Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, azonnal eltávolítják Olaszországból azt a 184 tunéziait, akik motorcsónakkal átkeltek a máltai vizeken, és az olaszországi Lampedusa szigetén kötöttek ki. Salvini szerint Málta teljesen kivonja magát a migráció ellenőrzéséből. Közben Herbert Kickl szabadságpárti osztrák belügyminiszter azt mondta: az EU elhamarkodottan vetette el azt az elképzelést, hogy Észak-Afrikában gyűjtőtáborokat hozzanak létre az Európába áhítozó migránsok számára.

Salvini szemrehányást tett Máltának a menekültek átengedése miatt

A köztársasági elnök szerint ambiciózusabb vállalásokra lenne szükség.

Áder János nem elégedett a párizsi klímaegyezmény eddigi végrehajtásával

Rendőrségi feljelentésről, bizonyítatlan állatkísérletről, bűnbakkeresésről is záporoztak a hozzászólások a lakossági fórumon, Tiszaföldváron, ahol egy hete beszélnek a közeli sertéstelepen elhullott disznókról, még egy levágott, zacskóba gyömöszölt disznófül is előkerült. A fórum előtt mi is terepszemlét tartottunk.

A levágott disznófül is asztalra került a tiszaföldvári lakossági fórumon

A testőrének kellett kicsavarnia a támadó kezéből a fegyvert.

Újabb rajongó zaklatta késsel Pásztor Annát

Az e-autók piacán lassan véget ér a hőskorszak, amikor elég volt egy-két észveszejtő gyorsulás, pár tíz kilométernél jobb hatótáv és máris mindenki elájult az autótól. A Nissan Leaf ennél már akkor is többet tudott, nem véletlen lett a legnépszerűbb elektromos autó világon. Úgy tűnik a japánok nem aludtak bele a megszerzett előnybe, és az új Nissan Leaf is meghatározó modell lehet.

Nissan Leaf-teszt: már nem a kocsi a csoda, hanem ahogy belépünk egy új autós kultúrába

Bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok elleni összeesküvésben és az igazságszolgáltatás akadályoztatásában Paul Manafort, írja az amerikai sajtó.

Bűnösnek vallja magát és vádalkut köt Trump volt kampányfőnöke

A bajor márka ezúttal a kompakt modelljeit vette kezelésbe, melyek új motorokkal és felszereltségi szintekkel próbálják pénztárca nyitogatásra csábítani a vásárlókat.

Új 1-es és X2-es BMW-k mutatkoztak be

Egyrészt a zászlók szinte azonnal eltűntek, másrészt szakmai körökben nem mindenkinek tetszett az újítás.

Beszünteti a zászlózebrákat Óbuda