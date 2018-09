A 2016-ban kiadott Skeleton Tree és a rengeteg turné után a zenész most Los Angelesben van, és dalokat ír.

A hírről meglepő módon Nick Cave felesége, Suzie Bick számolt be – írja az NME. Mint a blogján írta, küzd az influenzával, de a férje jelenleg nincs vele. "Los Angelesben van, új albumon dolgozik. Néhány dal éjjel, a lázas álmaiban született. Ezek az ő "lázas dalai".

Tavaly arról szóltak a pletykák, hogy Cave Josh Homme-mal, a Queens of the Stone Age frontemberével dolgozik majd egy kislemezen, de később a zenész ezt sajtóközleményben cáfolta.

"Hogy Nick Cave-e az Isten, nem tudjuk. De amikor a zenekara és a színpadot megszálló tömeg fölé magasodó pódiumról köszönt el integetve a közönségtől a koncertet záró Push The Sky Away alatt, akkor tényleg olyan istenségnek tűnt, akinek megvan az a földöntúli képessége, hogy estéről estére kicsit elmozdítsa az eget a helyéről" – írtuk korábban a belgrádi koncertről, a budapestiről pedig ebben a cikkben számoltunk be.