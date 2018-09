1. John Williamst 1952-ben besorozták a hadseregbe. Három évet szolgált a légierőnél, ahol - bár kapott kiképzést - főleg zongorázott és vezényelt a katona zenekarban. 2. Leszerelése után New Yorki jazzklubokban zongorázott, akkoriban még főleg Johnny néven ismerték. 3. A filmtörténelem húsz legnagyobb bevételét termelő filmje közül nyolcnak Williams szerezte a zenéjét. 4. A zeneszerző 24 Grammy-, 7 BAFTA-, 5 Oscar-, és 4 Golden Globe-díjat nyert. 51 Oscar-díj jelölésével Williams a második legtöbb jelölést elért ember a történelemben Walt Disney után. 5. 1956-ban elvette Barbara Ruick színésznőt, három gyermekük született. 1974-ben, 43 éves korában az asszony forgatás közben agyvérzést kapott és elhunyt. Ez volt a legnagyobb törés 1980-ban vezette oltár elé Samantha Winslow fotóst. 6. Barbarával közös gyermekük, Joseph a világhírű Toto együttes frontembere és maga is zeneszerző. 7. 1974-ben egy fiatal rendező, bizonyos Steven Spielberg megkörnyékezte John Williamst, hogy dolgozzanak együtt. Második közös munkájuk, A cápa hatalmas sikert ért el. Több mint 20 filmet jegyeztek együtt. 8. Steven Spielberg mutatta be John Williamst barátjának, George Lucasnak, aki éppen a Csillagok háborúja első részéhez keresett zeneszerzőt. 9. Várhatóan 2019. december 20-án mutatják be a Star Wars: Episode IX. című filmet. John Williams bejelentette, hogy ez lesz az utolsó Csillagok háborúja rész, amit elvállal.