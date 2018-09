Goldblum – amikor éppen nem színészkedik, a Los Angeles-i Rockwell Table And Stage jazzvarietéjének állandó házigazdája. Most egy lemezen is megmutatja, hogy mit tud.

A Jurassic Park legendás színésze gyermekkora óta zongorázik, és már évtizedek óta zenél együtt a The Mildred Snitzer Orchestrával – mégis, a Decca Records gondozásában megjelenő lesz az első albumuk ebben a felállásban.

A lemez a The Capitol Studios Sessions címet viseli; abban a stúdióban készült, ahol a mikrofonokat Frank Sinatra, Nat King Cole és a The Beach Boys melegítette be még a ’60-as években. A felvétel során nemcsak a helyszín, de az atmoszféra is különleges volt: a Capitol Studiót jazzklubbá alakították át. Goldblum ugyanis, amikor éppen nem színészkedik, a Los Angeles-i Rockwell Table And Stage jazzvarietéjének állandó házigazdája.

Larry Klein producernek (Joni Mitchell, Herbie Hancock) köszönhetően ez a hangulat köszön vissza a lemezen is: a felvételekre meghívták a Rockwell törzsvendégeit, a zenekar tagok családját és barátait. Leginkább egy koncertalbumra hasonlít az egész – Goldblum végig beszél a közönséghez, megszólítja zenésztársait.

Lételemem az improvizáció, imádom figyelni a hozzá kapcsolódó interakciót és a résztvevők közötti kölcsönhatásokat. Ez színészi technikám alappillére – és a zenémben is gyakran alkalmazom

– mondja a színész.

A lemezen klasszikus jazzdarabok is szerepelnek; ilyen a Cantaloupe Island vagy a My Baby Just Cares For Me is. A Straighten Up & Fly Right-ban közreműködik Imelda May, sőt, Sarah Silverman ismét megmutatja, hogy nem csak stand-upban erős: ő adja elő ugyanis a Me And My Shadow című klasszikust.