űrhajósokat gyanúsítanak azzal, hogy megfúrták a Szojuz űrhajó burkolatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"2500 autó fér majd el benne.","shortLead":"2500 autó fér majd el benne.","id":"20180912_Hatszintes_parkolohaz_epul_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_2es_terminalja_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2438763-a7fc-42c3-941c-aad4fbfa3917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa64b145-516b-441a-b77d-061535fa6791","keywords":null,"link":"/kkv/20180912_Hatszintes_parkolohaz_epul_a_Liszt_Ferenc_Nemzetkozi_Repuloter_2es_terminalja_elott","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:45","title":"Hatszintes parkolóház épül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es terminálja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb770897-fba6-4d91-8b22-647ecd049241","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti expolgármester egyik cége által alkotott konzorcium néhány betontömbbel elzárta az utat Százhalombatta ipari parkja és a vonatállomás között, így a dolgozóknak 700 méter helyett 4,5 kilométert kell sétálniuk a munkába.","shortLead":"A felcsúti expolgármester egyik cége által alkotott konzorcium néhány betontömbbel elzárta az utat Százhalombatta ipari...","id":"20180912_Meszaros_Lorinc_vasutepito_konzorciuma_jol_megszivatta_a_szazhalombattaiakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb770897-fba6-4d91-8b22-647ecd049241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ccbb44-4b10-46ee-b752-6304577a74a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180912_Meszaros_Lorinc_vasutepito_konzorciuma_jol_megszivatta_a_szazhalombattaiakat","timestamp":"2018. szeptember. 12. 14:05","title":"Mészáros Lőrinc vasútépítő konzorciuma jól kiszúrt a százhalombattaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","shortLead":"Olyan vontatót mutattak be, amelynek már sofőrfülkéje sincs.","id":"20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1eb0389-bb23-4c63-b07f-67199e0f73ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b38b58-0a08-4425-b1a9-bf289571f325","keywords":null,"link":"/cegauto/20180913_Volvo_Vera_sorfor_nelkuli_kamion","timestamp":"2018. szeptember. 13. 12:22","title":"Pont a Volvo veszi el a kamionosok munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Végül a becsült ár négyszereséért, csaknem 40 ezer fontért (14,5 millió forintért) kelt el a brit Newton-le-Willows-ban tartott aukción.","shortLead":"Végül a becsült ár négyszereséért, csaknem 40 ezer fontért (14,5 millió forintért) kelt el a brit Newton-le-Willows-ban...","id":"20180912_David_Bowie_studiofelvetel_licit_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ab8240-133d-48f7-8741-ad9dd480fb2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_David_Bowie_studiofelvetel_licit_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:10","title":"Őrületes licitharc folyt David Bowie első stúdiófelvételéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kedvezményes áfa kivezetésével jóval kevesebb lakás fog épülni, az azonnal költözhetőek közül már most is csak 170 van a fővárosban.","shortLead":"A kedvezményes áfa kivezetésével jóval kevesebb lakás fog épülni, az azonnal költözhetőek közül már most is csak 170...","id":"20180913_Nyarra_elfogynak_az_ujepitesu_lakasok_sietni_kell_a_vasarlassal__surget_az_OTP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dabfa44-b218-4493-8c57-592c90f16bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787c028d-3626-41b7-8fa1-47fdd938c87d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180913_Nyarra_elfogynak_az_ujepitesu_lakasok_sietni_kell_a_vasarlassal__surget_az_OTP","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:34","title":"Nyárra elfogynak az új építésű lakások, sietni kell a vásárlással – sürget az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja közé.","shortLead":"Erre legutóbb 27 éve volt példa. Ezúttal Kovács István Ostrom című munkájával kerül be a Diák Oscar három díjazottja...","id":"20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d10bc168-abc5-46e7-8d02-964f64f6b785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04abb58-0832-4227-90de-f5409347e0c0","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_magyar_film_nyert_diak_oscar_dijat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 05:14","title":"Magyar film nyert Diák Oscar-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kapott hideget-meleget Orbán Viktor és a magyar kormány az Európai Parlamentben kedden a Sargentini-jelentés vitájában. Miközben Orbán szerint a jelentés a magyar nép ellen irányul, addig az Európai Bizottság és a kormányt bírálók szerint Orbán a demokrácia emlegetésével próbálja félresöpörni az érveket, és azzal próbál elbújni a bírálatok elől, hogy a néppel takarózik. ","shortLead":"Kapott hideget-meleget Orbán Viktor és a magyar kormány az Európai Parlamentben kedden a Sargentini-jelentés vitájában...","id":"20180911_sargentini_jelentes_vita_osszefoglalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4d90625-08c4-4a53-8075-5f0ea6358f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0410c7-4762-430f-a766-e01eb2be06b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180911_sargentini_jelentes_vita_osszefoglalo","timestamp":"2018. szeptember. 11. 17:55","title":"\"Ez a gyávák mellébeszélése\" – ezzel vágtak vissza Orbánnak a Sargentini-jelentés vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]