[{"available":true,"c_guid":"085fb264-48a0-4e55-b4c5-7e4d426923f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A képviselők nagy része szerint komoly problémákat okozhat az olyan eszközök elterjedése, amelyek emberi beavatkozás nélkül is képesek ölni, de vannak olyanok is, akik szerint a gyilkos robotok betiltása hátráltathatja a mesterséges intelligencia kifejlesztését. ","shortLead":"A képviselők nagy része szerint komoly problémákat okozhat az olyan eszközök elterjedése, amelyek emberi beavatkozás...","id":"20180913_Scifinek_hangzik_de_nem_az_az_Europai_Parlament_betiltana_a_gyilkos_robotokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085fb264-48a0-4e55-b4c5-7e4d426923f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0977c75-e990-41b3-9cc3-b9abdeed7d99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_Scifinek_hangzik_de_nem_az_az_Europai_Parlament_betiltana_a_gyilkos_robotokat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:00","title":"Sci-finek hangzik, de nem az: az Európai Parlament betiltaná a gyilkos robotokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű esőt hoz Észak- és Dél-Karolina állam területére. Már vannak olyan térségek, ahol néhány óra alatt harminc centiméternyi eső esett. Már százezer otthonban nincs áram, s gyilkos villámáradások alakulhatnak ki. Közben a Távol-Keleten egy újabb szupertájfun gyűjt erőt, amelyben közel 300 kilométeres sebességű széllökések is lehetnek. Megérkeztek az első videók is. ","shortLead":"Elérte az USA keleti partját a Florence nevű hurrikán, amely ugyan valamelyes lecsendesedett, viszont rekordmennyiségű...","id":"20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c102a7c-31e3-4f75-ba7f-85206b26e1ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6731133c-6c37-4d99-802c-d9fd2fa4d0bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elerte_az_amerikai_partokat_a_pusztito_Florence","timestamp":"2018. szeptember. 14. 06:10","title":"Elérte az amerikai partokat a pusztító Florence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Végül a becsült ár négyszereséért, csaknem 40 ezer fontért (14,5 millió forintért) kelt el a brit Newton-le-Willows-ban tartott aukción.","shortLead":"Végül a becsült ár négyszereséért, csaknem 40 ezer fontért (14,5 millió forintért) kelt el a brit Newton-le-Willows-ban...","id":"20180912_David_Bowie_studiofelvetel_licit_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f4338-66d3-4402-8eab-df18ae823038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ab8240-133d-48f7-8741-ad9dd480fb2e","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_David_Bowie_studiofelvetel_licit_aukcio","timestamp":"2018. szeptember. 12. 17:10","title":"Őrületes licitharc folyt David Bowie első stúdiófelvételéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7462761-3cd5-494c-8892-cf383d42af77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 24.hu nézte meg, mi történt a televízió július végi hatalomátvétele óta.","shortLead":"A 24.hu nézte meg, mi történt a televízió július végi hatalomátvétele óta.","id":"20180912_Hatalmasat_zuhant_a_fideszesitett_Hir_TV_nezettsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7462761-3cd5-494c-8892-cf383d42af77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6cbd4f-93a0-44c0-8286-e208d059fa3e","keywords":null,"link":"/kultura/20180912_Hatalmasat_zuhant_a_fideszesitett_Hir_TV_nezettsege","timestamp":"2018. szeptember. 12. 19:53","title":"Hatalmasat zuhant a fideszesített Hír Tv nézettsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","shortLead":"Már ötezer éve is szuvas fogat okozott a szénhidrátban gazdag étrend. ","id":"20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12da61c7-87d5-4713-a3cc-89d533812667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"630ffba6-c1c7-4f55-b043-7be26b05c6e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_fogak_szuvasodasa_fogszuvasodas_szenhidratban_gazdag_etrend","timestamp":"2018. szeptember. 13. 17:03","title":"Megvizsgálták 70 olyan ember fogát, akik 3700-5600 éve éltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft Surface vezető kommunikációs menedzserének feltűnt valami.","shortLead":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft...","id":"20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335d4730-3f1c-45d5-a756-104655bf6a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:03","title":"Különös vád: a Microsofttól másolt az Apple a szerdai bemutatón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárd vezetésével folyik majd a munka.","shortLead":"Németh Szilárd vezetésével folyik majd a munka.","id":"20180914_Megalakult_a_bevandorlasellenes_kabinet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2e9076-b95f-47d2-a091-e152a1c69a3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Megalakult_a_bevandorlasellenes_kabinet","timestamp":"2018. szeptember. 14. 12:58","title":"Megalakult a bevándorlásellenes kabinet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b14e70f-d3d9-4091-bcba-c69c4b7bedb7","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"\"Nem csak a szemetek tudnak magyarul.\" Vélemény.","shortLead":"\"Nem csak a szemetek tudnak magyarul.\" Vélemény.","id":"20180913_Nem_az_en_nevemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b14e70f-d3d9-4091-bcba-c69c4b7bedb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60578f7a-810f-4665-82f2-f1435f784a69","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Nem_az_en_nevemben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 08:49","title":"Tóta W.: Magyarország nem vádlott, hanem áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]