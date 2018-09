Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","shortLead":"Szerintük természetes fluktuációról van szó, országos szintű pedagógushiányról pedig nem beszélhetünk. ","id":"20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab8f90ba-089e-41fe-95bd-0052842d52e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e41be4-5e29-4b54-835a-843907985c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Kelebelsberg_Kozpont_hazugsag_nem_igaz_nincs_is_orszagos_tanarhiany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:48","title":"Klebelsberg Központ: hazugság, nem igaz, nincs is országos tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53dc0050-f77b-4046-b66f-3502321ad0a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2017-ben öt másodpercenként hunyt el egy gyermek a világon. A halálesetek többsége megelőzhető lett volna.","shortLead":"2017-ben öt másodpercenként hunyt el egy gyermek a világon. A halálesetek többsége megelőzhető lett volna.","id":"20180918_Ezerbol_ot_magyar_gyerek_meghal_meg_az_otodik_szuletesnapja_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53dc0050-f77b-4046-b66f-3502321ad0a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51298d6a-2677-4f2e-9fde-8f329755e836","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Ezerbol_ot_magyar_gyerek_meghal_meg_az_otodik_szuletesnapja_elott","timestamp":"2018. szeptember. 18. 10:10","title":"Ezerből öt magyar gyerek meghal még az ötödik születésnapja előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajátos okfejtéssel határolódott el a gyermektelen európai vezetőkről szóló múlt heti Facebook-bejegyzésétől a fideszes Hoppál Péter. A volt kulturális államtitkár a hvg.hu-nak azt mondta, nemhogy nem akarta kipellengérezni azokat a politikusokat, akiknek nincs gyerekük, hanem ő maga is nagyon sajnálta, hogy valaki megtette ezt. ","shortLead":"Sajátos okfejtéssel határolódott el a gyermektelen európai vezetőkről szóló múlt heti Facebook-bejegyzésétől a fideszes...","id":"20180918_Hoppal_Peter_mar_ugy_emlekszik_megdobbent_amikor_meglatta_a_montazst_a_gyermektelen_europai_politikusokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94f21f5-f369-46bb-83f5-af4c60c16c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc183026-5ae0-4785-95bc-5848f7052032","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Hoppal_Peter_mar_ugy_emlekszik_megdobbent_amikor_meglatta_a_montazst_a_gyermektelen_europai_politikusokrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:10","title":"Hoppál Péter már úgy emlékszik, megdöbbent, amikor meglátta a montázst a gyermektelen európai politikusokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67ee6925-525c-48bf-8438-6adf93a70184","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault Clio sofőrje valószínűleg nem vette észre, hogy közelednek a rendőrautók, és az elsőt teljesen kiütötte.","shortLead":"A Renault Clio sofőrje valószínűleg nem vette észre, hogy közelednek a rendőrautók, és az elsőt teljesen kiütötte.","id":"20180918_renault_clio_rendorauto_baleset_video_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67ee6925-525c-48bf-8438-6adf93a70184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc805632-e67a-45c5-b22d-5ebb87c0ef53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_renault_clio_rendorauto_baleset_video_lengyelorszag","timestamp":"2018. szeptember. 18. 04:01","title":"Épp átment a kereszteződésen a rendőrségi konvoj, amikor jött a Renault Clio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5066cd-234c-415f-ace7-b19279a59f70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Félnek az alacsony nézettségtől, így inkább nem kockáztatnak.","shortLead":"Félnek az alacsony nézettségtől, így inkább nem kockáztatnak.","id":"20180918_A_BBC_nem_ker_a_kovetkezo_kiralyi_eskuvobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a5066cd-234c-415f-ace7-b19279a59f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6707227-c46f-4966-818a-314058545be7","keywords":null,"link":"/elet/20180918_A_BBC_nem_ker_a_kovetkezo_kiralyi_eskuvobol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:39","title":"A BBC nem kér a következő királyi esküvőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön a BrewDog a helyére.","shortLead":"Jön a BrewDog a helyére.","id":"20180918_Bezar_az_Anker_Klub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a63e5884-385b-425e-aba7-25dc3ec723a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"221891e0-966e-4481-b94f-54a394fc2c86","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Bezar_az_Anker_Klub","timestamp":"2018. szeptember. 18. 15:11","title":"Bezár az Anker Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1febefcf-5799-497c-b208-08da6371add3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a konstelláció csak egyféleképpen jöhetett létre.","shortLead":"Ez a konstelláció csak egyféleképpen jöhetett létre.","id":"20180918_papamobil_audi_r8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1febefcf-5799-497c-b208-08da6371add3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611b06a2-68d3-4176-b1d3-d75bd46537a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_papamobil_audi_r8","timestamp":"2018. szeptember. 18. 16:48","title":"Szokatlanabb páros nem is lehetne, Pápamobil mellett egy Audi R8 az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11 főnyi kíséretével. 19 méregdrága Vuitton táskában több mint másfél millió dollár volt náluk készpénzben.","shortLead":"Meglepődtek kissé a vámosok Brazíliában, amikor Egyenlítői-Guinea alelnöke kiszállt magán Boeing 777-es gépéből 11...","id":"20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bfd53c1-6613-4773-a84e-dfc6e92d7f21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0e8e27-47fb-4ebd-a7fe-77fdc662b974","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_A_buzgo_vamosok_lecket_adtak_az_afrikai_diktator_aranyifju_gyermekenek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:36","title":"A buzgó vámosok leckét adtak a diktátor aranyifjú gyermekének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]