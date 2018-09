Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Parlament néppárti és konzervatív tagjai egyöntetűen a Sargentini-jelentés ellen szavaztak. Nem azért, mert úgy vélik, Magyarországon minden rendben van a jogállamisággal.","shortLead":"Az Európai Parlament néppárti és konzervatív tagjai egyöntetűen a Sargentini-jelentés ellen szavaztak. Nem azért, mert...","id":"20180912_EP__a_horvatok_Orban_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09b1253-09cf-4c10-bf6e-d7009933c242","keywords":null,"link":"/vilag/20180912_EP__a_horvatok_Orban_mellett","timestamp":"2018. szeptember. 12. 16:59","title":"EP – a horvátok Orbán mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"","category":"vilag","description":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és Dél-Karolinában, valamint Virginiában nem csak a tenger közelében, hanem a szárazföld belsejében élők is életveszélyben vannak. A BBC összegyűjtötte, miért okozhat komoly károkat a Florence annak ellenére, hogy az öt fokozatú hurrikán-skálán már csak egyes fokozatot kapott.","shortLead":"Az utóbbi évtizedek egyik legpusztítóbb hurrikánja lehet a néhány órával ezelőtt partra ért Florence: Észak- és...","id":"20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad237a66-921a-46b1-b230-a7999fbd9f31","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Ezert_kulonosen_veszelyes_a_Florence_hurrikan","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:17","title":"Ezért különösen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves nő azt mondja, a telefonját akarta tölteni a kebabosnál, az afgán férfi beengedte az üzletbe, majd rázárta az ajtót, és megerőszakolta a WC-ben. ","shortLead":"A 22 éves nő azt mondja, a telefonját akarta tölteni a kebabosnál, az afgán férfi beengedte az üzletbe, majd rázárta...","id":"20180912_Index_ujabb_no_allitja_hogy_megeroszakolta_S_B_Ahmad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c4eb37f-359e-4162-9869-73f52a15c756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02a6f30-13ed-4343-b84a-d1ddf15ec283","keywords":null,"link":"/itthon/20180912_Index_ujabb_no_allitja_hogy_megeroszakolta_S_B_Ahmad","timestamp":"2018. szeptember. 12. 11:50","title":"Index: Újabb nő állítja, hogy megerőszakolta S. B. Ahmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt két orosz férfi azt állította, csak azért utaztak az angliai városba, hogy megnézzék a híres katedrálist. A magyarázkodás nem volt túl meggyőző.","shortLead":"A Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügyök és lánya ellen márciusi salisbury-i merénylet elkövetésével vádolt...","id":"20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb029ff-76ab-4bfe-8590-82b0d084ccd7","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Csak_turistak_voltunk__allitjak_a_Szkripalmerenylet_alltolagos_elkovetoi","timestamp":"2018. szeptember. 13. 13:29","title":"Csak turisták voltunk – állítják a Szkripal-merénylettel gyanúsított oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31b853-2988-4972-a80f-3f1a282a3c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen felvették a telefonjukkal, ahogy leomlik Zakinthosz népszerű strandján, a Navagio-öbölben egy sziklafal. ","shortLead":"Többen felvették a telefonjukkal, ahogy leomlik Zakinthosz népszerű strandján, a Navagio-öbölben egy sziklafal. ","id":"20180913_Oriasi_robajjal_zudult_a_kotomeg_a_nyaralokra_Zakinthoszon__videok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c31b853-2988-4972-a80f-3f1a282a3c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e592696b-5ef6-4680-8e2b-fd6f3cb7e068","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Oriasi_robajjal_zudult_a_kotomeg_a_nyaralokra_Zakinthoszon__videok","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:49","title":"Óriási robajjal zúdult le a kőtömeg a nyaralók mögött Zakinthoszon - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életfogytiglani börtönre ítélte csütörtök este a bécsi tartományi bíróság azt a 23 éves afgán férfit, aki március 7-én késsel támadt több emberre az osztrák fővárosban, négyüket megsebesítve. Az ítélet még nem jogerős.","shortLead":"Életfogytiglani börtönre ítélte csütörtök este a bécsi tartományi bíróság azt a 23 éves afgán férfit, aki március 7-én...","id":"20180913_Eletfogytiglanra_iteltek_a_becsi_keselot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a4ef50c-8e23-4e8f-be8b-72e9132562df","keywords":null,"link":"/vilag/20180913_Eletfogytiglanra_iteltek_a_becsi_keselot","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:46","title":"Életfogytiglanra ítélték a bécsi késelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egész télen sötétben kellene bemenni dolgozni, ha eltörölnék a téli időszámítást. De miért is kell bejárni dolgozni legkésőbb délelőtt 9-re?","shortLead":"Egész télen sötétben kellene bemenni dolgozni, ha eltörölnék a téli időszámítást. De miért is kell bejárni dolgozni...","id":"20180913_munkakezdes_munkaido_reggel_alvas_idoszamitas_oraatallitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecf94897-cea0-4d3e-8520-cf53aa1e7b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a83ea51-71c8-425b-9136-512f460cb7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180913_munkakezdes_munkaido_reggel_alvas_idoszamitas_oraatallitas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 11:43","title":"Kínzás sötétben bejárni munkába, de ki kényszerít rá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","shortLead":"Műsortámogatói spotot, rovatszponzorációt, és termékelhelyezést is kaptak.","id":"20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce125b8-ed3c-433d-b8dc-20e82c589b26","keywords":null,"link":"/kkv/20180913_Andy_Vajna_tevejeben_hirdeti_magat_a_csepeli_onkormanyzat","timestamp":"2018. szeptember. 13. 14:44","title":"Andy Vajna tévéjében hirdeti magát a csepeli önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]