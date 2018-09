Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják bemutatni a viharok és természeti katasztrófák pusztításait. Most az Egyesült Államokban tomboló Florence hurrikánt illusztrálták így. ","shortLead":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják...","id":"20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24355f28-8399-48d7-a3b3-c2fcbc92ab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:06","title":"Ebből a videóból garantáltan meg fogja érteni, milyen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős marketingkampánnyal megtámogatott Cherrisk, de pénteken hivatalosan is bemutatta új generációs biztosítási modelljét az Uniqa Biztosító.","shortLead":"Egy gyors kereséssel korábban is rá lehetett jönni, hogy miről is szól a hetek óta országszerte erős...","id":"20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2db81c2-4869-41c4-9139-f93be5e92c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9591630d-7b1d-463b-a7cf-317c3c0179e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_mi_az_a_cherrisk_uniqa_biztosito_cseresznyek_insuretech","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:33","title":"Kiderült, mi az a Cherrisk: \"percek alatti\" kárrendezést ígér az online biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc68fb1-e31e-4248-8f14-9067c6fd65d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó elképesztően erős hátsókerékhajtású übersportkocsija a magyar fővárosban pózolt a kamerának.","shortLead":"A német gyártó elképesztően erős hátsókerékhajtású übersportkocsija a magyar fővárosban pózolt a kamerának.","id":"20180916_a_nap_fotoi_a_valaha_keszult_legdurvabb_porsche_911_gt2_rs_a_budapesti_forgalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc68fb1-e31e-4248-8f14-9067c6fd65d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1fe720-b3e3-4886-9d57-184b1c165ed2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180916_a_nap_fotoi_a_valaha_keszult_legdurvabb_porsche_911_gt2_rs_a_budapesti_forgalomban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 08:21","title":"A nap fotói: a valaha készült legdurvább Porsche 911-es a budapesti forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A rabok fogják megépíteni börtönöket – derül ki a kormányportálra feltett belügyminisztériumi rendeletmódosítási tervezetből, amit Pintér Sándor belügyminiszter jegyez.","shortLead":"A rabok fogják megépíteni börtönöket – derül ki a kormányportálra feltett belügyminisztériumi rendeletmódosítási...","id":"20180914_Rabokkal_epittetne_a_bortonoket_Pinter_Sandor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b370be-62f9-4eb1-95fb-b224433110ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d49724-f91c-4920-925c-05e61280027f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Rabokkal_epittetne_a_bortonoket_Pinter_Sandor","timestamp":"2018. szeptember. 14. 09:51","title":"Rabokkal építtetné a börtönöket Pintér Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12dbc11-7e0a-4da0-abd4-b2040f755ee8","c_author":"Bojár Gábor","category":"tudomany","description":"Az informatikai forradalom korában Magyarországot műszaki-matematikai oktatási kultúrája emelheti fel. És ebben minden romlás ellenére még mindig maradt előnyünk. Vitaindító vélemény.","shortLead":"Az informatikai forradalom korában Magyarországot műszaki-matematikai oktatási kultúrája emelheti fel. És ebben minden...","id":"20180915_A_III_informatikai_forradalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12dbc11-7e0a-4da0-abd4-b2040f755ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f10725-bb97-4a47-af9e-367249d50e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_A_III_informatikai_forradalom","timestamp":"2018. szeptember. 15. 12:30","title":"Bojár Gábor: A III. informatikai forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített. Egy erőnléti edző szerint borzalmasan megviselte az egyik eset.","shortLead":"A világ egyik legjobb labdarúgója az argentin válogatottal semmit nem nyert, ellenben három nagy döntőt is elveszített...","id":"20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e713d313-5831-4709-a63a-f82084ee4586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5158ce1-d686-435d-a255-982d7a2b9406","keywords":null,"link":"/sport/20180914_Messi_ugy_sirt_ott_mintha_meghalt_volna_az_anyja","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:35","title":"„Messi úgy sírt ott, mintha meghalt volna az anyja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a790728b-7110-4228-aff8-586464ef7bbd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakmai alázatot és a kitartást hiányolják a leginkább a pályakezdőkből a HR-esek, miközben a fiatalok szerint éppen ezek a legfőbb értékeik. Mint kiderült, ma már a személyes kompetencia számít a legfőbb értéknek a munkaadók szerint, akik egyébként számos tekintetben merőben másképp látják a fiatalokat, mint ők saját magukat.","shortLead":"A szakmai alázatot és a kitartást hiányolják a leginkább a pályakezdőkből a HR-esek, miközben a fiatalok szerint éppen...","id":"20180915_Palyakezdok_hresek_szakmai_alazat_kitartas_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a790728b-7110-4228-aff8-586464ef7bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d300cc5-77df-4aaf-a308-79e3569fb3b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180915_Palyakezdok_hresek_szakmai_alazat_kitartas_kutatas","timestamp":"2018. szeptember. 15. 18:33","title":"Mi hiányzik a pályakezdőkből a HR-esek szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d5cdd7-e1cf-4683-8c45-cea24df093bc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Év végéig kiderül, hogyan lehet munkát vállalni a jövőben az Egyesült Királyságban – erről beszélt a hvg.hu-nak a brit Brexit-ügyi miniszter helyettese. Lord Callanan szerint nem fog csúszni a kilépés, még akkor sem, ha nincs addig megállapodás.","shortLead":"Év végéig kiderül, hogyan lehet munkát vállalni a jövőben az Egyesült Királyságban – erről beszélt a hvg.hu-nak a brit...","id":"20180914_A_brit_kormany_szivesen_latja_a_magyarokat_a_Brexit_utan_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79d5cdd7-e1cf-4683-8c45-cea24df093bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a9fff8-2d41-4e0f-8bf0-e2546777fee1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180914_A_brit_kormany_szivesen_latja_a_magyarokat_a_Brexit_utan_is","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:40","title":"A brit kormány szívesen látja a magyarokat a Brexit után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]