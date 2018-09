Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz állampolgárt vettek őrizetbe azzal a váddal, hogy azon svájci kutatóintézetben próbáltak kémkedni, ahol az idén márciusi Szkripal-merényletben használt szovjet/orosz idegméreg, a novicsok mintáit vizsgálták.","shortLead":"Két orosz állampolgárt vettek őrizetbe azzal a váddal, hogy azon svájci kutatóintézetben próbáltak kémkedni, ahol...","id":"20180914_Terebelyesedik_a_Szkripalugy_orosz_kemeket_vettek_orizetbe_Svajcban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6bccde-660e-4eaa-bd8e-c86d020412c1","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Terebelyesedik_a_Szkripalugy_orosz_kemeket_vettek_orizetbe_Svajcban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:33","title":"Terebélyesedik a Szkripal-ügy: orosz kémeket vettek őrizetbe Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50f13c3-4317-4528-afc3-b54eadad1b66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pintye Alexandra egy padon ült egy évvel ezelőtt, először csak azt érezte, hogy nagyon fáj a feje.","shortLead":"Pintye Alexandra egy padon ült egy évvel ezelőtt, először csak azt érezte, hogy nagyon fáj a feje.","id":"20180914_Tizenket_evesen_kapott_agyverzest_az_albertirsai_kislany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a50f13c3-4317-4528-afc3-b54eadad1b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09254c94-7ff8-46c2-9676-fa2f0fb5c7e4","keywords":null,"link":"/elet/20180914_Tizenket_evesen_kapott_agyverzest_az_albertirsai_kislany","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:48","title":"Tizenkét évesen kapott agyvérzést az albertirsai kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","shortLead":"Egy Facebook-bejegyzésben számolt be róla Ács volt polgármestere, hogy megverték a nyílt utcán.","id":"20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7034782-f527-47fc-96f6-ef11973155ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e739499b-2edc-4d8c-8ce0-a49f7f654a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Lakatos_Bela_Acs_volt_polgarmester_veres","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:20","title":"Megverték a nyílt utcán, kórházba kellett szállítani Ács volt polgármesterét, Lakatos Bélát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2b9e1-c7a3-4d9a-ab9f-e10115515943","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szovjet autóipar eme remekének három tengelye volt.","shortLead":"A szovjet autóipar eme remekének három tengelye volt.","id":"20180915_hatkereku_kabrio_lada_zsiguli_80as_evek_oldtimer_veteran_orosz_szovjet_auto_kaszkador","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a2b9e1-c7a3-4d9a-ab9f-e10115515943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0efebeb2-be06-4543-83d9-43b61c6b45df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_hatkereku_kabrio_lada_zsiguli_80as_evek_oldtimer_veteran_orosz_szovjet_auto_kaszkador","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:26","title":"Tudta, hogy hatkerekű kabrió Lada is készült a 80-as években?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d","c_author":"Hegyi Zoltán","category":"kultura","description":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel erősíti a szabályt. Miskolc kockáztatott, akart és nyert.","shortLead":"Menő filmfesztiválokat tengerparton, pálmafák árnyékában és világvárosi nyüzsgésben szokás rendezni, de a kivétel...","id":"201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e441a57-6215-4ece-9543-9c9dbd2b273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77f3e36-97e3-460e-b294-19975f771e05","keywords":null,"link":"/kultura/201837__cinefest__nagy_fogas__lajka_el__pereg_tovabb","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:00","title":"A Cinefesten családias légkörben szabadul el a kreatív őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","shortLead":"A helyi fideszmédia lejáratókampánya ellen tiltakoznak.","id":"20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7effbda4-e079-4955-b603-a91aee8554f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65be0bc-b187-46b1-9ae1-606798d95ea7","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_MarkiZay_tamogatoi_tuntetnek_hetfon","timestamp":"2018. szeptember. 15. 13:20","title":"Márki-Zay támogatói tüntetnek hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Datally nevű alkalmazását érdemes letölteni azoknak, akiknek gyakran merítik ki a havi mobilinternetes keret","shortLead":"A Google Datally nevű alkalmazását érdemes letölteni azoknak, akiknek gyakran merítik ki a havi mobilinternetes keret","id":"20180915_google_datally_mobilinternet_sporolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ab9808-d14c-4433-8524-e697f9b5aa69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_google_datally_mobilinternet_sporolas","timestamp":"2018. szeptember. 15. 08:03","title":"Ha felteszi ezt a telefonjára, annyit spórolhat a mobilnettel, hogy még vészhelyzetekre is jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják bemutatni a viharok és természeti katasztrófák pusztításait. Most az Egyesült Államokban tomboló Florence hurrikánt illusztrálták így. ","shortLead":"A The Weather Channel a vegyes valóságot használja különleges időjárás-jelentéseiben, amellyel valósághű módon tudják...","id":"20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0b82369-c76d-4ef3-b4f4-69ee5e849b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24355f28-8399-48d7-a3b3-c2fcbc92ab8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180914_florence_hurrikan_the_weather_channel_kiterjesztett_valosag_idojaras_jelentes","timestamp":"2018. szeptember. 14. 19:06","title":"Ebből a videóból garantáltan meg fogja érteni, milyen veszélyes a Florence hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]