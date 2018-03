Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos eső elálltáig ne induljanak útnak. Az utak letakarítása a szélsőséges időjárási körülmények miatt nehézségekbe ütközik. ","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos...","id":"20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7807056-c549-49be-82c5-f00304484f2a","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","timestamp":"2018. március. 17. 12:53","title":"A szélsőséges időjárás miatt nehéz az utak karbantartása: aki teheti, ne induljon útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamiről megfeledkeztek a törvényhozók.","shortLead":"Valamiről megfeledkeztek a törvényhozók.","id":"20180317_Abszurd_helyzet_Lengyelorszagban_a_vasarnapi_boltzar_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4239eb59-452d-4b7a-a1a8-95c241f48226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Abszurd_helyzet_Lengyelorszagban_a_vasarnapi_boltzar_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 14:39","title":"Abszurd helyzet Lengyelországban a vasárnapi boltzár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nálunk élő muzulmánok magától értetődően Németországhoz tartoznak, de nem kell miattuk feladnunk a hagyományainkat - mondta a Horst Seehofer.","shortLead":"A nálunk élő muzulmánok magától értetődően Németországhoz tartoznak, de nem kell miattuk feladnunk a hagyományainkat...","id":"20180316_Nemet_belugyminiszter_Az_iszlam_nem_tartozik_hozza_Nemetorszaghoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7e8cdf3-d223-4f2a-b1d8-4b18ddf52d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d848d23-bb09-49e6-808c-fe27d44fbedf","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Nemet_belugyminiszter_Az_iszlam_nem_tartozik_hozza_Nemetorszaghoz","timestamp":"2018. március. 16. 14:59","title":"Német belügyminiszter: Az iszlám nem tartozik hozzá Németországhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adc617e-956c-4e9f-beaf-4ff6eeda62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bocs egy skóciai állatkertben született.","shortLead":"A bocs egy skóciai állatkertben született.","id":"20180317_Elege_van_az_ev_legszurkebb_napjabol_Nezegessen_bebi_jegesmedvet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adc617e-956c-4e9f-beaf-4ff6eeda62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"129b9e78-1889-4e1f-b67e-835f205d43c2","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Elege_van_az_ev_legszurkebb_napjabol_Nezegessen_bebi_jegesmedvet","timestamp":"2018. március. 17. 16:37","title":"Elege van az év legszürkébb napjából? Nézegessen bébi jegesmedvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b01684-9aab-4cf8-bd37-857f2f5218e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A több mint 860 tonnás szerkezet egy nyolcsávos autóútra omlott rá csütörtökön. ","shortLead":"A több mint 860 tonnás szerkezet egy nyolcsávos autóútra omlott rá csütörtökön. ","id":"20180316_tobbszor_megbuntettek_korabban_a_miamiban_osszeomlott_feluljarot_epito_ceget","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87b01684-9aab-4cf8-bd37-857f2f5218e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d8ad6f-6707-4eb1-90a7-1a7a282974a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_tobbszor_megbuntettek_korabban_a_miamiban_osszeomlott_feluljarot_epito_ceget","timestamp":"2018. március. 16. 21:57","title":"Többször megbüntették korábban a Miamiban összeomlott felüljárót építő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","shortLead":"A férfit két civilruhás rendőrnek kellett lefognia. ","id":"20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=564e47a3-3453-4e3d-921d-a6ee9f019434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efe88b0-d97a-4fe9-b2c5-00c6721ba5db","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Pszichiatriara_kerult_egy_ferfi_aki_megprobalt_Merkel_kozelebe_ferkozni","timestamp":"2018. március. 16. 09:58","title":"Pszichiátriára került egy férfi, aki megpróbált Merkel közelébe férkőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cff954e-9b4f-4b57-80ad-aa6fd5d7802c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hivatalosan is megerősítette éves fejlesztői konferenciájának helyszínét és időpontját.","shortLead":"Az Apple hivatalosan is megerősítette éves fejlesztői konferenciájának helyszínét és időpontját.","id":"20180316_Elkezdodott_a_regisztracio_ekkor_lesz_a_WWDC_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cff954e-9b4f-4b57-80ad-aa6fd5d7802c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f81e492-271c-4181-9215-35b658a2d57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_Elkezdodott_a_regisztracio_ekkor_lesz_a_WWDC_2018","timestamp":"2018. március. 16. 19:01","title":"Elkezdődött a regisztráció: ekkor lesz a WWDC 2018","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","shortLead":"Az EP költségvetési ellenőrző bizottsága az atombombaként emlegetett 7. cikkelynél is húsbavágóbb szankciót vár el.","id":"20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f110dcf1-efa2-4693-ba10-2a05ac4451b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45755958-406e-413c-a0fd-dc4711cd18d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Az_EUpenzek_felfuggesztesevel_buntetnek_Magyarorszagot","timestamp":"2018. március. 17. 17:35","title":"Az EU-pénzek felfüggesztésével büntetnék Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]