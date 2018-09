Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

korlátlan.","shortLead":"A korlátlan ételfogyasztás mégsem volt annyira korlátlan.","id":"20180917_Kitiltottak_egy_all_you_can_eat_etterembol_egy_triatlonistat_mert_megevett_szaz_tal_szusit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0468270e-0605-42f6-9ba1-9f4b7a37cd9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9224fbc6-7e15-4521-bc7c-5a27d267074f","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Kitiltottak_egy_all_you_can_eat_etterembol_egy_triatlonistat_mert_megevett_szaz_tal_szusit","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:52","title":"Kitiltottak egy all you can eat étteremből egy triatlonistát, mert megevett száz tál szusit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]